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Fredi Merkjuri preminuo je 24. novembra 1991. godine u svom domu u Londonu, u 45. godini, od upale pluća povezane sa sidom. Samo dan ranije javno je potvrdio da je HIV pozitivan i da boluje od side. Ovog 24. novembra navršava se 35 godina od smrti frontmena grupe Kvin, čiji je privatni život i dalje predmet velikog interesovanja.

O svojim poslednjim željama razgovarao je sa Meri Ostin, ženom sa kojom je nekada planirao venčanje. Njihova ljubavna veza završila se mnogo pre njegove smrti, ali je ona ostala među ljudima kojima je najviše verovao. Poverio joj je i zadatak koji je podrazumevao da jednu informaciju sačuva čak i od njegovih najbližih: gde će se nalaziti njegov pepeo.

Meri Ostin je naslednica Fredija Merkjurija Foto: Featureflash Film Archive / Alamy / Profimedia

Meri je obećanje održala. Međutim, kuća i bogatstvo koje je nasledila nisu joj doneli mir kakav su drugi možda zamišljali. Posle njegove smrti suočila se sa gubitkom, odgovornošću i ljubomorom o kojoj je kasnije otvoreno govorila. Tek tada je potpuno razumela upozorenje koje joj je Fredi uputio dok je još bio živ.

Poznavala ga je pre slave i planirala da se uda za njega

Meri je u Merkjurijev život ušla početkom sedamdesetih, pre nego što je postao jedna od najvećih muzičkih zvezda. Njihova veza trajala je oko šest godina, a u jednom trenutku bili su i vereni.

Poznavala ga je iz vremena kada su veliki uspeh i bogatstvo još bili daleko. Zajedno su prošli kroz godine u kojima je gradio karijeru, a zatim i kroz promene koje je slava unela u njegov život.

Njihovi planovi o braku prekinuti su nakon razgovora u kojem joj je priznao da je biseksualac. Meri je kasnije govorila da joj je istina, koliko god menjala njihov odnos, donela olakšanje.

Fredi Merkjuri i Meri Ostin Foto: Alan Davidson / Shutterstock Editorial / Profimedia

– Bilo je pravo olakšanje to čuti od njega. Osećala sam se kao da mi je skinut teški teret. Uživala sam u činjenici da je mogao da bude iskren sa mnom. Naravno, nakon što se o tome razgovaralo, on je bio druga osoba. Bio je poput osobe koju sam poznavala u ranim godinama – rekla je u dokumentarcu „Fredi Merkjuri: Neispričana priča“ iz 2000. godine.

Raskid nije značio da su nestali iz života jedno drugom. Merkjuri je želeo da Meri ostane blizu, pa joj je pomogao da dobije stan nedaleko od njegovog. Nastavili su da se viđaju i kada su oboje imali druge partnere. brianmay.com

Njihov odnos više nije imao oblik koji su zamišljali na početku, ali je opstao. Meri je ostala osoba koja je poznavala i slavnog pevača i čoveka koji je postojao pre velikih bina.

Želeo je sigurnost, ali nije hteo da se odrekne slobode

Merkjurijev ljubavni život godinama je privlačio pažnju. Uz priče o raskošnim zabavama i ljubavnim avanturama, ostala su i njegova priznanja da želi bliskost i sigurnost, ali da mu je istovremeno važna sloboda.

- Želim da imam i ovce i novce. Želim sigurnost, ali želim i slobodu - govorio je Merkjuri.

Foto: Andre Csillag / Shutterstock Editorial / Profimedia

U njegovim poslednjim godinama partner mu je bio irski frizer Džim Haton. Njihova veza razvila se sredinom osamdesetih, a Haton je postao deo svakodnevice u Garden lodžu, Merkjurijevoj kući u londonskom Kensingtonu.

U sećanjima na početak poznanstva Haton je govorio o čoveku čija ga slava nije odmah impresionirala. Kasnije je upoznao obe strane njegovog života: pevača koji vlada pozornicom i partnera sa kojim deli dom.

Zadržao je svoj posao i pošto je počeo da boravi kod Merkjurija, a potom se starao i o njegovoj bašti. Uz njega je ostao do smrti 1991. godine. Njihovu zajedničku priču opisao je u knjizi „Merkjuri i ja“. Haton je preminuo 2010. godine.

Meri je i tokom te veze ostala deo Fredijevog najbližeg kruga. Dolazila je u kuću, prisustvovala okupljanjima i ostala uključena u njegov život. Kada se teško razboleo, njeno prisustvo dobilo je još veći značaj.

