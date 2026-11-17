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Katalina Fernandes, influenserka poznata na društvenim mrežama pod imenom Kata Amatista (Cata Amatista), preminula je u četvrtak nakon borbe sa malignim tumorom na mozgu. Tužnu vest saopštila je njena porodica putem društvenih mreža. Imala je samo 25 godina.

„Danas je Kata napustila ovaj materijalni svet. Njeno telo je pronašlo mir, ali njena svetlost, ljubav i sve divne stvari koje je posejala u ovom svetu zauvek će ostati u svakome od nas“, napisali su članovi porodice u objavi na njenom Instagram profilu 12. novembra.

Fernandes je imala više od tri miliona pratilaca na Instagramu, TikToku i Jutjubu, gde je redovno delila detalje iz svog života i dokumentovala svakodnevicu tokom borbe sa tumorom na mozgu.

U oproštajnoj poruci porodica je istakla koliko je Katalina bila posebna osoba, puna ljubavi, radosti i životnih snova.

„Kata je bila i zauvek će ostati izuzetno biće puno svetlosti. Bila je dete puno ljubavi, života, radosti i snova, sa predivnim darom da pronađe čaroliju čak i u najmanjim stvarima“, naveli su njeni najbliži.

Dodali su da ih je učila kako da žive, budu zahvalni i uživaju u svakom trenutku, čak i dok se suočavala sa najtežim životnim izazovima.

„Sve do poslednjeg trenutka učila nas je kako da živimo, budemo zahvalni, uživamo u životu, snažno grlimo jedni druge i shvatimo da je život dar koji zaslužuje da se slavi svakog dana“, napisala je porodica.



Članovi porodice posebno su želeli da istaknu da Katalinu ne treba pamtiti samo po bolesti sa kojom se borila, već pre svega po načinu na koji je živela i ljubavi koju je pružala drugima.

„Ako postoji nešto što želimo da ponesete iz Katine priče, onda je to sledeće: rak nije bio cela njena priča. Njena priča bila je ljubav – način na koji je odlučila da živi, radost sa kojom je prihvatala svaki novi dan i svetlost koju je širila čak i kada je put postajao težak“, poručili su njeni najbliži.

Istakli su da žele da je pamte ne kroz prazninu koju je ostavila iza sebe, već kroz sve ono lepo što je podarila drugima.

„Postoje ljudi koji ne moraju fizički da budu prisutni da bi zauvek ostali sa nama“, zaključila je porodica.

Obožavaoci se opraštaju od mlade influenserke

Ispod njenih poslednjih objava na društvenim mrežama nizali su se komentari potresenih pratilaca, koji su joj upućivali poslednje pozdrave i izražavali saučešće porodici.

„Počivaj u miru. Bila si borac u svakom smislu te reči. Zauvek ćemo te pamtiti“, napisao je jedan korisnik.

„Toliko si se borila! Boli nas što si otišla“, glasio je drugi komentar.

„Počivaj u miru, moja prelepa Kata. Bila si neverovatno snažna“, poručio je još jedan njen obožavalac.