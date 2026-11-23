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Tridesetpetogodišnja glumica Olja Lević izazvala je pravu buru na društvenim mrežama novim kadrovima sa egzotične destinacije na kojoj trenutno puni baterije. Pozirajući na belom pesku, dok se iza nje prostire kristalno čisto tirkizno more, privukla je ogromnu pažnju publike svojim izdanjem koje retko koga ostavlja ravnodušnim.

Pogledajte u galeriji kako Olja Lević uživa na Tajlandu:

1/5 Vidi galeriju Olja Lević, Tajland Foto: Printscreen/Instagram

Za uživanje na suncu odabrala je smeli crni jednodelni kupaći kostim sa dubokim izrezom na stomaku, čime je savršeno naglasila vitku figuru i bronzani ten. Čitavu letnju kombinaciju zaokružila je efektnim slamnatim kaubojskim šeširom, trendi naočarima za sunce i jarkocrvenim manikirom, ne skidajući širok osmeh sa lica. Njena objava ubrzo je preplavljena komplimentima oduševljenih pratilaca koji nisu štedeli reči hvale na račun njenog izgleda.

O nepristojnim ponudama

Pored atraktivnih fotografija, javnost se često priseća i glumičinih iskrenih stavova o glumačkoj profesiji. Olja je svojevremeno govorila o nepristojnim ponudama u svetu šou-biznisa, ističući da veruje kako takve pojave nisu rezervisane isključivo za njenu branšu, već da postoje u gotovo svakoj profesiji.

Olja Lević Foto: Printscreen/Instagram/oljalević

"Nisam se baš direktno susretala sa nepristojnim ponudama, ali možda sam neko ko deluje da neće da pristane na nepristojne ponude. Indirektno, pa kao neko opipavanje, možda je toga bilo. Toga ima i u našem poslu, i u svakom poslu, ja mislim. Današnji svet i život nije nimalo lak! Treba se boriti. Treba biti uporan, i vredan, i raditi na sebi. Tako da eto, nekad se treba pomučiti oko nekih stvari. I nekad je mnogo, mnogo bolje tako", izjavila je glumica jednom prilikom.

"Govore da sam smaračica"

Najveću popularnost kod domaće publike Olja je stekla tumačeći lik Mile u seriji "Igra sudbine". Dok su pojedini gledaoci bili oduševljeni blagošću i dobrotom njenog televizijskog lika, drugima je upravo ta osobina pomalo smetala.

Olja Lević Foto: Printscreen/Instagram/oljalević

"Ne kažu mi ljudi nemoj da si toliko dobra, nego mi kažu ne budi tolika smaračica. Daj mu ga malo. Ali ima i onih koji priđu i kažu: "Svaka čast što podstičete sa scenaristom Žarkom prave vrednosti, kojih danas ima malo i zagubile su se." Ali Mila je jedna dobra devojka, sa puno vrlina i kvaliteta. Drago mi je što moja uloga ima uticaj na decu. Ali se isto tako nadam drugačijim ulogama", ispričala je tada Olja Lević za "Blic".

Upitana da li ljudima na ulici mora da pojašnjava da njena privatna priroda nema mnogo sličnosti sa likom koji igra, glumica je otkrila da za tim nema potrebe, jer publika to sama prepozna čim progovori sa njom.

"Ne objašnjavam. Vide to kroz razgovor sa mnom. Ljudi doživljavaju svaki lik kroz seriju. U stvari mi smo to isto i u privatnom životu. Šalim se. Različiti smo, naravno", zaključila je ona.

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