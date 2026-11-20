Slušaj vest

Britanska glumica Florens Pju (30) žestoko je reagovala na nagađanja o svom izgledu nakon što su se društvenim mrežama proširile fotografije sa nedavne dodele nagrada Governors Awards u Los Anđelesu. U podužoj objavi na Instagramu odlučno je odbacila tvrdnje da je koristila Ozempik, lek koji se često dovodi u vezu sa mršavljenjem, ili da se podvrgla estetskim zahvatima.

"Nikada nisam koristila Ozempik. NIKADA nisam operisala lice. I nemojte mi govoriti da moj nos nije prirodan. Oduvek imam taj prelepi prćasti nos, još od detinjstva", poručila je glumica poznata po ulogama u filmovima "Openhajmer" i "Dina".

"Imam 30 godina, ljudi se menjaju"

Povod za njenu reakciju bila je objava magazina Evie, koji je uporedio starije fotografije glumice sa njenim nedavnim pojavljivanjem na crvenom tepihu, čime je podstakao spekulacije o mogućim estetskim korekcijama.

"Ljudi, napunila sam 30 godina. Žena sam. Tela i lica se menjaju. Nije to toliko komplikovano", odgovorila je Pju, dodajući da je uznemirava činjenica da ljudi više ne prave razliku između prirodnog starenja i estetskih operacija.

Objasnila je da je poslednjih meseci promenila životne navike, smanjila konzumiranje alkohola, počela redovno da vežba i zdravije da se hrani.

Pogledajte sporne fotografije Florens Pju:

1/5 Vidi galeriju Florens Pju, Elle's 2026 Women in Hollywood Celebration Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Znate koliko sam kilograma izgubila? Manje od jednog. Jednostavno brinem o sebi i to je sve", napisala je ona.

Čitavu karijeru slušam uvrede

Glumica je otkrila da se sa kritikama na račun svog tela suočava od samih početaka karijere, kao i da i danas svakodnevno dobija uvredljive komentare o svojoj kilaži. Posebno ju je pogodilo to što su korisnici društvenih mreža upoređivali njene sadašnje fotografije sa onima iz perioda u kojem se, kako tvrdi, psihički osećala loše i nije vodila računa o svom zdravlju.

Pju je navela i da je ranije tužila medije zbog objavljivanja lažnih fotografija napravljenih pomoću veštačke inteligencije, na kojima je predstavljena kao promoterkа estetskih tretmana.

"Svi smo stvarni ljudi koji žive stvarne živote. Budimo pažljiviji jedni prema drugima", zaključila je glumica, pozvavši javnost da prestane da analizira i osuđuje tuđi izgled.

(Kurir.rs/Jutarnji)

Pogledajte video: Doktor Jakovljević o lekovima