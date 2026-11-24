Sve bi bilo drugačije

Sve bi bilo drugačije

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Ljubavni život Dženifer Lopez godinama je u centru pažnje javnosti, a čini se da je slavna pevačica kroz brojne veze i brakove naučila neke važne životne lekcije. Danas, sa mnogo iskustva, ima savet za sve one koji tragaju za pravom ljubavlju.

- Prestanite da je tražite!

Na premijeri svog koncertnog filma The JLO Show: Live in Las Vegas, održanoj u Los Anđelesu, Dženifer je razgovarala sa novinarkom magazina HOLA! USA i podelila savet koji bi volela da je dobila mnogo ranije.

- Znajte koliko vredite. I nemojte da tražite. Nemojte da izlazite na sastanke samo zato što želite nekoga da pronađete. Ljubav će se pojaviti. Budite ono što jeste, uživajte u svom životu i radite ono što vas čini srećnim. Prava osoba će doći i moći će da prati vašu energiju - poručila je Lopez.

Dženifer Lopez Foto: Melanie Miller / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pevačica je objasnila da je za pronalaženje ljubavi najvažnije da najpre postanemo osoba kakva želimo da budemo, umesto da očekujemo da nas neko drugi upotpuni.

- Budite osoba kakva želite da budete. Budite tip osobe sa kojom biste i sami želeli da budete u vezi. Tada će se prava stvar dogoditi - rekla je ona.

Ne jurite ljubav, već uživajte u svom životu

Dženifer je istakla da ljudi često previše vremena provode tražeći ljubav, zaboravljajući da je njihov sopstveni život već vredan pažnje i uživanja.

Dženifer Lopez Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

Prema njenim rečima, kada prestanemo da jurimo za određenim stvarima i počnemo da živimo život onako kako želimo, više nećemo biti toliko opterećeni pronalaženjem partnera.

Zanimljivo je da Lopez priznaje da ni sama nije oduvek razmišljala na taj način.

- I meni je trebalo mnogo vremena da to naučim. Ne govorim ovo kao neko ko je oduvek sve razumeo. Dugo ni sama nisam shvatala. Zato mi je važno da podelim ovo iskustvo kada god imam priliku - iskreno je priznala pevačica.

Dženifer Lopez Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

Posle četiri braka, sreću je pronašla u sebi

Ovaj savet posebno je zanimljiv kada se uzme u obzir njen ljubavni život, koji je decenijama izazivao ogromno interesovanje javnosti.

Dženifer Lopez iza sebe ima četiri braka. Bila je udata za Ojanija Nou, Krisa Džada, Marka Entonija i, poslednji put, Bena Afleka.

Sa Markom Entonijem dobila je blizance Maksa i Eme, koji danas imaju 18 godina. Pre veze sa Aflekom bila je verena i za Aleksa Rodrigeza, sa kojim se razišla 2021. godine.

Njena ljubavna priča sa Benom Aflekom posebno je privlačila pažnju. Nekadašnji par obnovio je romansu gotovo dve decenije nakon što su prvi put raskinuli veridbu. Njihova ljubav ponovo je dobila priliku 2021. godine, a venčali su se 2022. Ipak, brak nije potrajao – Dženifer je u avgustu 2024. podnela zahtev za razvod.

1/3 Vidi galeriju Dženifer Lopez Foto: Printscreen/Instagram/Jlo, Printscreen&Instagram&jlo

"Najsrećnija sam otkako sam sama"

Da joj period bez partnera očigledno prija, pokazala je i tokom razgovora sa Hodom Kotb u podkastu Making Space.

- Najsrećnija sam u poslednjih nekoliko godina, otkako sam sama - otkrila je Lopez.

Dodala je da je naučila da sreću pronalazi u malim stvarima i da više ne očekuje da joj druga osoba pruži ono što sama može da izgradi u svom životu.

- Ono što shvatite jeste da je ono što tražite u drugoj osobi zapravo nešto što zavisi samo od vas - poručila je.

Dženifer Lopez Foto: The Daily Stardust / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Čini se da je Dženifer Lopez danas usvojila jednostavnu životnu filozofiju: ne čekajte da se pojavi neko ko će vaš život učiniti lepšim. Uživajte u onome što imate, gradite sebe i ne pristajte na manje od onoga što zaslužujete.

A možda je upravo to i najvažnija lekcija koju ljubavna iskustva mogu da nas nauče, prava ljubav ne bi trebalo da bude potraga u kojoj gubimo sebe.

VIDEO: Dženifer Lopez u venčanici