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Izraelska predstavnica na izboru za Mis univerzuma, Danijel Jablonka, izviždana je tokom predstavljanja nacionalnih kostima u subotu uveče. Deo publike reagovao je zvižducima kada se pojavila u kostimu sa motivima Starog grada u Jerusalimu i natpisom „mir“ na hebrejskom, arapskom i engleskom jeziku. Događaj je održan u Portoriku, gde se ove godine organizuje takmičenje.

Kostim posvećen Jerusalimu

Reč je o kreaciji dizajnera Džejkoba Mejera, koja se sastoji od krune i ogrtača sa prikazom jerusalimskog Starog grada. Sa unutrašnje strane ogrtača nalaze se motivi jafa narandži, stabala masline i reč „mir“, ispisana na tri jezika. Voditelj programa predstavio je kostim kao posvetu „zemlji u kojoj istorija živi“ i objasnio da je inspirisan pretvaranjem sušnog zemljišta u poljoprivredne površine.

Negativne reakcije publike i na društvenim mrežama

Prema pisanju izraelskog portala „Ynet“, 25-godišnju Jablonku, manekenku i influenserku rođenu u Majamiju, deo publike izviždao je čim je izašla na scenu. Njen nastup izazvao je i brojne negativne reakcije na društvenim mrežama.

U komentarima su se pojavili pozivi na oslobođenje Palestine, dok je jedan korisnik postavio pitanje da li su narandže prikazane na ogrtaču uzgajane na okupiranoj palestinskoj teritoriji.

Crnogorska predstavnica na Mis univerzuma napravila je skandal pokazivanjem dvoglavog orla.

Imenovana bez održanog izbora

Jablonku je za predstavnicu Izraela imenovala organizacija Mis Izrael, budući da je ovogodišnji nacionalni izbor lepote otkazan zbog rata. Prošle godine je na istom takmičenju osvojila titulu prve pratilje. Finale izbora za Mis univerzuma održaće se ovog utorka.

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