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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Venčanje na dvoru nije prošlo bez nove tragedije Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 129. epizode

Prošlo je pet meseci, a Ajše se i dalje nalazi u izolaciji, daleko od svoje dece i neizvesna u pogledu sopstvene sudbine. Trudna je, ali je svesna da će Murat o njoj odlučiti tek nakon porođaja, pa strahuje da joj sultan neće oprostiti. U međuvremenu, silahtar Mustafa suočava se sa ocem Sinanom, koji dolazi iz Bosne kako bi prisustvovao njegovom venčanju. Stari porodični sukobi ponovo izbijaju na površinu, jer Mustafa ne može da zaboravi što ga je otac napustio još nakon majčine smrti.

Dok se pripremaju venčanja Atike i Gevherhan,Kosem razgovara sa budućim zetom Kemankešom i podseća ga da će, uprkos njihovim osećanjima, morati da prihvat zajednički život sa njenom ćerkom. Kemankeš joj obećava da će učiniti sve kako bi usrećio sultaniju, ali podseća da je Gevherhan zaljubljena u drugog čoveka - baš kao i on u drugu ženu. Murat u međuvremenu dobija dobre vesti sa ratišta: osmanska vojska porazila je Persijance i ponovo zauzela tvrđavu Van. Ipak, protivnici sultana ne odustaju od svojih planova, a persijski predstavnici otkrivaju da su uspeli da ubace špijunku u srce Osmanskog carstva. Reč je o devojci koja je već zadobila poverenje Murata i Kosem.

Kemankeš otkriva Kosem da u svom srcu već ima jednu ženu Foto: umut volkan kincir

Na dan venčanja, Gevherhan odlučuje da se suprotstavi sudbini koju su joj drugi namenili. Pred Muratom iznosi svu bol zbog toga što je godinama potiskivala sopstvene želje i snove, a kada sultan pokuša da je zaustavi, situacija izmiče kontroli - sultanija izvršava samoubistvo. U isto vreme, Ajše se porađa, ali radost zbog rođenja deteta biva zasenjena tragedijom koja potresa čitavu porodicu. Smrt Gevherhan produbljuje sukob u dinastiji, dok Kosem, slomljena gubitkom, Muratu otvoreno govori koliko su njegove odluke doprinele nesreći koja ih je zadesila.

Gevherhan je odlučija da uzme sudbinu u svoje ruke Foto: umut volkan kincir

Posle tragedije, Kosem saznaje da se među njima nalazi persijska špijunka, koja bi mogla da posluži i njenim planovima. Murat se, s druge strane, suočava sa posledicama svojih postupaka i majčinim optužbama, dok ga Mustafa podseća da su životi svih pod njegovom vlašću u njegovim rukama. Ni Atike ne uspeva da pronađe mir: Ibrahim je optužuje da je svojim postupcima doprinela Gevherhaninoj nesreći i da je zanemarila sestrinu bol. Dok se tuga i krivica šire palatom, postaje jasno da će se posledice Gevherhanine smrti još dugo osećati među članovima dinastije.

Ibrahim krivi sestru za tragediju Foto: umut volkan kincir

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