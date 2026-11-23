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Vensan Kasel, jedan od najcenjenijih francuskih glumaca proteklih decenija, danas slavi 60. rođendan, a iako je aktivan na Instagramu nije otkrio kako ga provodi.

Najverovatnije je u društvu devojke, manekenke Nare Baptiste, s kojom je prošle godine dobio sina Kaetana. Par je nerazdvojan već tri godine, a Kasel je s Brazilkom dobio četvrto dete, pošto već ima ćerku Amazoni iz braka s Tinom Kunaki i ćerke Devu i Leoni iz ljubavi s Monikom Beluči.

I dok Kasel ne propušta da javno čestita rođendan italijanskoj filmskoj divi, Belučijeva nije na društvenim mrežama uputila čestitku bivšem suprugu, s kojim je imala pomalo komplikovan odnos nakon razvoda.

Vensan Kasel i Monika Beluči su se upoznali sredinom devedesetih, dok su zajedno snimali film "Apartman" (L'Appartement), a hemija između glumaca je bila snažna.

– Nisam u mladosti imao mnogo devojaka – priznao je svojevremeno francuski glumac za Guardian.

– Bio sam aktivan mladić, skakao od jedne devojke do druge, ali nikad ni sa jednom nisam proveo više od tri-četiri meseca. Monika je bila moja prva ljubav – rekao je glumac i konstatovao da smatra da je dobro što je čekao da se upusti u ozbiljnu vezu.

– Odlučio sam da neću biti glumac koji se viđa sa svojim koleginicama. Mislio sam da bi se to pretvorilo u katastrofu, a pomislio sam da je režiser angažovao Moniku jer je model. Naša privlačnost nije bila instant, neverovatna je, znam i, da, udvarao sam joj se – prisetio se Kasel.

On je s Monikom sarađivao na ukupno devet filmova, a kaže da nikad nije bio u stanju da gleda njenu scenu silovanja u trileru "Otpozadi" (Irréversible).

– Mnogi bračni parovi kažu da ne mogu da rade zajedno, a mi uspevamo. Zabavno je kad provedeš ceo dan s nekim ko ti se dopada, ali mi odvajamo poslovni od privatnog života. Ne ležimo u krevetu upoređujući scenarije pre spavanja – ispričao je tad Kasel.

Venčali su se 1999. u Monaku, a potom su dobili ćerku Devu, danas uspešnu manekenku i glumicu, 2004. godine i Leoni 2010.

Iako je bilo jasno da je par zaljubljen, godinama su se pojavile spekulacije o glumčevim neverstvima, a sve je podgrejala sama Monika Beluči, kad je istakla da joj vernost u braku zapravo nije toliko važna.

– Strast možete da osetite i prema najgorem čoveku kog ste u životu upoznali – izjavila je glumica jednom prilikom. – Bilo bi smešno da mu tražim da bude veran ako nisam bila tu dva meseca.

– Ne možete da pitate takve stvari, s kim se viđa i šta radi. Veće je poštovanje i realnije zauzeti stav da ćeš biti sa mnom kad se vidimo – rekla je Monika Beluči.

Kako je delovalo kao da u njihovom braku sve savršeno funkcioniše, sve je iznenadila vest da je glumci razvode, a oni su zvanično okončali brak 2013. godine.

– Kad nekoga ostaviš, ne znači da ga više ne voliš – rekla je Monika posle razvoda. – To znači da više ne može da se nastavi.

– Ponekad se brakovi raspadnu. Ali ljudi se ne raspadnu, ne raspadnu se zauvek – objasnio je Kasel. – To je jednostavno slučaj s nama. Uvek ćemo biti zajedno.

1/7 Vidi galeriju Monika Beluči bila je u braku sa glumcem Vensanom Kaselom Foto: NIVIERE/VILLARD / Sipa Press / Profimedia, ETIENNE GEORGE / AFP / Profimedia

Nastavili su dalje posle razvoda

Kasel je u više navrata nakon razvoda na Instagramu delio fotografije Monike Beluči i njihove zajedničke portrete uz poruku "Porodica", a ne propušta da čestita rođendan glumici svake godine.

Ona, međutim, više nikad nije javno pričala o njemu, dok je u jednom intervjuu pomenula da bi volela da je on uključeniji u brigu o njihovim ćerkama.

Ipak, nikad nije delila više detalja o odnosu s Kaselom, a oduševila je fanove kad je 2019. pozirala s bivšim mužem na Festivalu u Veneciji.

Nakon što su se razišli, glumica je dugo bila sama. Nekoliko godina kasnije je bila u vezi s Nikolasom Lefevrom, francuskim umetnikom i bivšim manekenom, a potom i u ljubavi s američkim režiserom Timom Bartonom.

Vensan Kasel je 2018. stupio u brak s 31 godinu mlađom manekenkom Tinom Kunaki, s kojom je potom dobio ćerku Amazoni, a potom se razveo 2023. U to vreme je počeo javno da se viđa s 30 godina mlađom brazilskom manekenkom Narom Baptistom, s kojom je 2025. dobio sina Kaetana.

VIDEO: Monika Beluči