Mis Srbije Nikolina Vujčić u srebrnom nacionalnom kostimu inspirisanom Teslinim kalemom i sa krunom u bojama srpske zastave

Slušaj vest

Umesto tradicionalne narodne nošnje i motiva srpskog folklora, aktuelna mis Srbije Nikolina Vujčić (24) odlučila je da na izboru za Mis univerzuma u Portoriku predstavi našu zemlju kroz naučno nasleđe Nikole Tesle. Lepotica iz Čikaga, koja vodi poreklo iz Dragova, na društvenim mrežama predstavila je nacionalni kostim kojim će odati počast jednom od najvećih umova u istoriji čovečanstva.

Mis Srbije Nikolina Vujčić u srebrnom nacionalnom kostimu inspirisanom Teslinim kalemom i sa krunom u bojama srpske zastave Foto: instagram/nikolinaavujcic

Spoj nauke, umetnosti i visoke mode iznedrio je nesvakidašnju kreaciju u kojoj je svaki detalj pažljivo osmišljen. Umesto veza, tradicionalnih ornamenata i etno-motiva, na kostimu dominiraju srebrni kristali, svetlucavi ukrasi i futuristički elementi koji simbolizuju elektricitet.

Teslin izum kao modno remek-delo

Centralni motiv nacionalnog kostima jeste Teslin kalem, izum iz 1891. godine, koji je postao jedan od najprepoznatljivijih simbola naučnikovog rada i eksperimenata sa električnom energijom.

Najatraktivniji deo kreacije svakako je monumentalna kružna konstrukcija na leđima, koja čitavom izdanju daje gotovo futuristički izgled. Mnoštvo blistavih detalja dočarava snagu električne energije, dok je nacionalni identitet naglašen krunom ukrašenom detaljima u crvenoj, plavoj i beloj boji srpske zastave.

Nikolina je uz fotografije kostima na društvenim mrežama objasnila zbog čega je upravo Nikola Tesla bio njen izbor za predstavljanje Srbije na međunarodnoj pozornici.

- Mali deo srpske istorije, oživljen kroz umetnost. Za moj nacionalni kostim inspiraciju smo pronašli u Nikoli Tesli, vizionaru čiji su izumi promenili svet. Dizajn ima oblik čuvenog Teslinog kalema i dočarava elektricitet, inovaciju i genijalnost koji su postali deo njegovog nasleđa. Velika je privilegija podeliti sa svetom ovu posvetu jednoj od najuticajnijih ličnosti Srbije i sa ponosom nositi priču svoje zemlje na sceni izbora za Miss Universe - napisala je Nikolina.

„Sa ponosom, za moju otadžbinu“

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/6 Vidi galeriju Mis Srbije Nikolina Vujčić Foto: instagram/nikolinaavujcic

Iza pretvaranja jednog od najpoznatijih naučnih izuma u raskošnu scensku kreaciju stoji dizajner Simon Viljalba, kojem je srpska predstavnica uputila posebnu zahvalnost.

- Hvala ti na neverovatnoj umešnosti, kreativnosti i na tome što si ovu viziju pretvorio u stvarnost. Beskrajno sam zahvalna što će baš ova kreacija predstavljati Srbiju! Sa ponosom, za moju otadžbinu.

Predstavljanje nacionalnih kostima jedan je od vizuelno najatraktivnijih segmenata izbora za Mis univerzuma, tokom kojeg takmičarke imaju priliku da publici približe istoriju, kulturu, tradiciju i znamenitosti svojih zemalja.

Video: Predstavnica Crne Gore pokazala dvoglavog orla na Mis Univerzum