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Proslavljeni glumac Dragan Gagi Jovanović ušao je u Skupštinu Srbije kao jedan od narodnih poslanika ispred Studentske liste, a sada je pažnju javnosti privukao i njegov zet, nekadašnji atletičar Mihail Dudaš.

Podsetimo, Dudaš je u braku sa glumicom Anđelom Jovanović, ćerkom proslavljenog glumačkog para Dragana Gagija Jovanovića i Branke Pujić, a sportista koji je veoma aktivan na mrežama sada se pohvalio snimkom iz teretane.

On je oduševio sve kada je sa lakoćom četiri puta podigao tegove impresivne težine od 180 kg, a uz objavu je duhovito poručio: "Nije na odmet malo snage".

Mihail Dudaš Foto: Printscreeb/Instagram/mihaildudas

Nakon toga se nasmejao u kameru, a komentari su se samo ređali, dok je snimak počeo da kruži mrežama. Mnogi su se šalili da se "Dudaš uradio na zver", dok su mu drugi skidali kapu zbog impresivnog treninga.

U skladnom braku sa Anđelom

Pored posvećenosti sportu i treninzima, Mihail uživa i u porodičnom životu. Anđela i on su krajem 2024. godine postali roditelji kada su dobili sina Luku.

Mihail Dudaš i Anđela Jovanović Foto: Instagram/mihaildudas

Dudaš je nedavno otvoreno progovorio i o svom privatnom odnosu sa tastom Gagijem Jovanovićem, istakavši da ga doživljava kao drugog oca. Kako je naveo, izuzetno poštuje proslavljenog glumca i zahvalan je što ga je prihvatio na najdivniji način. Takođe, otkrio je da provode dosta vremena zajedno, a omiljena zajednička aktivnost im je igranje snukera.

VIDEO: Gagi Jovanović