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Glumica Džesika Alba bivšem suprugu Kešu Vorenu mora da isplati 577.481 dolar (oko 500.000 evra) iz svoje penzione štednje u sklopu brakorazvodne nagodbe, piše TMZ.

Podela penzione štednje

Prema sudskim dokumentima, Vorenu je pripao navedeni iznos iz Albine penzione štednje u sklopu programa podele dobiti kompanije HonorBar Inc. Ostatak novca na računu zadržaće Alba. Voren može da odluči hoće li novac da podigne odjednom ili da ga prenese na drugi penzioni račun. Ako odabere prenos, može da izbegne automatsko zadržavanje 20 odsto iznosa za porez, koje se inače primenjuje pri takvim isplatama.

Džesika Alba i Keš Voren Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ostali uslovi nagodbe

Alba je takođe dužna da Vorenu dostavi izvode s računa u roku od deset dana od njegovog pisanog zahteva, ako ga podnese tokom sledećih godinu dana.

Bivši supružnici, koji imaju troje dece, zvanično su se razveli u februaru 2026. godine. U sklopu ranijeg dogovora Alba je Vorenu morala da isplati i tri miliona dolara kako bi izjednačili vrednost imovine koju su dobili razvodom.

Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Na jednake delove su podelili i udele u različitim firmama, deonice kompanije The Honest Company, te naknade od projekata na kojima su radili tokom braka.

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