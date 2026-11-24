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Glumica Sofija Rajović ovih dana uživa daleko od Beograda, a iako svoj emotivni život nastoji da sačuva od očiju javnosti, svojevremeno se našla u središtu medijske bure zbog odnosa sa košarkašem Milošem Teodosićem. Zbog spekulacija koje su je pratile godinama bila je prinuđena da se obrati i koleginici Jelisaveti Orašanin.

Sve je počelo još 2015. godine, kada je Sofija na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju proslavljenog srpskog košarkaša. Uz fotografiju je napisala samo „Mi“, što je bilo dovoljno da pokrene nagađanja o njihovom emotivnom odnosu.

Sofija Rajović i Miloš Teodosić Foto: Privatna Arhiva

Gotovo deceniju kasnije, priča je ponovo dospela u žižu javnosti. Sofija je 2024. godine obelodanila da se razvela nakon dve godine braka, upravo u periodu kada se u medijima intenzivno spekulisalo o bračnoj krizi Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića.

Poslala poruku Jelisaveti Orašanin

Iako njen razvod, kako je tada objasnila, nije imao nikakve veze sa bračnim životom koleginice, Sofija nije želela da ćuti dok se njihova imena ponovo dovode u vezu. Odlučila je da direktno kontaktira Jelisavetu, a potom je javnosti otkrila i sadržaj njihove prepiske.

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

- Upravo sam poslala Jelisaveti poruku: "Izvini, molim te, što uvukoše i vas u ovu priču". To nikad nije ni bila istina za početak, a kamoli sad. Samo se desilo da ste saznali da sam se razvela u isto vreme kada se šuška i o njima - ispričala je tada Sofija.

Jelisaveta joj je, kako je glumica otkrila, odgovorila sa svega tri reči:

- Uvlače nas sve.

Rajovićeva je tada izričito demantovala da je ikada bila u ljubavnoj vezi sa Milošem Teodosićem, ističući da je krajnje vreme da se na višegodišnje spekulacije stavi tačka, ako ni zbog čega drugog, onda iz poštovanja prema košarkašu i koleginici.

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