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Emir Kusturica jedan od najpoznatijih srpskih reditelja, a iako danas puni 72. godine, može da se pohvali zavidnom fizičkom kondicijom, otkrivši šta smatra tajnom svoje vitalnosti. Osim što je decenijama posvećen filmu, Kusturica veliki deo vremena provodi na svom imanju, gde se bavi poljoprivredom, uzgaja voće i domaće životinje i proizvodi mleko i sir. Kako kaže, zdrav život i fizička aktivnost važan su deo njegovog životnog koncepta.

Ja sam poljoprivrednik, imam svoje voćnjake, krave i svinje

Poslednjih godina, njegova oaza mira je imanje na kome gaji domaće životinje i proizvodi mleko i sir, a kako je objasnio, želja mu je da se više posveti imanju i poslovima.

Emir Kusturica Foto: Borislav Zdrinja/ZIPAPHOTO/ATAImages

- Ja sam poljoprivrednik.Imam voćnjake, krave i svinje. Ja sam čovek koji ima svoje mleko i sir. Moje krave jedu na 700 metara nadmorske visine najzdraviju moguću hranu. To uopšte ne znači da nećemo umreti od najgorih bolesti, ali to je moj životni koncept. Onoliko koliko sam proizvodio svojim filmovima, da toliko učestvujem u poljoprivredi. Čitava Evropa nagažena je koncepcijom biohrane, niskoproteinske hrane. Ja ću biti onaj poslednji Indijanac koji će štiti pravo na dobru ishranu - objasnio je Kusturica.

On je takođe istakao i važnost zdravog života.

- Četrdeset i pet godina sam na filmu, a još uvek mogu da uradim 60 sklekova (smeh). Kažu da fizička spremnost nije važna kad si mlad, ali kad ostariš, e, tad je užasno važna - istakao je svojevremeno reditelj uz osmeh.

Emir Kusturica Foto: Nemanja Nikolić

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Savremeni trendovi

Osvrćući se na period kada je on počeo da se bavi filmom i savremenim tendencijama u kinematografiji, Kusturica je istakao da je sumnjivo šta se u današnje vreme sve plasira kao ova vrsta umetnosti.

- U svetskoj kinematografiji postoji trend koji kaže da je najvažnije da budemo uspešni. Srpska kinematografija je malo izmeštena, pa i Džej može da bude filmski junak i ima svoju publiku. Zapravo, sumnjivo je šta se sve danas baca na publiku. Nažalost, nacionalna kinematografija se meri po broju dobrih filmova, a ne uspešnih. Ko uključuje televizor, a ja ga ne gledam, može da vidi serije koje projektuju besmisao - rekao je reditelj.

Emir Kusturica Foto: AP

Porodica

Emir Kusturica je već decenijama u braku sa suprugom Majom Kusturicom, koja se retko pojavljuje u javnosti i svoj privatni život čuva daleko od očiju medija. Maja je filmska producentkinja i sarađivala je sa suprugom na pojedinim projektima, a njih dvoje imaju dvoje dece - sina Stribora i ćerku Dunju.

Njihova deca krenula su različitim umetničkim putevima. Stribor se bavi muzikom, svirao je bubnjeve u očevom bendu „Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra“, a komponovao je i muziku za nekoliko njegovih filmova. Ćerka Dunja diplomirala je dramaturgiju, studirala istoriju umetnosti na Sorboni u Parizu, a danas je povezana sa organizacijom Kustendorf filmskog i muzičkog festivala.

Emir i Maja Kusturica Foto: Aleksandar Jovanović

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