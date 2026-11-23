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Razdor između britanskih prinčeva Vilijama i Harija mogao bi da kulminira time da budući kralj svom bratu, ali i njegovoj deci, oduzme status kraljevskog visočanstva i prinčevske titule. Braća već dugo nisu u kontaktu, a Vilijam, kako se neprekidno piše u medijima, nema želju da se pomiri sa Harijem nakon brojnih negativnih tvrdnji koje je njegov brat, zajedno sa suprugom Megan, izneo o kraljevskoj porodici u intervjuima, knjizi i dokumentarcima.

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Međutim, čini se da bi njihov sukob mogao da bude samo deo mnogo šire promene koju Vilijam planira da sprovede kada preuzme presto. Prema tvrdnjama iz nove knjige o britanskoj monarhiji, budući kralj želi temeljno da promeni sistem kraljevskih titula i privilegija, a posledice bi mogle da osete i buduće generacije kraljevske porodice.

Autor knjige "The Dukes of Hazard" (koja nosi i naslov "The Dukes: Edward VIII, Andrew and Harry – The Men Who Undermined the Modern Monarchy") iskusni je britanski novinar i urednik Tom Sajks, osnivač biltena i podkasta "The Royalist". Knjiga bi trebalo da bude objavljena krajem februara sledeće godine, a njeni delovi ovih dana izlaze u britanskim medijima.

Sajks istražuje monarhiju kroz sudbine trojice njenih problematičnih članova koje naziva "rezervama" – Edvarda VIII, Endrua i princa Harija – kao i njihovih supruga Volis Simpson, Sare Ferguson i Megan Markl. Bavi se i napetostima između kralja Čarlsa III i njegovog naslednika Vilijama, ponajviše zbog osramoćenog strica Endrua i brata Harija. Edvard VIII pritom predstavlja poseban slučaj: odrekao se prestola kako bi mogao da se oženi Volis Simpson, a gotovo do kraja života izazivao je skandale koji su štetili dinastiji Vindzor.

Valis Simpson, Edvard VIII Foto: Heritage Images, Heritage Image Partnership Ltd / Alamy / Profimedia

Autor tvrdi da su ova trojica ogorčenih "rezervnih naslednika" monarhiji nanela veću štetu iznutra nego što bi bilo koji republikanski pokret uspeo spolja. Jedan od glavnih razloga, smatra on, jeste to što palata decenijama nije jasno definisala njihove uloge nakon što su dobili naslednike.

Vilijam želi da promeni pravila igre

Iako je kralj Čarls III već počeo da smanjuje broj aktivnih članova kraljevske porodice, Sajks u knjizi tvrdi da njegov naslednik planira "opsežno restrukturiranje" monarhije sa ciljem njenog dugoročnog opstanka.

Središnji deo Vilijamovih planova, navodi autor, jeste da kraljevske titule i oznaku HRH (Njegovo ili Njeno Kraljevsko Visočanstvo) pretvori u svojevrstan "radni status", a ne automatsku privilegiju koja proističe iz rođenja u kraljevskoj porodici. Takav status imali bi samo članovi porodice koji obavljaju dužnosti u ime Krune i aktivno učestvuju u radu monarhije, koju britanski mediji često nazivaju i "The Firm" (Firma).

Britanski kralj Čarls III tokom posete Antigvi i Barbudi, gde su njegove otečene šake privukle pažnju javnosti Foto: Isabel Infantes, PA Images / Alamy / Profimedia

Kako piše magazin "Hello!", jedan prijatelj princa Vilijama rekao je Sajksu: "Ako ste zaposleni član kraljevske porodice – izlazite, putujete zemljom, obavljate diplomatski posao, radite za vladu, imate javnu ulogu, rukujete se, ustajete iz kreveta po kišnoj sredi da biste otišli u Šefild – tada ćete biti HRH i imaćete titulu princa ili princeze. Dobićete i naknadu, platu i mesto za život. Jedno mesto za život."

Dodao je: "Ako ne radite te stvari i niste radni član kraljevske porodice, nećete biti HRH, nećete dobiti besplatan ili subvencionisan smeštaj i nećete dobiti nikakve posebne pogodnosti. Bićete privatni građanin koji slobodno može da se bavi svojim životom i zarađuje novac kako god želi."

