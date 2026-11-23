"Uradila bih to ponovo!" Oglasila se Marija Aleksandra koja predstavljala Crnu Goru na izboru za Mis univerzuma nakon što je pokazala "dvoglavog orla"
- Marija Aleksandra Ivezaj, predstavnica Crne Gore na Mis univerzuma, ponovo je stala iza gesta dvoglavog orla i poručila da bi to uradila opet.
- Navela je da je potez bio unapred promišljen, jer je želela da pokaže albansko poreklo i porodične korene iz Tuzi, uz poštovanje Crne Gore.
Marija Aleksandra Ivezaj, predstavnica Crne Gore na izboru za Mis univerzuma, ne odustaje od poteza koji je izazvao burne reakcije. Nakon što je tokom predstavljanja u nacionalnom kostimu rukama pokazala albanskog dvoglavog orla, oglasila se na Instagramu i jasno poručila: isto bi uradila ponovo.
Gest koji je pokrenuo polemiku nije bio trenutna odluka pred publikom. Misica je otkrila da je o njemu razmišljala pre nego što je zakoračila na scenu, a u svom obraćanju povezala je albansko poreklo, porodične korene u Tuzima i zemlju koju predstavlja. Njeno saopštenje donosimo u celosti.
Ivezaj je u izjavi povezala svoje albansko poreklo sa porodičnim korenima u Crnoj Gori. Prenosimo ceo tekst njenog obraćanja iz dostavljenog materijala:
- Mnogi ljudi su me pitali zašto sam pokazala albanskog orla tokom svog predstavljanja na takmičenju za Mis Univerzuma. Razmišljala sam o tom trenutku pre nego što sam izašla na scenu i IZABRALA sam da to uradim jer sam želela da devojke albanskog porekla iz Crne Gore vide deo sebe tamo gore sa mnom. Oba moja roditelja su rođena i odrasla u Crnoj Gori. Moja porodica je iz Tuzi i odrastala sam vraćajući se tu svakog leta. To što sam Albanka deo je priče moje porodice, a deo te priče je i Crna Gora. Kada sam na toj sceni izgovorila 'Crna Gora' i podigla orla, bila sam ponosna na oboje. Došla sam na Mis Univerzuma nadajući se da će se i ljudi iz manjinskih zajednica u Crnoj Gori osetiti predstavljenima. Slavljenje našeg nasleđa bio je jedan od najličnijih načina na koje sam mogla da odam počast zemlji koju moja porodica naziva domom. Uradila bih to ponovo - napisala je na Instagramu.
Isti znak pokazala i na fotografiji
Pogledajte u videu ispod:
Polemika je počela tokom defilea u nacionalnim kostimima, kada je Ivezaj pred publikom rukama napravila znak dvoglavog orla, prepoznatljiv kao simbol albanskog nacionalnog identiteta. Potom je na svom Instagram profilu objavila i fotografiju u kostimu na kojoj ponavlja isti gest.
Ideja „velike Albanije“, koju njeni zagovornici nazivaju i „prirodnom Albanijom“, predstavlja iredentistički koncept okupljanja u jednoj državi teritorija koje deo albanskih nacionalista smatra albanskim etničkim ili istorijskim prostorom. Granice tog zamišljenog prostora razlikuju se u zavisnosti od zagovornika i prikaza, ali uglavnom obuhvataju današnju Albaniju, Kosovo i Metohiju, kao i delove centralne Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i Grčke.
U takvim prikazima najčešće se navode opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu centralne Srbije, zapadni i severozapadni delovi Severne Makedonije, uključujući Tetovo, Gostivar, Debar, Strugu, Kičevo i deo Skoplja, kao i područja Ulcinja, Tuzi, Plava, Gusinja i delovi Rožaja u Crnoj Gori. Teritorijalne pretenzije obuhvataju i oblast koju Albanci nazivaju Čamerijom, u severozapadnoj Grčkoj, odnosno delu Epira.
Pogledajte u galeriji njene fotografije:
Titulu Miss Universe Crne Gore 2026 osvojila je u junu u Tirani, tokom zajedničke ceremonije na kojoj su proglašene predstavnice za Crnu Goru, Albaniju i takozvano Kosovo.
Ima 22 godine, poreklom je Albanka iz Crne Gore i studira pravo na Univerzitetu Crne Gore. Njena porodica je albanskog porekla koja potiče iz Crne Gore (Tuzi). Osnivačica je inicijative Her Bloom, posvećene podršci obrazovanju devojčica.
video: Žestoka rasprava o Mis Univerzuma