Slušaj vest

Princeza od Velsa Kejt Midltonsnimila je polučasovni dokumentarni film pod nazivom "Heal", posvećen životu nakon suočavanja sa dijagnozom kancera, a Kensingtonska palata već je objavila prvi trejler. Premijerno prikazivanje ovog ostvarenja zakazano je za 29. novembar na programu BBC-ja.

Kejt Midlton Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Film prati Kejt tokom juna, dok se hvata u koštac sa izuzetno zahtevnim poduhvatom poznatim kao izazov Tri vrha (National Three Peaks Challenge). U roku od samo 24 sata princeza je uspešno osvojila najviše planinske vrhove Škotske, Engleske i Velsa – Ben Nevis, Skafel Pajk i Snoudon. Ovim podvigom prikupljala je finansijska sredstva za humanitarnu organizaciju bolnice Royal Marsden, ustanove u kojoj se i sama lečila.

"Rak vas zaista menja. Menja vaše telo, menja vas fizički, ali postoji mnogo, mnogo dublji deo onoga što dijagnoza raka promeni u vama", kaže Kejt u trejleru koji je objavio BBC.

"Isceljenje je putovanje. Kako se ponovo povezati sa stvarima koje ste nekada poznavali i kako pronaći osećaj nade i radosti uprkos neizvesnosti", dodaje princeza.

Iz Kensingtonske palate ovo ostvarenje opisuju kao izuzetno intiman dokumentarac koji osvetljava svakodnevicu nakon teške dijagnoze i traga za načinima na koje oboleli pronalaze utehu, unutrašnju snagu i optimizam u borbi sa bolešću. Tokom filma, princeza deli kadrove i razgovara sa drugim ljudima koji su prošli kroz slična životna iskušenja.

Sav novac od filma odlazi u humanitarne svrhe

Režiju ovog projekta potpisuje Bendži Džekson. Posle premijere u Velikoj Britaniji, dokumentarac će stići i pred publiku u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Kanadi. Američka televizijska mreža NBC emitovaće ga 30. novembra pod naslovom "Heal: A Princess of Wales Special". Celokupan prihod ostvaren od distribucije filma biće uplaćen na račun dobrotvorne organizacije Royal Marsden Cancer Charity.

Kejt Midlton Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Podsetimo, četrdesetčetvorogodišnja Kejt je u martu 2024. godine javno obelodanila da se bori sa kancerom, nakon što je bolest otkrivena tokom postoperativnih analiza posle velikog hirurškog zahvata na abdomenu. Ciklus hemioterapije privela je kraju u septembru iste godine, dok je u januaru 2025. saopštila javnosti da je bolest u remisiji. Do danas, princeza nije otkrila o kojoj vrsti raka se radilo.

Pogledajte video: Fotografije Kejt Midlton iz mladosti