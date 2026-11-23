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Misica iz Turske Alara Erič je na društvenim mrežama objavila da joj je učešće na izboru za Mis univerzuma otkazano ujutru, na dan kada je trebalo da otputuje.

Ona tvrdi da je zbog takmičenja žrtvovala mnogo toga, pa čak i odložila tri ispita. Navela je da je bila spremna za put, sa pasošem i vizom, kada joj je saopšteno da neće učestvovati.

„Kada mladoj ženi date krunu, ne dajete joj samo titulu, već utičete na njenu budućnost“, poručila je.

Alara je prethodne godine predstavljala Tursku na izboru za Mis šarm (Miss Charm), a tvrdi da joj je i tada obećano fotografisanje u Milanu koje nikada nije realizovano.

Organizatori tvrde da nije ispunila obaveze

Organizacija Mis univerzuma Turske odgovorila je na njene optužbe i potvrdila da je upravo ona donela odluku o otkazivanju učešća.

Organizatori tvrde da Alara nije završila traženo snimanje govorne poruke od 30 sekundi za takmičarski video, kao i da je bilo problema sa pripremama i prisustvom na probama.

Odbacujući navode o finansijskim problemima, organizacija je naglasila da imaju račune o troškovima i fotografije sa pripreme, navodeći: „Razumemo razočaranje takmičara. Međutim, verujemo da evaluacija događaja isključivo kroz jednostrane procene zasenava pristup naše organizacije i napore koje smo uložili tokom celog procesa. Proces u vezi sa Alarom Erič je zatvoren za našu organizaciju. Naš prioritet je da predstavljamo Tursku na najbolji mogući način na međunarodnim platformama.“