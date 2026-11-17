Slušaj vest

Nakon višegodišnjih spekulacija ko će naslediti Danijela Krejgau ulozi Džejmsa Bonda, više nema dileme – u pitanju je britanski glumac Robert Patinson!

Juče je zvanično saopšteno da će jedan od najcenjenijih glumaca generacije, kog smo gledali u franšizama o Hariju Poteru, "Dini","Sumrak sagi" i "Betmen", kao i mnogim drugim uspešnim i nagrađivanim ostvarenjima, novi tajni agent 007, a biće sedmi glumac koji oživljava ovaj lik.

Robert Patinson je novi Džejms Bond Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Patinson je, iako je jedno od najčešće pominjanih imena u Holivudu proteklih godina i gotovo da nema festivala na kom ne promoviše novi film, jedna od povučenijih zvezda i ne priča javno o svojoj privatnosti, ali nije tajna da, kad je daleko od kamera, vodi miran, porodični život.

Od je već osam godina u vezi sa Suki Voterhaus, engleskom pevačicom, glumicom i manekenkom, a njihova ljubav je počela spontano.

Suki Voterhaus Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi susret im je bio nezaboravan, ali ne i filmski

Par se upoznao 2018. godine na večeri na kojoj su s prijateljima igrali društvene igre u Los Anđelesu. Njihov prvi susret nije ličio na filmsku romansu, ali su se sjajno proveli i, kako je Suki kasnije ispričala za britansko izdanje magazina Vogue, oboje su se smejali apsurdnosti igre toliko da je jedan od prisutnih morao da ih razdvoji jer su ometali ostale goste. Među njima je, čini se, odmah postojala posebna energija.

– Bila sam sigurna da sam upoznala mnogo ranije, ali on je mislio da se nismo pre sreli – prisetila se ona.

U društvu su te večeri bile velike zvezde, poput Havijera Bardema i Penelope Kruz, Ala Pačina i drugih holivudskih velikana, a Patinson i Suki su se odmah povezali.

Robert i Suki Voterhaus Foto: Ottavia Da Re/Sintesi / Sipa Press / Profimedia

– Mislim da smo oboje skloni tome da nam bude neprijatno i ubrzo smo počeli da se kikoćemo zbog apsurdnosti cele te priče – otkrila je.

Tada se, međutim, nije dogodilo ništa. Ponovo su se sreli nekoliko meseci kasnije ponovo su se sreli, a Suki je shvatila koliko joj Robert prija.

Robert Patinson uneo zabavu u život Suki Voterhaus

– Mislim da je Rob prilično duhovit, ozarim se kada sam pored njega. Život u Los Anđelesu je definitivno postao mnogo zabavniji kada sam ga upoznala – prisetila se manekenka i pevačica.

Njihova veza ubrzo je postala ozbiljna, ali su od samog početka odlučili da privatnost stave ispred svega. Prve fotografije na kojima se ljube su se pojavile u julu 2018. godine, nakon jednog njihovog zajedničkog izlaska u Londonu. Iako su ih paparaci povremeno fotografisali, oni su isprva ignorisali sva pitanja o svojoj vezi i tek mnogo kasnije počeli, na kašičicu, da otkrivaju pojedine detalje.

Robert Patinson i Suki Voterhaus Foto: SL, Terma / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

– Ako pustite ljude unutra, to umanjuje vrednost onoga što ljubav jeste – rekao je Robert Patinson nakon godinu dana veze sa Suki.

Vremenom su ipak otkrivali poneki detalj svoje svakodnevice. Suki je pričala o tome koliko joj znači što se raduje čak i kada vidi Robertovo ime na telefonu, kao i da uvek imaju mnogo tema za razgovor. Otkrila je i da je on sjajan pijanista i gitarista, a ljubav prema muzici koju dele još jedna od važnih sitnica koje ih povezuju.

Ime ćerke još nisu otkrili, ali jesu tatin posebni nadimak

Veliki korak u njihovoj vezi se dogodio 2023. godine, kada su objavili da čekaju prvo dete. Suki je trudnoću potvrdila na muzičkom festivalu u Meksiku, uz osmeh i šalu da je obukla nešto svetlucavo kako bi skrenula pažnju sa nečeg drugog, ali da joj to baš i ne polazi za rukom.

Suki Voterhaus Foto: Daily Mail

U martu 2024. dobili su ćerku, a Suki je ubrzo na društvenim mrežama podelila prvu fotografiju bebe uz jednostavnu poruku:

– Dobro došla na svet, anđele.

Oni do danas nisu saopštili ime svoje ćerke, a daju sve od sebe da je ne eksponiraju u javnosti. Pevačica je u jednom intervjuu opisala Roberta kao oca kakvog je mogla samo da poželi, a on je priznao da mu je očinstvo donelo potpuno novu energiju i promenilo pogled na život.

Jedan od simpatičnih detalja koje je Suki otkrila je i da njen partner kod kuće ima poseban nadimak – Daddy Betman, odnosno "tata Betmen", jer ga je ćerka gledala u kostimu dok je igrao čuvenog superheroja.

VIDEO: U Vojvodini postoji muzej posvećen pravom Džemsu Bondu