Razmišljanje o budućnosti sopstvene dece

U knjizi se takođe navodi da je "apsolutna genijalnost onoga što Vilijam predlaže to što sve predstavlja kao oslobađanje sopstvene dece – u šta on zaista i veruje".

Prema Sajksovim izvorima, Vilijam planira da ponudi princezi Šarlot i princu Luiju da kao odrasli sami odluče da li žele da postanu aktivni članovi kraljevske porodice, sa pripadajućim titulama i dužnostima, ili će radije živeti kao privatni građani i graditi sopstvene karijere. Kao primer ove druge mogućnosti mogli bi da posluže deca princeze Ane, Zara Tindal i Piter Filips, koji nemaju prinčevske titule i vode samostalne živote van službenog kraljevskog sistema.

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Za Harija, Megan i njihovu decu, princa Arčija i princezu Lilibet, takav izbor je, prema Vilijamovim planovima kako ih opisuje Sajks, već donet: oni su odabrali život van sistema aktivnih članova kraljevske porodice. Sajks ističe da ljudi iz Vilijamovog okruženja veruju kako bi takav potez dobio veliku podršku javnosti, u zemlji u kojoj raste nezadovoljstvo troškovima i privilegijama kraljevske porodice.

Prema anketi agencije YouGov iz oktobra ove godine, Vilijam je najpopularniji član porodice: pozitivno mišljenje o njemu ima 74 odsto Britanaca, a negativno 18 odsto. Slede njegova supruga Ketrin sa 72 odsto pozitivnih i 14 odsto negativnih ocena, kao i princeza Ana sa 68 odsto pozitivnih i 12 odsto negativnih. Čarls ima 58 odsto pozitivnih i 34 odsto negativnih ocena, što je njegov najniži rezultat od dolaska na presto, dok Hari ima 60 odsto negativnih i 29 odsto pozitivnih ocena. Monarhiju i dalje podržava 64 odsto Britanaca.

Ko ima pravo na kraljevske titule?

Prema pravilima koja je 1917. godine uveo kralj Džordž V, titulu HRH od rođenja nose deca vladajućeg monarha i deca njegovih sinova. Izuzetak su i deca najstarijeg sina princa od Velsa, prestolonaslednika, koja takođe imaju pravo na tu oznaku.

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Zahvaljujući tim pravilima, troje dece Vilijama i Ketrin nosilo je titule princa i princeze, kao i status HRH od rođenja. Harijeva deca stekla su pravo na kraljevske titule nakon što je njihov deda Čarls u septembru 2022. godine postao kralj.

Prema Sajksovim tvrdnjama, Vilijamov plan mogao bi da znači da bi Hariju i njegovoj deci bile oduzete prinčevske titule i status kraljevskog visočanstva. Pitanje Meganinog statusa HRH takođe bi moralo da se reši u okviru takvih promena.

Hari i Megan počeli su javno da koriste kraljevske titule princa i princeze za svoju decu u martu 2023. godine, nekoliko meseci nakon što je njihov deda stupio na presto. Prema ranijim izveštajima, Čarls se krajem 2022. složio sa tim da Arči i Lilibet koriste svoje nasledne titule. Dogovor je postignut mesec dana pre objave Harijevih skandaloznih memoara "Rezerva".

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Saseksovi su ćerku prvi put javno nazvali princezom Lilibet Dajanom nakon njenog krštenja 3. marta 2023. u Montesitu u Kaliforniji. Ubrzo nakon toga zvanična internet stranica kraljevske porodice je ažurirana, pa su deca počela da se navode kao princ Arči od Saseksa i princeza Lilibet od Saseksa.

Pitanje za Parlament i Komonvelt

Kada postane kralj, Vilijam će moći da promeni pravila o prinčevskim titulama i statusu HRH, ali su za oduzimanje vojvodstva i promenu naslednog reda potrebne drugačije pravne procedure.

Prinčevske titule i status HRH uređuju se kraljevskom povlasticom. Monarh može da izda kraljevsku povelju (Letters Patent) i njome izmeni pravila iz 1917. godine. Kraljica Elizabeta II to je učinila 2012. godine kako bi sva deca princa Vilijama imala pravo na titule princa i princeze. Za takvu promenu nije potrebno donošenje zakona u parlamentu.

