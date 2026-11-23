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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Farija ne može da prihvati druge žene u sultanovim odajama Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 128. epizode

Farija ne može da prihvati Muratovu odluku da u harem dovede drugu ženu, zbog čega dolazi do žestokog sukoba između njih. Povređena i besna, podseća sultana na sve čega se odrekla zbog njega i upozorava ga da neće dozvoliti da je zameni drugom. Njene pretnje postaju sve ozbiljnije, a Murat gubi strpljenje zbog njenog ponašanja. U međuvremenu, Atike pokušava da pronađe sreću u sultanovoj odluci da se uda za silahtara, ali od njega ne dobija odgovor kakvom se nadala.

Murat donosi odluku koja izaziva novo nezadovoljstvo u porodici. Umesto da Gevherhan uda za Abaza Mehmed-pašu, kako je Kosem želela, sultan odlučuje da je uda za Kemankeša. Gevherhan je očajna jer ne želi brak sa čovekom prema kojem ne gaji osećanja, a posebno teško podnosi činjenicu da je njena sreća ponovo žrtvovana zbog tuđih odluka. Ni Kemankeš nije zadovoljan ovakvim raspletom, jer smatra da će morati da plati cenu zbog grešaka koje je napravio silahtar.

Kemankeš i Gevherhan su očajni zbog nametnutog braka Foto: umut volkan kincir

Dok pokušava da pronađe Kosemino skriveno blago, Sinan-paša ne uspeva da dobije ono što želi od Ester, ali od nje saznaje mnogo važniju informaciju. Otkriva da Kosem boluje od dijabetesa i da svoju bolest krije od svih, što bi moglo da postane njena velika slabost u borbi za moć. Istovremeno, šejhul-islam Jahja-efendija izdaje fetvu kojom se Ahizade-efendija proglašava izdajnikom vere i zabranjuje molitva na njegovoj sahrani. Kada sazna da se Abdulmedžit Sivasi-efendija protivi njegovoj odluci, sultan odlučuje da se lično obračuna s njim.

Dok Murat pokušava da učvrsti svoju vlast, stižu i vesti da su Persijanci napali tvrđavu Van, zbog čega naređuje velikom veziru da odmah krene u pripreme za pohod. U međuvremenu, do Kosem stiže odrubljena Esterina glava, što kod nje izaziva sumnje da iza svega stoje jezuiti ili neko ko nastavlja njenu borbu, ne znajući da je Gulbahar živa. Međutim, ona ne zna ni da njeni neprijatelji sada znaju za bolest koju je dosad uspešno skrivala.

Ester je skončala svoj život Foto: umut volkan kincir

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