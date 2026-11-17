Legendardni glumac Dragan Gagi Jovanović našao se u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije kao jedan od prestavnika vladajuće većine koju čini Studentska lista. Osim brojnih glumčevih fanova i njegova porodica pomno je pratila skupštinsku sednicu.

Naime, glumčeva ćerka Anđela Jovanović iz svog doma pratila je njegov početak političkog angažmana. Ona je snimila svog sina koga je pitala 'Gde je deda?', a on ga je odmah pronašao među poslanicima i vikao 'evo ga, evo ga'.

Anđela Jovanović Foto: Instagram/_blejzmodesti

Dragan Jovanović je na izbornoj listi „Studentska lista - Studenti pobeđuju“ zauzimao 122. mesto, dok se suprug njegove ćerke Anđele Jovanović nalazio na 178. poziciji.

Kako je lista osvojila 140 poslaničkih mandata, Gagi je dobio priliku da započne političku karijeru, dok je Dudaš ostao među kandidatima koji nisu ušli u parlament. Ko se još od glumaca našao u parlamentu pogledajte OVDE.