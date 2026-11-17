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Tomas Markl Stariji, otuđeni otac vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, optužen je na Filipinima zbog navodnog posedovanja materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, prenose mediji.

Filipinska nacionalna policija (PNP) podnela je tri optužnice protiv 82-godišnjeg oca supruge princa Harija. Dve optužbe odnose se na nuđenje, distribuciju, prodaju, izvoz ili uvoz bilo koje vrste materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje ili eksploataciju dece, dok se treća odnosi na posedovanje takvog sadržaja.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

Ovo nije prvi put da se Tomas Markl suočava sa sličnim optužbama. Ranije ovog meseca, u Sjedinjenim Američkim Državama optužen je za posedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, nakon što je list „San“ objavio navode protiv njega.

Tomas Markl je i ranije negirao sve optužbe koje su iznete protiv njega. Važno je naglasiti da je reč o optužbama, a ne o pravosnažnoj presudi.

Otac Megan Markl presekao nanogicu: Policija ga odmah uhapsila

Tomas Markl (82), ponovo se našao iza rešetaka nakon što je prekršio uslove kućnog pritvora i sam uklonio elektronsku nanogicu za nadzor. Njegov potez izazvao je brzu reakciju američkih vlasti, koje su ga ubrzo pronašle i privele. Sada će nastavak sudskog postupka čekati u pritvoru.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prema informacijama koje je izneo prvi pomoćnik američkog državnog tužioca Bil Isajli, Markl je uređaj za elektronski nadzor uklonio u utorak, 10. novembra, oko 1.45 sati ujutro po lokalnom vremenu. Nakon što je utvrđeno da je prekršio uslove puštanja na slobodu, policija je pokrenula potragu i ponovo ga uhapsila.