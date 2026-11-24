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Zajednička turneja američkih muzičkih zvezda Krisa Brauna i Ašera, koja je najavljivana kao jedan od najvećih muzičkih spektakala godine, sve češće dospeva na naslovne strane zbog incidenata, otkazanih koncerata i glasina o narušenim odnosima dvojice izvođača. Poslednja drama dogodila se u subotu, 21. novembra, na stadionu „Sizars Superdom“ u Nju Orleansu, kada je jednog od članova njihovog izvođačkog tima okružio plamen, nakon čega je pao sa bine.

Uznemirujući snimak koji je napravila jedna od obožavateljki ubrzo je preplavio društvene mreže. Na njemu se vidi kako izvođač vrti zapaljene palice, krećući se unazad prema zadnjem delu pozornice. U jednom trenutku izgubio je ravnotežu, spotakao se na stepenicama i pao, dok se oko njega rasplamsala vatra.

Izvođač je ubrzo ustao i vratio se na pozornicu, ali zvanične informacije o njegovom zdravstvenom stanju nisu objavljene. Na drugom delu snimka vidi se i osoba kojoj medicinski radnici pružaju pomoć na nosilima, mada nije potvrđeno da je reč o istom čoveku.

Uprkos incidentu, koncert je nastavljen, a ni Braun ni Ašer nisu se neposredno nakon događaja oglasili povodom nesreće.

- Da, vreme je da se ova turneja privede kraju - napisala je jedna korisnica društvene mreže Iks.

„Trenutno se zaista mrze“

Američki pevač Kris Braun R&B turneje Foto: Raymond Alston / Shutterstock Editorial / Profimedia

Incident u Nju Orleansu dogodio se u jeku spekulacija o ozbiljnom sukobu između dvojice pevača, koji su zajedničku turneju započeli u junu ove godine.

Glasine o njihovom narušenom odnosu naročito su se intenzivirale početkom novembra, nakon koncerta održanog 5. novembra na stadionu „Mercedes-Benc“ u Atlanti, kada je publika na početak nastupa čekala više od dva sata.

Dodatnu sumnju da između muzičara nešto nije u redu podgrejao je sam Ašer, koji je po izlasku pred publiku izgovorio:

- Dobro došli na moj šou.

Iza kulisa se, prema informacijama do kojih je došao američki magazin „Pipl“, odigrala žestoka verbalna rasprava. Navodno je Braun insistirao na odlaganju početka koncerta zbog velikih saobraćajnih gužvi i publike koja još nije stigla do stadiona, dok je Ašer bio nezadovoljan zbog tolikog kašnjenja.

- Trenutno se zaista mrze - rekao je izvor upoznat sa situacijom.

Ašer tokom R&B turneje Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ubrzo su usledila i otkazivanja nastupa, a medijski izveštaji ukazuju na to da napetost između dvojice muzičara nije nestala ni nakon njihovog ponovnog zajedničkog izlaska na binu. Ipak, nijedan od njih nije javno potvrdio da je došlo do sukoba.

Ašera optuživali da je angažovao dvojnika

Kontroverznu zajedničku turneju prate još od leta, a jedna od najbizarnijih teorija pojavila se u avgustu, nakon nastupa na stadionu „Metlajf“ u Nju Džerziju.

Pojedini obožavaoci tada su na društvenim mrežama tvrdili da čovek kojeg su gledali na pozornici nije bio Ašer. Analizirali su njegov fizički izgled, pokrete i način na koji je nastupao, uvereni da je popularni pevač angažovao dvojnika koji ga je zamenio tokom dela koncerta.

Neobične tvrdnje izazvale su toliko pažnje da je osmostruki dobitnik Gremija odlučio da se lično oglasi na Instagramu.

- Kako vam uopšte padaju na pamet ovakve stvari? Veštačka inteligencija još nije toliko napredovala - poručio je tada Ašer, odbacivši spekulacije o navodnom dvojniku.

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