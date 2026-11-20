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Melanija Tramp pojavila se 19. novembra na premijeri svoje dokumentarne serije „Melania, The Series“ u Njujorku, uoči njenog dolaska na Prime Video 20. novembra. Projekat najavljuje uvid u njen porodični život i povratak u Belu kuću, ali je prva dama na crvenom tepihu jasno pokazala gde za nju prestaje razgovor o privatnosti. Na pitanje o najgoroj navici supruga Donalda Trampa odgovorila je uz osmeh: „To je privatno.“

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa premijere:

1/7 Vidi galeriju Melanija Tramp na premijeri serije „Melania, The Series“ u Njujorku Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Kristin Callahan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novinar je pokušao da dobije makar jedan primer, ali Melanija nije otkrila nijednu predsednikovu naviku. Umesto toga izgovorila je:

"Poverenje. Poverenje i porodica."

Odgovor je zvučao kao skretanje razgovora na prvu epizodu serije, koja nosi gotovo iste reči u naslov - "Porodica i poverenje“.

Melaniji postavljeno i pitanje o istragama

Na premijeri je govorila i o mogućim istragama koje demokrate pripremaju za januar, kada bi trebalo da preuzmu vođenje Odbora za nadzor Predstavničkog doma Kongresa. Rekla je da je porodica Tramp „već prošla kroz mnogo toga“ i da je navikla na istrage, a demokratama poručila da se usredsrede na ono što smatra pozitivnim i na brigu o Sjedinjenim Državama.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije para tokom jedne od državničkih poseta:

1/17 Vidi galeriju Melanija Tramp i Donald Tramp u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, Ian Vogler/Daily Mirror, PA Images / Alamy / Profimedia, Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Pitanje nije bilo bez povoda. Demokratski kongresmen Robert Garsija je 18. novembra poslao zahteve za čuvanje dokumentacije ljudima iz Trampovog porodičnog i političkog okruženja. Među njima su Donald Tramp Mlađi, Erik Tramp, Džared Kušner, Kimberli Gilfojl, Kristi Noem i Stiven Miler. Odbor navodi da priprema ispitivanje mogućih sukoba interesa i postupanja pojedinih zvaničnika. Slanje tih zahteva ne znači da su navedene osobe proglašene odgovornim za bilo kakvo kršenje zakona.

Šta prikazuje nova serija?

„Melania, The Series“ ima dve epizode. „Porodica i poverenje“ prati njene pripreme za povratak ulozi prve dame i, prema najavi produkcije, bavi se poverenjem unutar Bele kuće i zaštitom najbližih. Druga epizoda, „Ponos i čast“, usmerena je na period neposredno posle inauguracije Donalda Trampa. Obe je režirao Bret Ratner, dok su Melanija Tramp i Mark Bekman izvršni producenti.

Pogledajte u galeriji fotografije sa premijere filma "Melanija":

1/8 Vidi galeriju Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu Foto: AdMedia / MediaPunch / Stringershub Inc. / Profimedia, Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

Serija se nadovezuje na film „Melania“, koji je pratio 20 dana uoči Trampove druge inauguracije. Film je počeo da se prikazuje u bioskopima 30. januara 2026, a na Prime Video stigao je 9. marta. Za ugovor o dokumentarnom projektu Amazon je, prema ranijim izveštajima, izdvojio oko 40 miliona dolara, dok je za promociju filma prijavljen dodatni trošak od oko 35 miliona dolara.

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