Lekar ga je zvao, a on nije želeo da se javi

O Merkjurijevom suočavanju sa bolešću kasnije je govorio njegov dugogodišnji lični asistent Piter „Fibi“ Friston. Prisećao se vremena u kojem su ljudi iz njihovog okruženja umirali od posledica side, dok su mogućnosti lečenja bile veoma ograničene.

Friston je verovao da je Merkjuri naslućivao šta mu se događa, ali da je odlagao trenutak u kojem će to čuti od lekara. Njegove reči predstavljaju sećanje bliskog saradnika i njegovo tumačenje pevačevog ponašanja.

Pogledajte u galeriji fotografije Fredija Merkjurija:

1/9 Vidi galeriju Fredi Merkjuri Foto: ilpo musto / Alamy / Profimedia, Rudi Keuntje via www.imago-images.de / imago stock&people / Profimedia, Not Known / News Licensing / Profimedia

- Krajem 80-ih, kada je sida uzela maha, bio je svestan da je to nešto opasno. Ljudi koje je poznavao umirali su od ove bolesti, za nju nije bilo leka, ali je verovatno mislio: „Meni se to neće desiti“ - ispričao je Friston, pa nastavio:

- Morate shvatiti, tada je ta dijagnoza značila sigurnu smrt, danas je medicina mnogo napredovala. Niko nije hteo da trpi, verovatno je zato dugo odbijao da ode kod lekara. Početkom 1987. godine, Fredi je u svojoj glavi znao da je zaražen. Ali on to nije hteo da potvrdi. U aprilu te godine je ipak pristao da ode kod lekara na nagovor svoje bivše devojke, a kasnije najbolje prijateljice Meri Ostin.

U tom periodu Meri je bila posrednik u razgovoru koji Merkjuri nije želeo da vodi.

- Uradili su test i on je pokazao da je Fredi pozitivan. Doktor je odmah počeo da ga zove, ali Fredi se nije javljao. Znao je šta će mu reći. Tako je preko Meri nekako uspeo da nagovori Fredija da digne slušalicu - rekao je Friston.

U drugom objavljenom svedočenju Friston je precizirao da je lekar pokušavao da razgovara sa pevačem posle biopsije promene na njegovoj šaci. Pošto nije prihvatao pozive, lekar se obratio Meri, koja ga je nagovorila da se javi. www.smoothradio.com

Javnost još nije znala ono što je znao njegov bliski krug. Merkjuri je nastavio da radi, istovremeno sve pažljivije čuvajući privatnost.

Poslednji koncert i povlačenje iz javnosti

Poslednji koncert sa Kvinom održao je 9. avgusta 1986. godine u Nebvort parku. Bio je to završetak turneje i poslednji put da je sa grupom nastupio pred koncertnom publikom.

Fredi Merkjuri Foto: Arthur D’Amario / Alamy / Profimedia

Sa članovima benda pojavio se i na dodeli Brit nagrada 1990. godine, kada su primili priznanje za doprinos britanskoj muzici. Taj izlazak pred javnost često se meša sa poslednjim koncertom, iako tom prilikom nisu održali koncertni nastup. www.ultimatequeen.co.uk

Povlačenje sa turneja nije značilo da se odrekao muzike. Nastavio je da snima, a njegove poslednje godine ostale su zabeležene kroz rad sa bendom.

U privatnosti doma bolest je, međutim, sve više napredovala. Ljudi koji su ga posećivali gledali su fizičke promene, ali su u razgovorima i dalje prepoznavali njegov temperament i humor.

Elton Džon bio je među prijateljima koji su dolazili da ga vide. Kasnije je govorio koliko mu je bilo teško da posmatra stanje čoveka kojeg je znao kao neumornog izvođača.

- Ležao je u krevetu, gotovo nepomičan, već je bio izgubio deo vida, telo mu je bilo prekriveno ranama... Ali to je bio isti Fredi. Brbljao je i bio ekstravagantan kako je samo on znao - ispričao je Elton.

U objavljenim sećanjima opisivao je da je Merkjuri pred kraj bio gotovo slep i preslab da stoji. Posebno ga je dirnulo što je, uprkos takvom stanju, nastavljao da misli na ljude koje voli.

