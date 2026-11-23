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Slavna glumica Džejmi Li Kertis napunila je 68 godina, ali ovogodišnji rođendan za nju je bio posebno emotivan. Nakon smrti roditelja i starije sestre, priznala je da se prvi put suočava sa bolnim osećajem da je poslednja koja je ostala od porodice u kojoj je odrasla.

Holivudska glumica Džejmi Li Kertis proslavila je u nedelju, 22. novembra, 68. rođendan. Umesto uobičajenih rođendanskih fotografija i veselih poruka, odlučila je da sa svojim pratiocima na Instagramu podeli nešto mnogo ličnije.

Objavila je stare porodične fotografije na kojima je sa roditeljima, legendarnim glumcima Dženet Li i Tonijem Kertisom, kao i starijom sestrom Keli Li Kertis, koja je preminula u maju ove godine.

Uz fotografije je napisala reči koje su mnoge dirnule.

„Dug i krivudav put. Još jedan krug oko Sunca. Ovo je prva godina u kojoj sam jedina preostala živa članica svoje najuže porodice, kao i druge porodice u kojoj sam odrastala. Poslednja u nizu“, napisala je glumica.

„Danas sam tužna“

Džejmi nije krila koliko ju je pogodila smrt sestre Keli, koju je izgubila početkom ove godine.

„Gubitak sestre bio je težak udarac. Danas sam tužna“, priznala je oskarovka.

Zatim se prisetila detinjstva i osećanja koja su je pratila tokom odrastanja u jednoj od najpoznatijih holivudskih porodica.

„Gledam svoje fotografije iz detinjstva i delujem toliko zapanjeno što sam uopšte ovde, na ovom svetu. Taj izraz me je pratio tokom velikog dela mladosti. Kao da sam stalno bila iznenađena i pomalo zabrinuta“, napisala je.

Dodala je da je tokom godina uspela da prevaziđe mnoge nesigurnosti i da je danas zahvalna na životu koji ima, kako privatno, tako i profesionalno.

Izgubila je roditelje, a ove godine i sestru

Njena majka, slavna glumica Dženet Li, preminula je u oktobru 2004. godine u 77. godini od vaskulitisa, bolesti koja izaziva upalu krvnih sudova.

Otac Toni Kertis, jedna od velikih zvezda zlatnog doba Holivuda, umro je u septembru 2010. godine, u 85. godini, usled srčanog zastoja.

Najnoviji i za Džejmi posebno bolan gubitak bila je smrt starije sestre Keli Li Kertis, koja je u maju 2026. preminula prirodnom smrću u 69. godini.

Glumica je tada sestru opisala kao svoju „prvu prijateljicu i osobu od poverenja tokom čitavog života“.

Džejmi ima i četvoro mlađih polubraće i polusestara iz kasnijih brakova svog oca: Aleksandru, Alegru, Bena i Nikolasa. Nikolas je preminuo 1994. godine od predoziranja.

„Zahvalna sam za život koji imam“

Iako je rođendan obeležila tugom i sećanjima, Džejmi je poruku završila zahvalnošću prema ljudima koji su i dalje uz nju.

„Ono što ostaje iza nas jeste nasleđe ljudi koji su svojim postupcima i primerom utirali put da bismo mi danas bili ovde. Nadam se da i ja to činim za svoju porodicu, prijatelje i milione ljudi koji prate moj život“, poručila je.

Posebno se zahvalila roditeljima, očuhu, sestri, njenom suprugu, široj porodici i prijateljima, ali i ljudima koji danas čine njen najbliži krug.

„Najviše zahvaljujem svom suprugu, ćerkama, njihovim porodicama i svom malom unuku, koje danas mogu da vidim, za ovaj život koji toliko volim“, napisala je.

Džejmi Li Kertis Foto: Profimedia

Džejmi Li Kertis je od decembra 1984. godine u braku sa Kristoferom Gestom, sa kojim ima dve ćerke, Eni i Rubi. Krajem 2025. godine prvi put je postala baka, kada su njena starija ćerka Eni i zet Džejson Vulf dobili sina.

Na kraju emotivne objave svima je poželela srećan i zdrav Dan zahvalnosti i predstojeće praznike.

Za glumicu koja je decenijama bila jedno od najprepoznatljivijih lica Holivuda, ovaj rođendan nije bio samo podsećanje na godine koje prolaze, već i na ljude koji više nisu tu, ali ostaju deo njenog života.

(Kurir.rs/Najžena)

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