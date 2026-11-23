Slušaj vest

Australijski muzički novinar, producent i televizijski voditelj Moli Meldram preminuo je 23. novembra u Melburnu, u 83. godini, posle duge bolesti. Porodica je potvrdila da je umro mirno, u bolnici, u ranim jutarnjim satima u ponedeljak. Iza njega su ostale decenije rada tokom kojih je pomagao domaćim izvođačima da dođu do publike i australijskim gledaocimapribližavao najveće svetske zvezde.

Njegovo ime vezuje se za uspon Kajli Minog i grupe INXS, ali i za promociju međunarodnih izvođača poput grupe ABBA. Meldram je imao važnu ulogu u vremenu kada je televizijski nastup mogao da promeni tok nečije karijere, a njegova podrška mladim muzičarima donosila je priliku da ih čuje čitava zemlja.

Moli Meldram, australijski muzički novinar, producent i televizijski voditelj Foto: Chris Putnam / Zuma Press / Profimedia

Emotivan oproštaj porodice

Rođen kao Ijan Aleksander Meldram, široj javnosti postao je poznat kao Moli, dok je nadimak „Guru“ pratio njegovu reputaciju čoveka koji poznaje muziku i ume da prepozna talenat. Upravo se na taj nadimak porodica osvrnula u saopštenju kojim je potvrdila njegovu smrt.

„Od milošte nazvan ‘Guru’, Moli je bio srce koje kuca, zaštitnik i duh australijske muzike“, navodi se u saopštenju.

Prepoznatljiv kaubojski šešir marke Stetson, energija pred kamerama i neposrednost u razgovorima učinili su ga jednim od najupečatljivijih lica australijske televizije. Njegovi nastupi nisu uvek bili uglađeni, ali su odražavali veliko znanje i oduševljenje muzikom koje je prenosio gledaocima.

Emisija koja je otvarala vrata zvezdama

Najveću popularnost stekao je u muzičkoj emisiji „Countdown“ australijskog javnog servisa ABC, koju je vodio od 1974. do 1987. godine. Za izvođače koji su želeli proboj na australijskom tržištu gostovanje u tom programu bilo je izuzetno važno, a Meldram je prostor davao i mladim domaćim talentima i već afirmisanim svetskim imenima.

Moli Meldram, australijski muzički novinar, producent i televizijski voditelj Foto: Chris Putnam / Zuma Press / Profimedia

Pre televizijske slave reputaciju je gradio kao novinar muzičkog lista „Go-Set“. Podržavao je nove australijske izvođače još dok su tražili svoje mesto na sceni, a tu ulogu nastavio je i pred kamerama. Njegova čuvena preporuka publici „Učinite sebi uslugu“ postala je prepoznatljiv deo emisije i njegovog načina da gledaoce zainteresuje za muziku.

Kasnije je nastupao i u popularnom zabavnom programu „Hey Hey, It’s Saturday“, zadržavši mesto među televizijskim ličnostima koje je publika dobro poznavala.

Elton Džon mu je odao veliko priznanje

Tokom karijere razgovarao je sa brojnim poznatim ličnostima, među kojima su bili Elton Džon i Čarls, tada princ, a danas britanski kralj. Njegovi sagovornici dolazili su iz različitih svetova, ali je muzika ostala središte njegovog profesionalnog života.

Koliki je značaj imao za australijsku scenu, svojevremeno je istakao i Elton Džon, opisujući ga kao „pojedinačno najvažniji uticaj na australijsku pop muziku“.

Meldram je radio i sa druge strane studijskog stakla: producirao je pesmu „The Real Thing“ Rasela Morisa, koja je 1969. godine stigla do prvog mesta australijske top-liste. Taj uspeh prethodio je njegovom najpoznatijem televizijskom periodu i pokazao da njegov doprinos muzičkoj industriji nije bio ograničen na intervjue i promociju izvođača.

Video: Guns and Roses na Ušću