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Džoselin Vildenštajn bila je švajcarska pripadnica visokog društva koja je svetsku slavu stekla zahvaljujući neverovatno luksuznom životu, milijarderskom razvodu i izgledu koji je decenijama intrigirao javnost.

Pogledajte u galeriji fotografije Džoselin Vildenštajn:

1/14 Vidi galeriju Džoselin Vildenštajn Foto: Chris DELMAS / Visual / Profimedia, Byron Purvis/ADM / Capital pictures / Profimedia, Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zbog brojnih nagađanja o estetskim zahvatima i mačkastih crta lica prozvali su je "ženom-mačkom, ali je ona uvek osporavala razmere plastičnih operacija koje su joj pripisivali. Njen život obeležili su brak sa milijarderom Alekom Vildenštajnom, razvod vredan milijarde dolara, nova ljubav i finansijski problemi. Preminula je poslednjeg dana 2024. godine, ali njena neobična životna priča i dalje izaziva ogromno interesovanje.

Od Švajcarske do ulaska u krug najbogatijih ljudi sveta

Džoselin Vildenštajn rođena je kao Džoselin Perise 7. septembra 1940. godine u švajcarskoj Lozani. Pre nego što je postala jedna od najprepoznatljivijih ličnosti svetskih tabloida, vodila je prilično drugačiji život. Odrasla je u Švajcarskoj, a mladost je provodila između Evrope i putovanja koja su joj otvorila vrata visokog društva.

Džoselin i Alek Vildenštajn Foto: VEGAN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sudbonosni susret dogodio se 1977. godine u Keniji, gde je upoznala francuskog milijardera i trgovca umetninama Aleka Vildenštajna. Njihova ljubav se brzo razvila, pa su već 1978. godine izgovorili sudbonosno "da". Džoselin je tako ušla u jedan od najbogatijih i najuticajnijih svetskih krugova.

Brak sa Alekom doneo joj je život kakav većina ljudi može samo da zamišlja. Luksuzne nekretnine, skupoceni nakit, dizajnerska garderoba i egzotična putovanja postali su deo njene svakodnevice. Porodica Vildštajn posedovala je i ogromno imanje Ol Jogi u Keniji, poznato po zaštiti divljih životinja.

Džoselin i Alek su tokom braka dobili dvoje dece, ćerku Dajan i sina Aleka Mlađeg. Iza zatvorenih vrata luksuznog života, međutim, njihov odnos nije bio toliko bajkovit koliko se spolja činilo. Vremenom su počeli da se javljaju problemi koji će kulminirati jednim od najpoznatijih razvoda u svetu bogatih i slavnih.

Džoselin i Alek Vildenštajn Foto: VEGAN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Transformacija koja joj je donela nadimak "žena-mačka"

Njeno lice je s vremenom postajalo sve drugačije, pa je javnost počela da nagađa o brojnim estetskim zahvatima. Prema pojedinim izveštajima, Džoselin i Alek su zajedno otišli na prve korekcije područja oko očiju, otprilike godinu dana nakon venčanja. Navodno je bila fascinirana velikim mačkama, a upravo je njihov izgled postao jedna od najčešćih tema kada se govorilo o njenoj transformaciji.

Njene izrazito izdužene oči, visoke jagodice i neobične crte lica postale su njen zaštitni znak. Mediji su joj nadenuli nadimak "Catwoman", odnosno "žena-mačka", a nazivali su je i "lavicom". Njen izgled izazivao je lavinu komentara, pa je Džoselin postala jedna od najpoznatijih osoba povezanih sa ekstremnim estetskim transformacijama.

Džoselin Vildenštajn Foto: Byron Purvis/ADM / Capital pictures / Profimedia

Iako su njene fotografije godinama pokretale rasprave o estetskoj hirurgiji, Džoselin nije prihvatala priču koju su mediji gradili oko njenog izgleda. Tvrdila je da nije prošla onoliko zahvata koliko joj se pripisivalo, te je svoje mačkaste oči i izražene jagodice povezivala sa genetikom i porodičnim nasleđem. U jednom intervjuu je čak istakla da je njena baka imala slične crte lica.

Najskuplji razvod u istoriji

Krajem devedesetih njen privatni život ponovo je završio na naslovnim stranama. Alek je 1997. godine pokrenuo razvod, a njihov buran sudski proces privlačio je ogromnu pažnju javnosti. Džoselin je navodno dobila čak 2.5 milijardi dolara odštete, uz dodatnih 100 miliona dolara godišnje tokom 13 godina, što ga čini jednim od najskupljih razvoda u istoriji.

Džoselin Vildenštajn Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nakon razvoda pronašla je ljubav sa modnim dizajnerom Lojdom Klajnom, sa kojim je bila u vezi više od dve decenije. Ipak, njen život nije ostao ispunjen samo raskošem. Godine 2018. podnela je zahtev za zaštitu od bankrota, tvrdeći da je ostala bez velikog dela nekadašnjeg bogatstva i redovnih prihoda koje je dobijala posle razvoda.

Poslednjih godina živela je između Njujorka i Majamija, a povremeno se pojavljivala u javnosti sa svojim partnerom. Uprkos decenijama medijskih napisa o njenom izgledu, do kraja je ostala prepoznatljiva po ekscentričnoj pojavi i glamuroznom stilu. Preminula je 31. decembra 2024. godine u Parizu, u 84. godini, a vest o njenoj smrti objavio je upravo Lojd Klajn.

(Kurir.rs/Net.hr)

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