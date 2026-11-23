Sa 16 godina rasturila brak 30 godina starijem: Za glumicom su ludeli muškarci, a ona je htela samo njega, a onda doživela gubitak
- Bo Derek je još kao maloletna ušla u vezu sa 30 godina starijim oženjenim režiserom Džonom Derekom, što je izazvalo skandal.
- Zbog tadašnjeg zakona par je dve godine živeo u Nemačkoj, a venčali su se po njenom punoletstvu i ostali zajedno do njegove smrti 1998. godine.
Kada danas govorimo o javnoj sceni, uglavnom se spominju negativni primeri poput afera i skandala, no, varate se ako mislite da je to problem novog doba.
Nažalost, može se slobodno reći da su "stara, dobra vremena" bila daleko problematičnija, naročito kada govorimo o ljubavim "trouglovima".
Setite se i da su tada veze sa velikom razlikom u godinama bile gotovo kao dobar dan, te da se gotovo nisu ni krile, a jedan od odnosa koji je privukao pažnju upravo jer je počeo kao afera između devojčice od petnaestak i 30 godina starijeg oženjenog režisera, svojevremeno je postao centar međunarodnog skandala.
Reč je o vezi Bo Šejn (Meri Kejtlin Kolins - pravo ime) i Džona Dereka. Oženjeni Derek bio je u braku sa tada jednom od najlepših i najpopularnijih glumica svih vremena, Lindom Evans, koju su čak i na našim prostorima, ponajviše zbog serije "Dinastija", slavili kao ikonu, a njene slike masovno nosili u salone, kako bi izgledali kao ona.
Nažalost, anđeoska lepota Evansove nije bila dovoljna za Džona koji je bacio oko na mladu Bo.
Iz razloga što je glumica bila maloletna, par je bio primoran da dve godine živi u Nemačkoj kako bi izbegli tužbu za silovanje po tamnošnjem zakonu, a čim je napunila osamnaest, vratili su se u SAD i venčali se.
Pogledajte u galeriji njene fotografije:
Uprkos razlici u godinama, ostali su zajedno sve do njegove smrti 1998. godine. Džon je bio veliki romantik kojeg je obožavala, a brak sa njim joj je otvorio vrata glume - davao joj je dobre uloge i podstakao njen uspon. Međutim, kako je njegovo zdravlje slabilo, ona je sve više vremena posvećivala njemu.
Nakon 22 godine braka ostala je udovica, a posle perioda tugovanja odlučila je da se vrati na ekran i nastavi karijeru. Iako je verovala da posle velike ljubavi više neće voleti, život ju je iznenadio - upoznala je glumca Džona Korbeta, poznatog iz serije "Se*s i grad", a ostalo je istorija.
Danas najveći deo vremena provodi na svom ranču u Kaliforniji, gde jaše konje, pliva, sama čisti svoju kuću i vodi računa o svojim kućnim ljubimcima.
(Kurir.rs/Mondo)
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