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Organizacija mis Crne Gore – Miss Monte saopštila je da Marija Aleksandra Ivezaj, koja je na takmičenju Miss Universe pokazala simbol albanskog dvoglavog orla, nije zvanična predstavnica Crne Gore u okviru njihove organizacije, niti nositeljka titule mis Crne Gore koju dojeljuju. Ističu da je zvanična mis Crne Gore za 2026. godinu Maša Vukićević, koja je stekla pravo da državu predstavlja na izboru Miss World.

Iz agencije Miss Monte reagovali su povodom medijskih objava o Ivezaj, koja predstavlja Crnu Goru na izboru za mis univerzuma u Portoriku, gde je rukama pokazala simbol dvoglavog orla. Ona je na društvenim mrežama poručila da je ponosna Albanka koja predstavlja Crnu Goru.

Iz organizacije naglašavaju da se njeni postupci ne mogu pripisivati njihovoj zvaničnoj predstavnici, niti agenciji koja posjeduje licencu za izbor predstavnice Crne Gore na takmičenju Miss World.

"Pre svega, želimo da istaknemo da navedena devojka nije zvanična predstavnica Crne Gore u okviru naše organizacije, niti nosilac zvanične titule mis Crne Gore. Samim tim, njeni postupci i javni nastupi ne mogu se pripisivati zvaničnoj predstavnici naše države, niti organizaciji koja poseduje pravo da bira i šalje predstavnicu Crne Gore na izbor za Miss World – mis sveta", navodi se u saopštenju.

Iz Miss Monte upozoravaju da se u medijima sve češće titulom mis Crne Gore predstavljaju učesnice različitih međunarodnih takmičenja koja nisu povezana sa izborom za Miss World.

"Takvo neprecizno izveštavanje dovodi javnost u zabludu, stvara pogrešnu sliku o zvaničnim predstavnicama i narušava kontinuitet i kredibilitet izbora mis Crne Gore. Od 2006. godine vodi se evidencija zvaničnih nositeljki titule mis Crne Gore, sa imenima predstavnica i njihovim rezultatima na međunarodnom izboru Miss World", ističu iz agencije.

Navode da je Maša Vukićević izabrana za 2026. godinu, dok prethodna evidencija obuhvata predstavnice od 2006. godine. Napominju da izbori nijesu održani 2020, 2022. i 2024. godine.

Komentarišući isticanje simbola druge države na međunarodnom takmičenju, iz organizacije poručuju da predstavljanje Crne Gore podrazumijeva odgovornost i poštovanje njenog identiteta i državnih simbola.

"Crna Gora nije samo ime na lenti. Ona je identitet, istorija, kultura, tradicija i osjećaj pripadnosti. Upravo zbog toga smatramo da se status zvanične predstavnice jedne države mora utvrđivati na osnovu jasnih i proverljivih kriterijuma, a ne proizvoljnim medijskim predstavljanjem", zaključili su iz organizacije Miss Monte.

(Kurir.rs/RTCG)