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Nesvakidašnji skandal obeležio je subotnje izdanje popularnog britanskog plesnog šou-programa "Ples sa zvezdama" kada su se usred prenosa uživo začuli zvuci nalik stenjanju tokom intimnog odnosa. Incident je zbunio članicu žirija koja je u tom trenutku komentarisala nastup takmičara, a zbog neprijatne situacije britanski javni servis BBC bio je prinuđen da se izvini gledaocima.

Čitav slučaj dobio je i ozbiljniji epilog, budući da se u istragu uključila policija, koja je zaplenila mobilni telefon kako bi utvrdila da li je počinjeno krivično delo.

„Nisam to ja!“

Specijalno izdanje popularnog plesnog takmičenja održano je u čuvenoj plesnoj dvorani „Tower Ballroom“ u Blekpulu, a do incidenta je došlo dok je članica žirija Motsi Mabuse iznosila svoje utiske o nastupu jednog od takmičara.

Iz pravca publike iznenada su se začuli eksplicitni zvuci, zbog kojih je Mabuse nakratko prekinula izlaganje. Neprijatnu situaciju pokušala je da ublaži humorom, pa je pred kamerama dobacila:

- Nisam to ja!

Iako je program nastavljen, produkcija nije mogla da zanemari ono što su gledaoci imali priliku da čuju. Voditeljka Ema Vilis obratila se publici pred kraj emisije i uputila javno izvinjenje.

- Pre nego što pogledamo tabelu sa ocenama žirija, želeli bismo da se izvinimo ako ste ranije tokom večerašnje emisije čuli bilo kakve smetnje u zvuku, kao i ako je to nekoga uvredilo - rekla je Vilis.

Poznati šaljivdžija želeo da se osveti članu žirija

Ubrzo nakon emitovanja emisije pažnja javnosti usmerena je na Danijela Džarvisa, poznatog britanskog šaljivdžiju koji je popularnost na društvenim mrežama stekao organizovanjem nesvakidašnjih podvala, skrivenih kamera i ometanjem velikih javnih događaja.

Džarvis je objavio snimak na kojem se, kako izgleda, vidi da upućuje telefonski poziv neposredno pre nego što su sporni zvuci odjeknuli plesnom dvoranom.

Nagovestio je i da je njegova meta bio dugogodišnji član žirija Kreg Revel Horvud. Kako je tvrdio, želeo je da mu se osveti zbog načina na koji se ophodi prema takmičarima popularnog plesnog šou-programa.

Britanskoj javnosti Džarvis je već dobro poznat po gotovo identičnom incidentu iz 2023. godine. Tada je tvrdio da stoji iza puštanja zvukova intimnog odnosa tokom prenosa BBC-jeve fudbalske emisije „Match of the Day“.

Policija pokrenula istragu

Ono što je počelo kao neslana šala moglo bi da dobije i pravne posledice. BBC je potvrdio da ispituje okolnosti pod kojima je došlo do incidenta, a najavljeno je i da će sporni zvuci biti uklonjeni iz snimka emisije dostupnog na platformi BBC iPlayer.

U međuvremenu se oglasila i policija u Lankaširu, koja je potvrdila da je primila zvaničnu prijavu i zaplenila mobilni telefon.