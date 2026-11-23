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Marija Aleksandra Ivezaj, predstavnica Crne Gore na izboru za Mis univerzuma, ne odustaje od poteza koji je izazvao burne reakcije. Nakon što je tokom predstavljanja u nacionalnom kostimu rukama pokazala albanskog dvoglavog orla, oglasila se na Instagramu i jasno poručila: isto bi uradila ponovo.

Foto: printscreen/instagram/missuupdates

Gest koji je pokrenuo polemiku nije bio trenutna odluka pred publikom. Misica je otkrila da je o njemu razmišljala pre nego što je zakoračila na scenu, a u svom obraćanju povezala je albansko poreklo, porodične korene u Tuzima i zemlju koju predstavlja. Njeno saopštenje donosimo u celosti.

Ivezaj je u izjavi povezala svoje albansko poreklo sa porodičnim korenima u Crnoj Gori. Prenosimo ceo tekst njenog obraćanja iz dostavljenog materijala:

- Mnogi ljudi su me pitali zašto sam pokazala albanskog orla tokom svog predstavljanja na takmičenju za Mis Univerzuma. Razmišljala sam o tom trenutku pre nego što sam izašla na scenu i IZABRALA sam da to uradim jer sam želela da devojke albanskog porekla iz Crne Gore vide deo sebe tamo gore sa mnom. Oba moja roditelja su rođena i odrasla u Crnoj Gori. Moja porodica je iz Tuzi i odrastala sam vraćajući se tu svakog leta. To što sam Albanka deo je priče moje porodice, a deo te priče je i Crna Gora. Kada sam na toj sceni izgovorila 'Crna Gora' i podigla orla, bila sam ponosna na oboje. Došla sam na Mis Univerzuma nadajući se da će se i ljudi iz manjinskih zajednica u Crnoj Gori osetiti predstavljenima. Slavljenje našeg nasleđa bio je jedan od najličnijih načina na koje sam mogla da odam počast zemlji koju moja porodica naziva domom. Uradila bih to ponovo - napisala je na Instagramu.

Isti znak pokazala i na fotografiji

Pogledajte u videu ispod:

00:40 Predstavnica Crne Gore na izboru za Mis univerzuma pokazala dvoglavog orla Izvor: iCordilleranDaily/youtube

Polemika je počela tokom defilea u nacionalnim kostimima, kada je Ivezaj pred publikom rukama napravila znak dvoglavog orla, prepoznatljiv kao simbol albanskog nacionalnog identiteta. Potom je na svom Instagram profilu objavila i fotografiju u kostimu na kojoj ponavlja isti gest.

Ideja „velike Albanije“, koju njeni zagovornici nazivaju i „prirodnom Albanijom“, predstavlja iredentistički koncept okupljanja u jednoj državi teritorija koje deo albanskih nacionalista smatra albanskim etničkim ili istorijskim prostorom. Granice tog zamišljenog prostora razlikuju se u zavisnosti od zagovornika i prikaza, ali uglavnom obuhvataju današnju Albaniju, Kosovo i Metohiju, kao i delove centralne Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i Grčke.

U takvim prikazima najčešće se navode opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu centralne Srbije, zapadni i severozapadni delovi Severne Makedonije, uključujući Tetovo, Gostivar, Debar, Strugu, Kičevo i deo Skoplja, kao i područja Ulcinja, Tuzi, Plava, Gusinja i delovi Rožaja u Crnoj Gori. Teritorijalne pretenzije obuhvataju i oblast koju Albanci nazivaju Čamerijom, u severozapadnoj Grčkoj, odnosno delu Epira.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/9 Vidi galeriju Marija Aleksandra Ivezaj je predstavnica Crne Gore na Mis Univerzum Foto: instagram/aleksandraivezaj

Titulu Miss Universe Crne Gore 2026 osvojila je u junu u Tirani, tokom zajedničke ceremonije na kojoj su proglašene predstavnice za Crnu Goru, Albaniju i takozvano Kosovo.

Ima 22 godine, poreklom je Albanka iz Crne Gore i studira pravo na Univerzitetu Crne Gore. Njena porodica je albanskog porekla koja potiče iz Crne Gore (Tuzi). Osnivačica je inicijative Her Bloom, posvećene podršci obrazovanju devojčica.

video: Žestoka rasprava o Mis Univerzuma