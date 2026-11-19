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Jovan Memedović ponovo je nasmejao pratioce snimkom iz emisije „Sasvim prirodno“. Tokom boravka u valjevskom kraju domaćini su mu ponudili pržene skakavce, a voditelj je odlučio da ih proba pred kamerama. Njegova reakcija na drugi zalogaj i opaska jednog od prisutnih pretvorile su degustaciju u scenu koju je sada podelio i na Instagramu.

Memedović se u početku šalio da „prvo probaju oni koji imaju brkove“, pa će on krenuti za njima. Domaćini su prihvatili predlog, ali voditelj nije mogao dugo da odlaže svoj red. Dok se spremao da proba skakavca, čuo je savet da je najvažnije „da skakavac skupi noge“.

Prvog je pojeo, ali se pri drugom zagrcnuo. Jedan od domaćina odmah je upitao: „Šta je, zapela noga?“ Memedovićev pokušaj da isproba neobičnu grickalicu tako se završio uz smeh, a snimak je podsetio gledaoce na spontane susrete zbog kojih prate njegov putopisni serijal.

Kako je sasvim slučajno stigao na televiziju

„Sasvim prirodno“ prikazuje ljude koji žive u bliskom dodiru sa prirodom, njihove svakodnevne poslove i krajeve u koje televizijske ekipe retko zalaze. Prva epizoda nastala je 2003. godine, ali je Memedović mnogo ranije započeo televizijsku karijeru. Pre nego što je postao autor putopisnog serijala, radio je u Jutarnjem programu, informativnoj i sportskoj redakciji, a potom vodio emisiju „Svet lova i ribolova“.

O tome kako je dobio prvi posao na televiziji govorio je u podkastu „Agelast“. Sve je, kako je ispričao, počelo dok je kao nezaposlen redovno odlazio na biro:

Jovan Memedović u kvizu Potera Foto: Printscreen/RTS

- Kao nezaposlen, mislim da još uvek to pravilo važi, da si na Birou nezaposlenih, ali dužan si da svaka tri meseca dođeš, da bi se javio referentu, a on upiše tvoje vreme koje već provodiš kao nezaposlen i tu ti raste neki broj poena ili bodova, kada dođe u situaciju da si na konkursu za radni odnos, onda onaj koji više bodova ima bude primljen - pričao je Memedović.

Jedan takav odlazak odveo ga je pravo do konkursa za Jutarnji program, iako se za posao na televiziji tog dana nije ni prijavio.

Foto: Printscreen Instagram

- Jednog dana dolazim da se javim u sobu 101, kad ono 50 ljudi stoji u redu. Ne znam o čemu se radi, gledam, preskočim sve njih, uđem na vrata, vidim tu ženu referentkinju, kažem: „Kod vas da produžim bodove?“, a ona: „Ne, ne, ovo je konkurs za televiziju, idite na druga vrata“. Ja odem na ta druga vrata, tu su bila dva čoveka, kad evo ti ga taj jedan, dolazi i kaže: „Izvini, šta si ti završio?“ - ispričao je voditelj, pa nastavio:

- Ja kažem: „Završio sam DIF“. Kaže on: „Vidi, ovde smo napravili interni konkurs za Jutarnji program RTS, pa ako te interesuje dođi da porazgovaramo. Nismo računali na nekog difovca, ali možda bi mogao ti, videćemo…“. Ja odem, razgovaram sa njima, kaže: „Dobro, ajde, treba nam pet“. Već sam ja bio i zaboravio na to, kada su mi se u ponedeljak javili: „Ako biste došli, mi smo se odlučili za Vas“. To je bilo bez ikakve pripreme, sudbina.

Pogledajte u galeriji kako izgleda oaza mira Jovana Memedovića:

1/8 Vidi galeriju Vikendica Jovana Memedovića je pravi raj za dušu Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Poziv je prihvatio, ali prvi meseci na televiziji nisu izgledali onako kako je zamišljao.

- Gubio sam vreme, dve-tri godine nisam ni znao šta radim tamo. Idi, donesi vest, tada je bio neki telefaks… Gubljenje vremena. Forsirali su, uglavnom, mlađe dame. Televizija je čudo - zaključio je Memedović u „Agelastu“.

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