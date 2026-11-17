Žena koja je javno optužila Rasela Brenda za silovanje oglasila se povodom poruke koju je ovaj osramoćeni komičar poslao iz zatvora preko svoje supruge, u kojoj tvrdi da je nevin.

Mia Leter (37) odrekla se prava na anonimnost i javno otkrila svoj identitet kao jedna od žena koje su optužile Brenda za silovanje. To je učinila u tekstu objavljenom u listu Tajms u subotu, 14. novembra.

Kako je objasnila, odlučila je da progovori kako bi skrenula pažnju javnosti na predlog zakona u Velikoj Britaniji kojim bi se uveo postepeni uzrast za davanje pristanka na seksualne odnose. Prema tom predlogu, odraslima koji su više od tri godine stariji od šesnaestogodišnjaka i sedamnaestogodišnjaka bilo bi zabranjeno da stupaju u seksualne odnose sa njima.

Foto: Karl Black / Alamy / Profimedia

Optužila ga da ju je silovao kada je imala 16 godina

U zajedničkoj istrazi koju su 2023. godine sproveli Sandej tajms, Tajms i emisija „Dispatches“ televizije Kanal 4, Leter je, koristeći pseudonim „Alis“, optužila Brenda da ju je silovao kada je imala 16 godina, dok je on bio u tridesetim.

Svoj identitet odlučila je da otkrije samo nekoliko dana nakon što je 51-godišnji komičar 9. novembra osuđen na deset i po godina zatvora. Presuda je usledila nakon što je u Londonu proglašen krivim po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualno zlostavljanje. Takođe, do kraja života moraće da bude upisan u registar seksualnih prestupnika.

Optužbe Mije Leter nisu bile deo krivičnog postupka protiv Brenda, a on je negirao navode iz prvobitne istrage. Portparol londonske Metropoliten policije nedavno je potvrdio za magazin Pipl da je istraga o tim optužbama i dalje u toku.

Mia Leter Foto: Youtube/jeremyvineon5

Supruga pročitala njegovu poruku iz zatvora

Ubrzo nakon što je počeo da služi zatvorsku kaznu, njegova supruga Lora Galaher osvrnula se na slučaj i pročitala poruku koju joj je poslao suprug. To se dogodilo u nedelju, 15. novembra, tokom nove epizode njihovog zajedničkog nedeljnog Jutjub serijala „Sunday Service with the Brands“.

„Voljena braćo i sestre u Hristu, neka vas Bog blagoslovi zbog podrške. Kao što znate, nisam kriv za dela zbog kojih sam zatvoren“, navodi se, između ostalog, u poruci. „Dakle, događa se nešto čudno.“

Portparol britanskog premijera Endija Bernama potom je poruku osuđenog silovatelja nazvao „očigledno užasavajućom“ i potvrdio da se slučaj „hitno ispituje“, preneo je Rojters.

„Očekujemo da budu preduzete odgovarajuće mere ukoliko se utvrdi da je prekršio pravila“, poručio je portparol.

Žena Rasela Brenda Foto: RusselBrand/youtube

„Bila sam šokirana. To je uvreda za sve žene“

Dan kasnije, Mia Leter je tokom gostovanja u emisiji „Jeremy Vine & Daytime on 5“ kritikovala poruku koju je Brand poslao iz zatvora.

„Bila sam zbunjena i šokirana. Iznenadilo me je što je Jutjub objavio tu poruku, jer smatram da i oni imaju određenu odgovornost i ne bi trebalo da dozvole da se takve stvari emituju“, izjavila je Leter u ponedeljak, 16. novembra.

Dodala je da je poruka uvredljiva za sve žene koje su učestvovale u sudskom postupku, ali i za članove porote.

„To je bila uvreda za sve žene koje su svedočile na suđenju, ali i za porotnike koji su izdvojili svoje vreme“, rekla je ona.

Ispituje se da li je prekršio zatvorska pravila

Istraga o Brandovoj poruci usmerena je na pitanje da li je prekršio zatvorska pravila tako što je supruzi dostavio izjavu za koju je znao da će biti javno objavljena.

„Zatvorenicima je strogo zabranjeno da daju izjave koje uznemiravaju žrtve, a obraćanje medijima dozvoljeno je samo u izuzetnim okolnostima“, naveo je portparol britanskog premijera, prenosi Rojters.

On je dodao da zatvorenici ne mogu da zaobiđu ova pravila tako što će drugoj osobi prepustiti da javno pročita njihove izjave.

Osuđen zbog napada na četiri žene

Presuda protiv Rasela Brenda odnosi se na optužbe četiri žene, a krivična dela dogodila su se u periodu od 2004. do 2009. godine, dok je komičar gradio karijeru i postajao sve poznatije lice na televiziji i radiju, saopštilo je britansko Kraljevsko tužilaštvo.

Brand se tokom suđenja izjasnio da nije kriv po optužbama koje su mu stavljene na teret.