Bred Pit se vraća na veliko platno novim filmskim ostvarenjem „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“, a na premijeri u Los Anđelesu, održanoj 16. novembra 2026. godine, najveća podrška bila mu je devojka Ines de Ramon.

Par, koji je u ljubavnoj vezi od 2022. godine, iskoristio je ovu priliku i pretvorio filmsku premijeru u romantični izlazak. Držeći se za ruke, zajedno su pozirali fotografima, a Ines je blistala pored slavnog glumca.

Bred Pit i Ines Ramon Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Ipak, posebnu pažnju privuklo je njeno modno izdanje, kojim je još jednom pokazala da ima istančan ukus za eleganciju i glamur. Ines de Ramon, koja radi kao direktorka u industriji luksuznog nakita, za ovu priliku odabrala je dugu haljinu boje slonovače, sa tankim bretelama i dubokim V-izrezom. Naborana tkanina preklapala se preko struka, stvarajući zanimljive proreze sa obe strane i dodatno ističući njenu figuru. Haljina je pratila liniju bokova, a zatim se širila u raskošnu suknju ukrašenu slojevima pažljivo oblikovanih volana.

Poseban efekat postignut je poluprovidnim delovima materijala, koji su čitavom izdanju dali dozu senzualnosti. Prema pisanju medija, reč je najverovatnije o modelu iz kolekcije „Resort 2027“ modne kuće Roberto Kavali.

Bred Pit i Ines Ramon Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Ines je verovatno nosila cipele sa visokim potpeticama, ali ih je dugačak rub haljine gotovo u potpunosti sakrio. Kada je reč o frizuri i šminki, Ines se odlučila za jednostavnost. Dugu smeđu kosu nosila je u blagim talasima, sa razdeljkom na sredini, dok je lice uokvirila diskretnim pramenovima. Oči je blago naglasila, a usne istakla sjajnim ružem u ružičastoj nijansi.



Bred Pit u elegantnom izdanju, a par nije skidao osmehe

Za razliku od devojke, Bred Pit odlučio se za ležerniju, ali veoma elegantnu kombinaciju.

Glumac je nosio tamnoplavi džemper sa okruglim izrezom, pantalone u istoj nijansi i tamnosmeđe čizme. Preko džempera obukao je dugačak kaput sa dvorednim kopčanjem.

Izgled je upotpunio zalizanom kosom i naočarima četvrtastog okvira sa blago zatamnjenim staklima.

Tokom poziranja na crvenom tepihu, Bred i Ines stajali su veoma blizu jedno drugom, ispred pozadine sa zlatnim slovima naziva filma. Ines je delovala opušteno pred fotografima, što i ne čudi, budući da joj ovo nije prvo zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu sa slavnim glumcem.

Bred Pit i Ines Ramon Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Bred Pit ponovo kao Klif But, u nastavku oskarovskog hita

Premijera novog filma označava i povratak Breda Pita ulozi Klifa Buta, lika za koji je osvojio Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu „Bilo jednom u Holivudu“.

Radnja nastavka smeštena je u 1977. godinu, a prati Klifa Buta nakon njegovog susreta sa članovima porodice Menson.

Film režira Dejvid Finčer, prema scenariju Kventina Tarantina, a u IMAX bioskope stiže 25. novembra 2026. godine. Mesec dana kasnije, 23. decembra, biće dostupan i na platformi Netfliks.