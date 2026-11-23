Naime, Memedović se pred kamerama pojavio u elegantnom, svetlosivom odelu i beloj košulji, ali su posebnu pažnju privukle njegove jarkožute patike. U novoj epizodi kviza "Potera " uspeo je da privuče više pažnje nego učesnici i tragači.

Ovakve kombinacije ne viđamo često na njemu, barem ne u trenucima dok vodi popularni kviz, gde je publika navikla na njegova nešto klasičnija izdanja.

Nova sezona kviza „Potera” počela je sa emitovanjem na Prvom programu Radio-televizije Srbije od 5. oktobra i to od ponedeljka do četvrtka u 21 čas. Novost nije samo to što će umesto jednom nedeljno pred gledaocima biti četiri dana, već i to što će uz Jovana Memedovića domaćin ovog kviza biti i Slobodan Šarenac. Voditelj RTS-a posle više od tri i po decenije televizijskog iskustva dobio je novi zadatak.