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Holivudska legenda Brus Vilis, koja živi sa frontotemporalnom demencijom, poslednjih godina retko se pojavljuje u javnosti. Zato svaka nova fotografija koju porodica podeli privuče ogromnu pažnju. Ovoga puta u centru pažnje nije bila crvena staza, raskošna premijera niti neki od njegovih legendarnih filmskih likova, već jednostavan, nežan gest između oca i ćerke.

Jedan njegov pokret rekao je više od hiljadu reči

Na fotografiji objavljenoj na Instagramu Brus i Talula sede zajedno na ljuljašci na tremu, okruženi zelenilom. Glumac je obučen u sivu vestu i košulju nežne boje, dok njegova ćerka nosi crveni džemper, farmerke i naočare za sunce.

Ipak, najviše pažnje privukao je način na koji se drže. Brus je Talulinu ruku privukao svojim grudima, dok ga je ona zagrlila oko ramena i nežno se naslonila na njega.

Talula uz objavu nije napisala dugu emotivnu poruku. Dodala je samo dva emotikona, a fotografija je ubrzo izazvala brojne reakcije.

Za mnoge obožavaoce, koji glumca pamte po nezaboravnim ulogama u filmovima poput "Umri muški", ovaj prizor bio je posebno dirljiv.

Nakon fotografije usledilo je izvinjenje

Ipak, Talula se ubrzo našla pred osetljivim pitanjem: koliko porodičnih trenutaka treba deliti sa javnošću kada je reč o osobi koja živi sa demencijom? Prema pisanju američkih medija, ona je naknadno obrisala jednu fotografiju na kojoj se drži za ruku sa ocem, ocenivši da je možda bila previše intimna za javnost.

Objasnila je da je fotografiju podelila nakon lepog zajedničkog susreta tokom kojeg su gledali snimak Frenkija Valija. Talula je priznala da je trebalo pažljivije da razmisli pre objavljivanja i poručila da ubuduće može bolje da postupi.

Istakla je i da njena porodica Brusa neizmerno voli i da je on za njih i dalje heroj. Ovaj potez otvorio je važnu temu o granici između želje da se sa svetom podele trenuci ljubavi i potrebe da se sačuva privatnost bolesnog člana porodice.

Talula Vilis ljubi oca Brusa Vilisa u čelo na novoj porodičnoj fotografiji Foto: Printscreen/ Instagram/ buuski

Teška dijagnoza promenila je život cele porodice

Brus Vilis se 2022. godine povukao iz glume nakon što je njegova porodica saopštila da mu je dijagnostikovana afazija, poremećaj koji utiče na sposobnost komunikacije. Godinu dana kasnije objavljeno je da glumac ima frontotemporalnu demenciju, progresivno neurološko oboljenje koje može uticati na govor, ponašanje i druge sposobnosti.

Od tada je njegova porodica postala njegov najvažniji oslonac. Uz suprugu Emu Heming Vilis, sa kojom ima dve ćerke, uz njega su i bivša supruga Demi Mur i njihove tri ćerke - Rumer, Skaut i Talula.

Njihova porodična povezanost posebno privlači pažnju javnosti, jer su uprkos promenjenim životnim okolnostima nastavili da zajedno obeležavaju važne trenutke.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Brus Vilis