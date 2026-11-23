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Kada danas govorimo o javnoj sceni, uglavnom se spominju negativni primeri poput afera i skandala, no, varate se ako mislite da je to problem novog doba.

Nažalost, može se slobodno reći da su "stara, dobra vremena" bila daleko problematičnija, naročito kada govorimo o ljubavim "trouglovima".

Setite se i da su tada veze sa velikom razlikom u godinama bile gotovo kao dobar dan, te da se gotovo nisu ni krile, a jedan od odnosa koji je privukao pažnju upravo jer je počeo kao afera između devojčice od petnaestak i 30 godina starijeg oženjenog režisera, svojevremeno je postao centar međunarodnog skandala.

Linda Evans Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Reč je o vezi Bo Šejn (Meri Kejtlin Kolins - pravo ime) i Džona Dereka. Oženjeni Derek bio je u braku sa tada jednom od najlepših i najpopularnijih glumica svih vremena, Lindom Evans, koju su čak i na našim prostorima, ponajviše zbog serije "Dinastija", slavili kao ikonu, a njene slike masovno nosili u salone, kako bi izgledali kao ona.

Nažalost, anđeoska lepota Evansove nije bila dovoljna za Džona koji je bacio oko na mladu Bo.

Iz razloga što je glumica bila maloletna, par je bio primoran da dve godine živi u Nemačkoj kako bi izbegli tužbu za silovanje po tamnošnjem zakonu, a čim je napunila osamnaest, vratili su se u SAD i venčali se.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/8 Vidi galeriju Bo Derek u mladosti Foto: TRIUMPH FILMS - Album / Album / Profimedia, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Uprkos razlici u godinama, ostali su zajedno sve do njegove smrti 1998. godine. Džon je bio veliki romantik kojeg je obožavala, a brak sa njim joj je otvorio vrata glume - davao joj je dobre uloge i podstakao njen uspon. Međutim, kako je njegovo zdravlje slabilo, ona je sve više vremena posvećivala njemu.

Bo Derek Foto: Rob Latour for Tele / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon 22 godine braka ostala je udovica, a posle perioda tugovanja odlučila je da se vrati na ekran i nastavi karijeru. Iako je verovala da posle velike ljubavi više neće voleti, život ju je iznenadio - upoznala je glumca Džona Korbeta, poznatog iz serije "Se*s i grad", a ostalo je istorija.

Bo Derek i Džon Korbeta Foto: CraSH / Zuma Press / Profimedia

Danas najveći deo vremena provodi na svom ranču u Kaliforniji, gde jaše konje, pliva, sama čisti svoju kuću i vodi računa o svojim kućnim ljubimcima.

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