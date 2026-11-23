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Nakon godina javnih sukoba sa članovima porodice, slavna pevačica Britni Spirs, napravila je neočekivan zaokret, a onda se čini se - predomislila. Ona je na Instagramu priznala da joj nedostaju najbliži, pokajala se zbog nekih svojih postupaka, ali je poruku ubrzo uklonila sa društvene mreže.

Britni Spirs ponovo je privukla pažnju javnosti, ali ovog puta ne zbog oštrih prozivki i porodičnih nesuglasica, već zbog neočekivano emotivne poruke. Pevačica je na Instagramu objavila tekst u kojem se izvinila zbog ponovnog otvaranja starih sukoba i priznala koliko joj nedostaju članovi porodice.

Njena objava posebno je iznenadila pratioce jer dolazi nakon višegodišnjih javnih sukoba sa pojedinim članovima porodice, ali i nedavnih oštrih reči upućenih njenoj mlađoj sestri Džejmi Lin Spirs.

Ipak, pažnju je privukao još jedan detalj – Britni je ubrzo nakon objavljivanja obrisala poruku.

- Veoma sam srećna što imam tako divnu porodicu - započela je pevačica svoju emotivnu objavu.

U nastavku je priznala da joj je žao što je ponovo vraćala stare porodične probleme u javnost. Objasnila je da je to, delimično, činila jer je osećala potrebu da zaštiti svoje emocije i sopstveno srce.

Britni se osvrnula i na svoje ponašanje, ne štedeći ni samu sebe.

- Moja tvrdoglavost je detinjasta i sramotna - priznala je, dodajući da sa nekim članovima porodice nikada nije otvoreno razgovarala licem u lice o svemu što se dogodilo.

Britni Spirs na koncertu u Meksiku Foto: Francisco Morales / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na kraju je poručila da joj oni veoma nedostaju.

Ovaj emotivni istup predstavlja veliki kontrast u odnosu na njenu objavu s početka novembra, kada je Britni javno kritikovala mlađu sestru Džejmi Lin.

Tada je govorila o događajima tokom jedne porodične posete u Luizijani, u periodu pandemije koronavirusa. Optužila je sestru da joj nije dozvolila da zagrli svoju nećaku Ajvi, a svoju objavu završila je veoma oštrom porukom:

- Pronaći ću novu porodicu!

U istom obraćanju pomenula je i bivšeg supruga Kevina Federlajna, sa kojim ima dvojicu sinova.

Da li je na pomolu pomirenje u porodici Spirs?

Britnino izvinjenje pojavilo se u posebno zanimljivom trenutku – svega nekoliko dana pre američkog praznika Dana zahvalnosti.

Britni Spirs u mladosti Foto: Ilpo Musto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako prenosi TMZ, pojedini članovi porodice nadaju se da bi pevačica mogla ponovo da im se pridruži tokom prazničnog okupljanja. Prema navodima ovog medija, između Britni i njene sestre Džejmi Lin navodno je došlo i do približavanja.

Ipak, za sada nema zvanične potvrde da je došlo do pomirenja. Pevačica u svojoj objavi nije precizirala kome je tačno uputila izvinjenje, niti je objasnila zbog čega je odlučila da obriše poruku sa Instagrama.

Da li je ovo prvi korak ka popravljanju porodičnih odnosa ili samo trenutak nostalgije, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno, njene reči ponovo su pokrenule priču o komplikovanim odnosima u porodici Spirs.

VIDEO: Britni Spirs