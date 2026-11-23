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Britanski komičar i glumac Rasel Brend, osuđen 9. novembra na deset godina i šest meseci zatvora zbog silovanja i tri seksualna napada, nastavlja da tvrdi da je nevin, dok njegova kompanija prodaje majice i kačkete sa natpisom „Oslobodite Rasela Brenda“. Proizvodi su ponuđeni na sajtu njegovog brenda „Reborn Wellness“, po ceni od 34,99 dolara za komad, u okviru kampanje za prikupljanje sredstava.

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brendu je kazna izrečena pred londonskim sudom Sautvork, nakon što je proglašen krivim za dela počinjena nad četiri žene između 2004. i 2009. godine. Tokom postupka negirao je optužbe i tvrdio da su njegovi seksualni odnosi bili dobrovoljni.

Majice i kačketi kao kampanja za oslobađanje

Na sajtu kompanije koja prodaje suplemente kupcima je sada dostupna i odeća sa porukom podrške njenom osnivaču. Majice i kačketi označeni su kao artikli namenjeni prikupljanju sredstava, a njihov opis glasi:

„Ućutkan jer je govorio protiv nepravde i korupcije.“

Foto: Martyn Wheatley / Zuma Press / Profimedia

U originalnom tekstu na engleskom jeziku reč „nepravda“ napisana je pogrešno. Ni poruka na garderobi ni opis kampanje ne menjaju činjenicu da je Brend osuđen za seksualne zločine: tvrdnja o „ućutkivanju“ deo je načina na koji se kampanja predstavlja kupcima.

Supruga pročitala njegovu poruku iz zatvora

Njegova supruga Lora Galaher nastavlja da mu pruža javnu podršku. U njihovom podkastu „Nedeljna služba sa Brendovima“ pročitala je poruku u kojoj se komičar obraća pratiocima verskim rečnikom i ponavlja da nije kriv.

„Voljena braćo i sestre u Hristu, neka vas Bog blagoslovi zbog vaše podrške.

Kao što znate, nisam kriv za dela zbog kojih sam zatvoren, pa se događa nešto čudno.

Dobra vest je da je Hrist sa nama kada ga izaberemo, a ja ga biram.“

Foto: Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

U nastavku je naveo gde služi kaznu, uz igru reči na račun naziva zatvora:

„Zatvoren sam u zatvoru Litlhej, ‘litl’ kao mali i ‘hej’ kao: hej, nalazim se u najvećem zatvoru za seksualne prestupnike u Evropi.

A što se tiče mojih zatvorskih drugova, sada znam da nisam u poziciji da bilo kome sudim.“

Poruku je završio pozivom na molitvu i oproštaj:

„Ne znam koji drugi muškarci ovde nisu krivi, a oni koji jesu, to su ljudi koje je Hrist umro da spase, kao vas i mene. Hajde da svi volimo jedni druge, molimo se jedni za druge i opraštamo jedni drugima kao što je Bog oprostio nama.“

Njegova tvrdnja o nevinosti tako je ponovljena i nakon izricanja kazne. Porota ga je, međutim, posle suđenja proglasila krivim za četiri seksualna krivična dela, a londonska policija saopštila je i da će doživotno biti upisan u registar seksualnih prestupnika.

Sudija: Verovali ste da vam slava dozvoljava da radite šta hoćete

Foto: Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Dok Brend iz zatvora govori o nevinosti i oproštaju, obrazloženje kazne ukazuje na zloupotrebu položaja i slave. Sudija mu je prilikom izricanja presude poručio:

„Cela ta epizoda odiše olakim nepoštovanjem i vašim uverenjem da vam slava omogućava da se ponašate kako god želite, kad god želite, nesputani pravilima po kojima pristojni ljudi žive.“

Tužilaštvo je nakon presude naglasilo da su četiri žene svedočile o događajima čije su posledice nosile gotovo dve decenije. Istaknuto je da slava, društveni položaj i protek vremena ne menjaju suštinsko pitanje pristanka.

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