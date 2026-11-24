Slušaj vest

Pobednik popularnog britanskog rijalitija „Love Island“ Džek Finčam (35) ponovo se našao u problemima sa zakonom nakon što je 3. novembra uhapšen zbog sumnje da je upravljao automobilom pod dejstvom droge. Policija ga je zaustavila nešto pre 11 časova u blizini tržnog centra Blu-voter u Dartfordu, svega nekoliko nedelja nakon što je saslušan zbog sumnje da je automobilom udario u zid, tom prilikom oštetivši i dva stabla.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije:

1/7 Vidi galeriju Džek Finčam, pobednik četvrte sezone britanskog rijalitija Love Island Foto: instagram/jack_charlesf

Finčam, koji je prethodnih meseci javno govorio o borbi sa zavisnošću i obećavao da će promeniti život, u nedelju se oglasio na društvenim mrežama. U video-snimku koji je objavio izvinio se svima koje je povredio svojim ponašanjem i priznao da se ponovo suočava sa posledicama svojih postupaka.

Obećavao da će promeniti život

Rijaliti pobednik osvrnuo se na prethodna gostovanja na britanskoj televiziji, tokom kojih je govorio o odvikavanju i nameri da raskrsti sa porocima.

- Krenimo od činjenica. Gostovao sam u emisijama „GMB“ i „This Morning“, na nacionalnoj televiziji, gde sam svima govorio da ću promeniti svoj život i preuzeti odgovornost za svoje greške, što sam i učinio. Preuzimam odgovornost za svoje greške i više ih neću praviti, a znam da neki od vas, većina vas, ako ne i svi, mislite: „Džek, već si ovo rekao“. Mogu da čujem i kako govorite koliko je to sramotno.

Džek Finčam, pobednik četvrte sezone britanskog rijalitija Love Island Foto: instagram/jack_charlesf

- Ne samo za mene, već i za moju porodicu. Znate, stalno to govorim, dajem obećanja, a onda ih prekršim. Gledajte, pravio sam greške, velike, male, mnogo njih. A moji postupci, moje greške, imaju posledice i trenutno se suočavam s tim posledicama. Takođe, ništa se neće dogoditi preko noći, trudim se da ispravim stvari, jednu po jednu. Neću samo sedeti ovde i prolaziti kroz sve to. Ne tražim ni vaše saosećanje, nisam zbog toga snimio ovaj video. Želim da ovo bude pozitivan video - rekao je Džek, koji je slavu stekao pobedom u četvrtoj sezoni rijalitija „Love Island“ 2018. godine.

„Nedostaje mi onaj stari Džek“

Iako na društvenim mrežama redovno objavljuje fotografije i snimke sa treninga, Finčam je priznao da se oseća izgubljeno i da svakodnevno vodi unutrašnju borbu. Posebno mu teško pada činjenica da se njegovi životni problemi odvijaju pred očima javnosti.

- Čak i kada me vidite kako treniram ili se smejem, nije lako prolaziti kroz najteže trenutke svog života i suočavati se sa životnim greškama pred očima javnosti. To nije izgovor, to je istina. Takođe, smatram da te tvoja prošlost i stvari koje si radio u prošlosti ne definišu. One ne određuju kakva si osoba, možeš da budeš ko god želiš, tvoja prošlost te ne definiše. Sve dok nastojiš da ispraviš svoje greške ili daješ sve od sebe da ih ispraviš. Nedostaje mi da budem onaj duhoviti Džek, što je verovatno razlog zbog kojeg me poznajete i zbog kojeg me pratite - Džek koji je pobedio u „Love Islandu“. Želim ponovo da zasmejavam ljude, želim da nastavim da se bavim glumom jer uživam u tome - ispričao je Finčam.

Džek Finčam, pobednik četvrte sezone britanskog rijalitija Love Island Foto: instagram/jack_charlesf

Uprkos problemima sa kojima se suočava, nekadašnji rijaliti pobednik nije odustao od televizijske karijere. Otkrio je da je u prethodnom periodu bio na nekoliko audicija, kao i da bi voleo da se oproba u ulozi voditelja.

- Voleo bih ponovo da budem na televiziji. Volim televiziju, volim da budem voditelj, volim rijaliti programe, volim sve to. Samo želim da izgradim život na koji ću biti ponosan. Još nisam siguran kako to tačno izgleda, ali nastaviću da težim onome čime želim da se bavim, donoseći pritom ispravne odluke. Ne mogu da tražim od vas da mi verujete zbog još jednog video-snimka, moram to da vam pokažem. Želim da ovo postane priča o uspehu. Želim da ja postanem priča o uspehu, uzor ljudima - dodao je Finčam.