Svetu je saopštio da je bolestan, a sutradan je preminuo

Posle dugotrajnih nagađanja o njegovom zdravlju, Merkjuri je 23. novembra 1991. godine objavio saopštenje kojim je potvrdio da je HIV pozitivan i da ima sidu. Sledećeg dana preminuo je u Garden lodžu.

Fredi Merkjuri Foto: DB / AFP / Profimedia

Oproštaj je organizovan 27. novembra u prisustvu porodice i bliskih prijatelja, među kojima je bio i Elton Džon. Merkjuri je kremiran, a obred je održan u skladu sa zoroastrijskom tradicijom njegove porodice. www.upi.com

Meri je ostala bez čoveka sa kojim je delila najveći deo odraslog života. Iako više nisu bili ljubavni partneri, njegova smrt za nju je značila gubitak porodice i najbližeg oslonca.

- Kada je umro, osećala sam se kao da sam izgubila muža. Bili smo zajedno u siromaštvu, u bogatstvu, u bolesti i zdravlju. Jedini način da se razdvojimo bila je smrt, a čak je i njoj to bilo teško - izjavila je.

Uz žalost su došle i obaveze. Trebalo je da sprovede njegove želje, preuzme odgovornost za ono što joj je ostavio i nastavi život u prostoru koji je na svakom koraku podsećao na njega.

Ni njegovoj porodici nije rekla gde se nalazi pepeo

Jedna od najvažnijih želja koje joj je poverio odnosila se na njegove posmrtne ostatke. Merkjuri nije želeo da mesto na kojem će se nalaziti njegov pepeo bude javno poznato.

Meri je preuzela pepeo i sačuvala tu informaciju. Gde je položen nije otkrila ni njegovim roditeljima i sestri. I u intervjuu objavljenom 2026. godine ostala je pri stavu da ispunjava zadatak koji joj je Fredi poverio. www.theguardian.com

Mesto na kojem počiva njegov pepeo do danas nije javno potvrđeno.

Njegov život postao je tema knjiga, dokumentaraca i filmova, ali poslednja želja ostala je izvan tog javnog prostora. Meri je morala da živi i sa pitanjima na koja nije želela da odgovori.

Fredi Merkjuri Foto: kpa / United Archives / Profimedia

Za nju je to bilo obećanje dato čoveku koji joj je verovao. Za druge je ostala jedna od najvećih nepoznanica u priči o njegovom životu i smrti.

Kuća i milioni doneli su joj odgovornost koju nije očekivala

Merkjuri je Meri ostavio Garden lodž i polovinu svog nasledstva, uključujući udeo u budućim prihodima. Preostali deo raspodeljen je njegovim roditeljima i sestri. Džimu Hatonu zaveštao je 500.000 funti, a novac je ostavio i drugim bliskim saradnicima.

Meri je tako postala naslednica velikog bogatstva, ali i doma koji je bio ispunjen njegovim predmetima, uspomenama i tragovima zajedničkog života.

Fredi ju je unapred upozorio da će kuća biti veći izazov nego što pretpostavlja. Posle njegove smrti shvatila je da nasledstvo sa sobom donosi i očekivanja, nezadovoljstvo i promene u odnosima sa ljudima.

- Mislila sam: „O, Fredi, ostavio si mi toliko mnogo, i tako mnogo tereta“. Mislila sam da ne mogu s tim da se nosim. Upozorio me da će kuća biti veći izazov nego što sam svesna. Zahvalna sam mu na tome što me je upozorio jer sam se brzo suočila s velikom ljubomorom - rekla je Meri.

Materijalna sigurnost nije mogla da joj vrati čoveka kojeg je izgubila. Istovremeno je trebalo da pronađe sopstveni put i brine o onome što joj je ostavio.

Elton je dobio njegov poklon mesec dana posle smrti

Koliko je Merkjuri i u poslednjim mesecima mislio na prijatelje pokazuje priča o poklonu koji je Elton Džon dobio za Božić 1991. godine.

Fredi je tada već mesec dana bio mrtav.

Fredi Merkjuri Foto: Ilpo Musto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Eltonu je stiglo delo slikara Henrija Skota Tjuka, čiji je rad voleo i sakupljao. Poklon je bio umotan u jastučnicu, uz ličnu poruku koju mu je Merkjuri ostavio.

Kupovinu potvrđuje i dokumentacija predstavljena na aukciji kuće Sotbi: uz račun za umetničko delo nalazila se beleška da je namenjeno Eltonu Elton je kasnije govorio koliko ga je potreslo saznanje da je teško bolestan prijatelj birao poklon za Božić koji neće dočekati.

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