Oduzimanje Harijeve plemićke titule vojvode od Saseksa bilo bi znatno složenije. Plemićke titule poput vojvodstva mogu trajno da se oduzmu samo zakonom koji donosi parlament.

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Ipak, čak i kada bi Vilijam Hariju i njegovoj deci oduzeo prinčevske titule i status kraljevskog visočanstva, a parlament eventualno ukinuo Harijevo vojvodstvo, oni bi i dalje ostali na istim mestima u redu za presto – Hari na petom, a deca na šestom i sedmom. Položaj u naslednom redu za britanski presto ne može da se promeni jednostranom odlukom kralja. Linija nasleđivanja uređena je zakonima, a za isključenje neke osobe iz naslednog reda bila bi neophodna intervencija parlamenta, uz saglasnost svih država Komonvelta koje dele britanskog monarha.

Zašto je Vilijamu važno da trajno ukine status HRH?

Iako deo pristalica Saseksovih navodne Vilijamove planove smatra osvetom, Sajks misli da bi trajno oduzimanje statusa HRH imalo šire značenje. Za razliku od trenutnog "mirovanja" statusa na koje su Saseksovi pristali 2020. godine, njegovo potpuno ukidanje zatvorilo bi mogućnost privatnog i komercijalnog korišćenja te oznake, te bi kraljevske titule i privilegije ubuduće jasnije vezalo uz obavljanje dužnosti za Krunu.

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Iako su se obavezali da taj naslov neće koristiti u praksi, autor podseća na slučaj iz 2025. godine, kada je otkriveno da je Megan u privatnoj prepisci sa jednom američkom preduzetnicom ipak koristila oznaku HRH. Dok god taj status pravno postoji, tvrdi Sajks, teško je potpuno isključiti mogućnost njegovog korišćenja u privatnim poslovima ili komunikaciji van službenih kraljevskih kanala.

Status HRH nosi i veliku simboličku težinu. Reč je o oznaci najvišeg kraljevskog ranga, koja podrazumeva posebno oslovljavanje. Dok je status samo suspendovan, stvara se utisak da su Hari i Megan kraljevski članovi "na pauzi" i da bi jednog dana mogli da se vrate u sistem.

Trajnim ukidanjem statusa, zaključuje se u Sajksovoj interpretaciji Vilijamovih planova, takva mogućnost bila bi zatvorena, a pravila o kraljevskim titulama jasnije definisana i za buduće generacije.

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Palata ćuti, javnost podeljena

Tema ne gubi na intenzitetu, ali Vindzorovi ćute. Portparol princa Vilijama odbio je da komentariše tvrdnje Toma Sajksa, kratko poručivši medijima: "Naša je politika da ne komentarišemo knjige ni tvrdnje iznesene u njima." Ni Bakingemska palata se nije oglašavala.

Deo kraljevskih komentatora i biografa, poput Granta Harolda i Toma Bauera, smatra da kraljevske titule moraju da nose odgovornost i da bi situaciju trebalo rešiti kako bi se sprečilo da članovi porodice koji ne obavljaju službene dužnosti koriste status Krune. Ipak, čak i među onima koji podržavaju oduzimanje naslova HRH postoji zadrška prema oduzimanju prinčevske titule. Smatraju da bi takav potez mogao da deluje "sitničavo ili kao korak predaleko", budući da Hari nije prekršio zakon poput Endrua.

Za deo pratilaca kraljevske porodice na platformama poput Redita upitna je i pouzdanost i objektivnost samog Sajksa. Podsećaju na ranije situacije u kojima su se njegove najave pokazale netačnim ili preuveličanim, tvrdeći da se često oslanja na posredne tračeve iz visokog društva.

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Javnost je takođe podeljena. Zagovornici oduzimanja titula smatraju da su Hari i Megan sami tražili slobodu van sistema, a sada unovčavaju kraljevsku povezanost bez obavljanja dužnosti. Po njihovom mišljenju, takav potez bi napokon "zatvorio vrata" stalnim dramama i smanjio troškove poreskih obveznika.

Protivnici, sa druge strane, ističu da je Hari princ po rođenju, da ima iste roditelje kao i Vilijam, te da bi oduzimanje titula njemu i deci delovalo osvetoljubivo i nedolično budućeg kralja.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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