Dok je Finčam na društvenim mrežama govorio o novom početku i životu bez alkohola i droge, njegov bliski prijatelj za britanski „San“ otkrio je da je stvarnost bila drugačija. Kako tvrdi, rijaliti zvezda ponovo se vratila porocima, uprkos tome što je javnost uveravao da je trezan.

Džek Finčam, pobednik četvrte sezone britanskog rijalitija Love Island Foto: instagram/jack_charlesf

- Džek ne može sebi da oprosti. Ispao je krajnje glup i svestan je toga. Sve je lagao. Zaista je razočaran samim sobom jer je ponovo izneverio ljude. Na Instagramu objavljuje da je trezan i da je na to usredsređen, ali to nije istina. Želi da nastavi dalje i posveti se boksu, a pojavila se i nova osoba prema kojoj gaji osećanja, međutim, sada je sve ponovo upropašćeno - rekao je njegov prijatelj.

Nakon hapšenja, Finčam je odveden u policijsku stanicu Medvej u Kentu, odakle je kasnije pušten na slobodu uz određene mere.

- Tridesetpetogodišnji muškarac iz Svonlija uhapšen je 3. novembra 2026. godine oko 10.46 časova u ulici Bin Lejn u Dartfordu, zbog sumnje da je upravljao vozilom uprkos izrečenoj zabrani, bez osiguranja i pod dejstvom droge. Pušten je na slobodu uz mere opreza dok se istraga nastavlja - saopštio je portparol policije.

Već je osuđivan zbog vožnje pod dejstvom kokaina

Ovo nije prvi put da se pobednik rijalitija „Love Island“ našao pred nadležnim organima zbog droge i saobraćajnih prekršaja.

Finčamu je 2024. godine izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom, kao i uslovna zatvorska kazna u trajanju od 18 meseci zbog vožnje pod dejstvom kokaina, prekoračenja dozvoljene brzine i korišćenja lažnih registarskih tablica.

U martu 2025. godine uslovna kazna produžena mu je za tri meseca zbog prekršaja u vezi sa držanjem opasnih pasa, nakon što je njegov pas rase kane korso napao čoveka koji je trčao.

U februaru ove godine propustio je zakazano pojavljivanje pred sudom jer je dva meseca proveo u rehabilitacionom centru Rejnford Hol u Merzisajdu, gde se lečio od zavisnosti.

Otvoreno govorio o lečenju od zavisnosti

Po izlasku iz rehabilitacionog centra Finčam je javno govorio o zavisnosti od lekova koji se izdaju na recept, ali i o tome kako je godinama koristio alkohol i drogu da bi potisnuo neprijatna osećanja.

- Otišao sam tamo i prošao detoksikaciju od benzodiazepina i pregabalina - lekova koji se izdaju na recept. Šest nedelja prolazio sam kroz detoksikaciju od tih lekova. Trebalo mi je dosta vremena, ali znao sam da to moram da rešim. Međutim, to je bio lakši deo. Sve je bilo obavljeno klinički, precizno do najsitnijeg detalja. A onaj teži deo... Pa, osećanja su zapravo sasvim u redu. Dugo sam potiskivao svoja osećanja. Sada mi naviru, a ja se pitam: „Čekaj malo, šta je ovo?!“ Ponekad bih osetio uzbuđenje, a onda bih pomislio: „Moram ovo da učinim još boljim - popiću piće“. Ili bih osetio tugu. Znao sam šta će to zaustaviti.

Posebno iskreno govorio je o nedostatku samopouzdanja i nezadovoljstvu sobom, sa kojima se dugo borio.

- Droga i alkohol, nažalost, deluju kao prijatelj koji te nikada neće izneveriti, jer tačno znaš šta dobijaš. Oni uvek, bez izuzetka, deluju upravo onako kako se od njih očekuje. Nisam se dopadao samom sebi. Dugo se nisam osećao prijatno u sopstvenoj koži. Dugo sam imao osećaj da nisam dovoljno dobar. Ljudi u centru Rejnford, sa kojima sam radio prethodnih osam nedelja, konačno su mi pomogli da shvatim da sam zapravo sasvim u redu. Dovoljan sam. Mogu da radim sve ono što želim - ispričao je tada Finčam.

Video: Ovako izgleda lečenje bolesti zavisnosti