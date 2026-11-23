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Dovoljno je nekoliko taktova čuvene muzike, pogled na kuću ukrašenu za Božić i nestašni dečak koji smišlja kako da nadmudri provalnike, pa da se, sa širokim osmehom i neskrivenom sentimentalnošću, vratimo u vreme kada smo prvi put gledali nezaboravnu komediju. A to je bilo davno...

Kevin Mekalister je, sa svojim domišljatim zamkama, postao deo kolektivne praznične nostalgije, baš kao i glavni glumac, Mekoli Kalkin.

Mekoli Kalkin i Ketrin O'Hara u filmu Sam u kući Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Posle skoro tri i po decenije, koliko je prošlo od drugog dela, mogao bi da se vrati u igru. Ionako se nije previše promenio, čuje se u prvim reakcija na vest da Holivud priprema novi nastavak kultne komedije. Ovoga puta, međutim, Kevin više nije dečak koji ostaje sam u kući jer su ga roditelji zaboravili (kako i ne bi, pored onoliko dece!), već odrastao čovek čiji se život pretvara u potpuno novu avanturu. Mekoli Kalkin (46) danas bi se savršeno uklopio u takav scenario.

Prema pisanju magazina Variety, studio Disney i njegovi "mastermajndovi" uveliko razvijaju projekat, a u svemu učestvuje i glumac koji je početkom devedesetih osvojio publiku širom sveta. Za scenario i produkciju zaduženi su Set Rogen i Evan Goldberg, poznati po brojnim uspešnim komedijama, ali nije poznato ko će se prihvatiti režije, da li ćemo ponovo gledati neke od starih junaka, niti kada bi snimanje moglo da počne. Ipak, sama mogućnost da se Kevin vrati dovoljna je da probudi ogromnu, planetarnu nostalgiju.

Malu senku na sjajnu vest baca tužna činjenica da glumci koji su igrali Kevinove roditelje, Ketrin O'Hara i Džon Herd, više nisu sa nama. No, tu su smotani provalnici, maestralni Džo Peši i Danijel Štern, koje bismo rado videli u istim ulogama.

Sam u kući Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Prvi "Sam u kući" premijerno je prikazan krajem 1990. godine i vrlo brzo postao jedan od najvećih filmskih hitova poslednje decenije prošlog veka i "sedme umetnosti" uopšte. Znate već: pred odlazak na božićno putovanje, osmogodišnji Kevin, najmlađi član velike porodice Mekalister, slučajno je zaboravljen, a mama i tata setili su se da nedostaje tek kad su stigli na destinaciju (na aerodromu: "Posledi ovaj kofer Kevinu...").

No, njemu je bilo lepo – živela sloboda! Nema dosadnih pravila, starijeg brata koji ga maltretira, može da jede šta želi, da gleda televiziju do mile volje, da na miru lista Plejboj i ponaša se kao gospodar sopstvenog doma. Međutim, idilu ubrzo prekidaju dvojica lopova, Hari i Marv, koji i ne slute da će im jedan dečak prirediti najluđu noć u životu...

Makoli Kalkin u filmu Sam u kući Foto: The Hollywood Archive / Avalon / Profimedia

Usledio je niz urnebesnih scena, neverovatnih zamki i nezaboravnih situacija koje su film pretvorile u praznični klasik. Mekoli Kelkin postao je jedna od najvećih dečjih zvezda "fabrike snova" i najbolji drug Majkla Džeksona, a njegova hemija sa Ketrin O'Harom, koja je igrala majku, dala je priči i onu toplu, emotivnu stranu zbog koje ju je publika zavolela za sva vremena.

Uspeh je bio toliki, da je 1992. snimljen i nastavak, u kojem se glavni junak ponovo našao u nevolji, ovog puta u velikom gradu, Njujorku. Snimljeno je još tri dela, sa drugim protagonistima, ali rezultati nisu bili ni blizu originalnim. A 35 godina kasnije, novi Kevin ima porodicu, dete i sasvim drugačije probleme... Kalkin je još ranije govorio o vrlo zanimljivoj ideji za nastavak koji bi potpuno preokrenuo originalnu storiju.

Ketrin O’Hara i Mekoli Kalkin u filmu Sam u kući Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Zamislio je Kevina kao odraslog čoveka, koji je možda razveden ili udovac i sam odgaja dete. Zbog posla i brojnih obaveza ne uspeva da provodi dovoljno vremena sa sinom, pa se njihov odnos postepeno komplikuje. U jednom trenutku našao se ispred sopstvene kuće, dok mu dečak ne dozvoljava da uđe. I tu počinje obrt: umesto da Kevin postavlja zamke drugima, sada bi se našao na njihovoj strani, a njegov naslednik mogao bi da iskoristi upravo one domišljate trikove po kojima je tata nekad bio poznat.

Kuća bi, prema Kalkinovoj zamisli, predstavljala i svojevrsnu metaforu njihovog narušenog odnosa, dok bi Kevin morao da pronađe način da ponovo zadobije poverenje svog deteta. Ipak, nije potvrđeno da će upravo ta tema biti osnova novog filma. Povratak svakako neće biti isti bez jedne osobe...

Ketrin O'Hara, koja je u prva dva dela igrala Kevinovu mamu, preminula je u januaru 2026. Njena uloga bila je jedan od stubova celog projekta, a reditelj originalnog filma, Kris Kolambus, nedavno je govorio o toj specifičnoj vezi, presudnoj za uspeh.

Mekoli Kalkin Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dvoje glumaca zaista su razvili poseban odnos i van kamera, a Kalkin je često isticao da ga je filmska majka vratila na pravi put kada je zapao u pakao droge. Možda je upravo zbog toga Kolambus izrazio sumnju da bi novi nastavak mogao da ponovi čaroliju originala bez Ketrin, ističući da su upravo ona i Kevin činili emotivno središte priče.

Kalkin je nedavno već ponovo oživeo svoj najpoznatiji lik, doduše nakratko, u prazničnoj reklami za "McDonald's", i vratio nas u vreme kada je ovaj božićni klasik harao svetom (mada, kad bolje razmislimo, nikad nije ni prestao), podstakavši i rasprave o radnji novog filma.

(Kurir.rs/Žena)

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