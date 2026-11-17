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Poznati voditelj televizije ABC Gio Benitez naizgled je oličenje dobrog zdravlja. Redovno vežba, zdravo se hrani i vodi aktivan život, ne puši, nema dijabetes niti visok krvni pritisak, a nivo holesterola uglavnom mu je u granicama normale. Ipak, jednostavan pregled koji traje svega tri minuta otkrio je da boluje od koronarne arterijske bolesti, stanja koje može imati ozbiljne posledice.

Četrdesetjednogodišnji voditelj emisije „Good Morning America Sunday“ i dopisnik ABC njuza za saobraćaj i transport priznao je za magazin Pipl da je početkom ovog meseca saznao za dijagnozu koja ga je potpuno zatekla. Posebno ga je uplašila činjenica da je njegova porodica generacijama pogođena srčanim oboljenjima.

„Imao sam napade panike svake večeri otprilike nedelju dana nakon što sam saznao. Moj suprug bi zaspao ili bih ja bio u hotelskoj sobi, pošto sam zbog posla putovao, i tada bih počeo da razmišljam o najgorem mogućem scenariju“, priznao je Benitez.

Voditelj, koji je u braku sa novinarom iz sveta zabave i voditeljem podkasta „I've Never Said This Before“ Tomijem DiDarijom, kaže da ga je strah često dovodio do suza. Zamišljao je da bi mogao da doživi istu sudbinu kao nekoliko članova porodice koji su iznenada preminuli.

Srčani udari odnosili živote članova porodice

„Moja baka je umrla od srčanog udara sa samo 61 godinom. Tetka je takođe mlada doživela srčani udar u snu. Moj ujak? Srčani udar. I on je bio mlad. Drugi ujak, još jedan srčani udar, takođe u mladosti“, ispričao je voditelj.

Ni sa druge strane porodice situacija nije bila mnogo drugačija. Jedan deda morao je da se podvrgne trostrukom bajpasu, dok je njegova baka redovno uzimala lekove zbog pritiska u grudima.

„Bukvalno je bilo svuda oko mene. Zato sam uvek bio pomalo u panici kada je reč o tome, iako su mi lekari godinama govorili da je sve u redu. Ali kada sam dobio dijagnozu, zbog svega što sam u životu doživeo u vezi sa zdravljem srca, počeo sam da razmišljam o sebi.

Pitao sam se: Da li će se i meni ovo dogoditi večeras? Da li je ovo kraj? Hoću li zatvoriti oči i više ih nikada ne otvoriti?“, priznao je Benitez.

Koleginica lekarka posumnjala da nešto nije u redu

Ironično, upravo porodična istorija bolesti na kraju ga je navela na razgovor koji je promenio njegovo razumevanje sopstvenog zdravlja.

Sve je počelo neobaveznim razgovorom sa koleginicom sa ABC njuza, doktorkom Tarom Narulom, glavnom medicinskom dopisnicom ove televizije, kardiološkinjom sa licencom i jednom od voditeljki emisije „Doctor's Note“ na ABC News Live.

Pre otprilike godinu dana njih dvoje radili su prilog o zdravlju srca, kada je Benitez spontano podelio sa njom svoje strahove. Doktorka Narula pozvala ga je u svoju ordinaciju, pregledala njegovu medicinsku dokumentaciju i preporučila mu skener koronarnih arterija kojim se meri količina kalcijuma u krvnim sudovima srca.

Reč je o neinvazivnom CT pregledu koji otkriva naslage kalcifikovanog plaka u arterijama koje snabdevaju srce krvlju.

Benitez je zakazao pregled, ali su mu poslovne obaveze više puta poremetile planove.

„Stalno sam ga odlagao, sve dok jednostavno nisam zaboravio na njega“, rekao je.

Pre toga je već obavio test opterećenja srca kod drugog kardiologa, koji nije ustanovio razlog za zabrinutost. Štaviše, lekar je smatrao da Benitezu taj pregled uopšte nije ni bio potreban.

„Ne znam čak ni zašto ste došli. Ovaj test ćete proći sa najboljim mogućim rezultatom“, rekao mu je tada.

Ipak, pre nekoliko nedelja voditelj je odlučio da konačno obavi pregled koji mu je doktorka Narula preporučila.

Foto: Instagram

Pregled trajao svega tri minuta, a rezultat ga je šokirao

Sam postupak trajao je samo nekoliko minuta i zahtevao je da Benitez dva puta nakratko zadrži dah. Tokom pregleda CT aparat snimao je njegovo srce, tražeći naslage kalcijuma koje mogu ukazivati na nakupljanje plaka u arterijama.

Na osnovu dobijenih snimaka izračunava se takozvani kalcijumski skor, koji lekarima pomaže da procene rizik od srčanih oboljenja. Benitez je očekivao da će njegov rezultat biti nula, što bi značilo da nisu otkrivene kalcifikovane naslage. Rezultat veći od 100 ukazuje na povišen kardiovaskularni rizik.

Međutim, narednog jutra stigli su nalazi koji su ga potpuno zatekli: njegov kalcijumski skor iznosio je 137.

„Nisam mogao da verujem. Ostali testovi bili su u redu, a sada se ispostavilo da se ostvario moj najveći strah. Kako je ovo moglo da mi se dogodi?“, rekao je.

Doktorka Narula razume njegovu zbunjenost, ali objašnjava da prethodni pregled nije mogao da pruži iste informacije jer su u pitanju dva različita testa koji ispituju različite stvari.

„Test opterećenja može biti potpuno uredan, a da osoba ipak ima srčano oboljenje. Njime se procenjuje kako srce reaguje na fizički napor, dok se skenerom kalcijuma traže same naslage plaka. Zbog toga neko može imati koronarnu arterijsku bolest, a da pritom nema simptome niti pokazuje nepravilnosti na testu opterećenja“, objasnila je doktorka.

Dodala je da je porodična istorija bolesti u Benitezovom slučaju bila posebno značajna.

„On je savršen primer osobe kod koje su svi ostali zdravstveni pokazatelji veoma dobri, ali genetika može imati izuzetno snažan uticaj“, istakla je Narula.