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Upoznali su se još u srednjoj školi, a početkom 1960-ih među njima je planula tajna romansa koja je trajala sve do tragične smrti američkog predsednika. Godinu dana kasnije, 12. oktobra 1964. godine, Meri Mejer je ubijena iz vatrenog oružja tokom dnevne šetnje parkom. Da li je u pitanju bila likvidacija po nalogu tajnih službi ili je postala slučajna žrtva nasilja, ostaje jedna od najvećih misterija američke istorije.

Ova nerazjašnjena smrt i dalje intrigira javnost, posebno zbog njene bliskosti sa nekadašnjim predsednikom Sjedinjenih Američkih Država, Džonom Kenedijem, ali i zbog veza sa obaveštajnim krugovima.

"Pucali su joj pravo u glavu", kaže novinarka Nina Berli, koja je napisala knjigu o životu umetnice Meri Mejer pod simboličnim nazivom "Veoma povučena žena".

Meri Majer Foto: Printscreen Wikipedia

"Prolaznici su čuli vriske, a jedan svedok je video čoveka kako stoji iznad njenog tela. Stigla je policija i uhapsila tamnoputog muškarca, Reja Krampa Mlađeg, čija je odeća bila potpuno mokra, što je on objasnio slučajnim padom u reku Potomak tokom pecanja. Oružje kojim je izvršeno ubistvo nikada nije pronađeno."

U julu 1965. godine Rej Kramp Mlađi izveden je pred sud, ali je oslobođen optužbi usled nedostatka dokaza. Iako je bio jedini zvanični osumnjičeni u ovom slučaju, kružile su brojne glasine da je smrt Meri Mejer zapravo povezana sa njenom tajnom aferu sa predsednikom.

"Prema ovoj teoriji, morala je da umre jer je znala previše", objašnjava Nina Berli.

"Ubijena je 10 dana nakon objavljivanja Vorenovog izveštaja, što je mnoge navelo da poveruju kako su je naterali da zaćuti", navodi novinarka. "Živela je u svetu tajni, špijunskih misterija. Bila je upletena u složene međunarodne zavere koje su potresale svet na samom pragu nuklearnog doba."

Nestanak svedoka i potraga za tajnim dnevnikom

Jedan od navodno slučajnih svedoka ubistva bio je lokalni stanovnik, poručnik Vilijam Mičel, koji je usred radnog dana odlučio da trči po parku. Dao je iskaz policiji i bukvalno ispario u vazduhu.

Kasnije su istražitelji otkrili da niko od stanovnika Džordžtauna ne poznaje nikakvog Vilijama Mičela, niti su u gradskim arhivama pronađeni podaci o takvom čoveku.

Tek mnogo godina kasnije ispostavilo se da je Vilijam Mičel zapravo bio pseudonim jednog od špijuna CIA, ali njegovim tragovima nikada nije moglo da se uđe u trag, niti se saznalo zašto se taj specijalni agent sasvim slučajno našao u parku svega nekoliko minuta pre ubistva Meri Mejer.

Još jedna čudna okolnost, koja nije ušla u zvaničnu istragu, jeste činjenica da je nekoliko sati nakon njene smrti u njen atelje upala nepoznata osoba. Svedok tog događaja bio je njen zet Ben Bredli, koji je živeo u susednoj kući.

"Bredli je u svojim memoarima ispričao da je u noći nakon ubistva zatekao direktora kontraobaveštajne službe CIA, Džejmsa Engltona, u Merinom ateljeu", objašnjava Nina Berli. "Tražio je njen dnevnik."

Kako je sam Ben zapisao, Englton mu je priznao da je nameravao da uništi sve Merine lične beleške koje bi mogle da kompromituju ubijenog Džona Kenedija. Uprkos visokom položaju čoveka koji je stajao pred njim, zet umetnice nije predao njen dnevnik, iako je znao gde se nalazi. Prema Benovim rečima, njegova supruga je kasnije spalila sve beleške ubijene sestre u kućnom kaminu.

Od američke aristokratkinje do braka sa špijunom

Meri Mejer bila je ćerka bogatog i uspešnog advokata, dok se njena majka bavila pisanjem i podržavala društvene projekte. Kako smatra Nina Berli, Meri je bila "prava američka aristokratkinja i divna ćerka. Odrasla je na Park aveniji, školovala se u najboljim školama. Bila je praktično američka princeza."

Džeki Kenedi, Džon Kenedi Foto: JFK Library / Hollywood Archive / Profimedia

"Džona Kenedija je upoznala na igranci u srednjoj školi", kaže Berli. "Bili su tinejdžeri. Prema nekim podacima, nakon toga ju je pozvao na sastanak."

Ipak, duga romantična veza tada se nije razvila. Nakon završetka koledža Vasar, Meri se udala za visokog zvaničnika koji je radio u CIA, Korda Mejera.

Pošto je njen suprug stalno bio na službenim putovanjima, celokupno domaćinstvo i vaspitanje dece pali su na njena pleća. Povremeno je uspevala da pohađa časove u Kembridžskoj školi dizajna, jer je zaista volela slikarstvo.

"Njeno slobodno vreme uvek je zavisilo od potreba dece", dodaje Berli. "Osećaj krivice bio je stalni pratilac svake majke koja je težila samoostvarenju u eri bejbi-buma."

O poslu svog muža nije znala mnogo. Znala je tek da se odeljenje CIA u kojem je radio bavilo antikomunističkim obaveštajnim radom, prisluškivanjem civila, kao i tajnim eksperimentima sa upotrebom narkotika poput LSD-a.

U isto vreme kružile su glasine da je Kord imao tajne veze sa komunistima, pa je senator Makarti čak insistirao na sprovođenju posebne istrage. Međutim, tada nije uspelo da se dokaže da je Merin suprug bio sovjetski špijun, pa su ga ostavili na miru.

"Kord je živeo u svetu Džejmsa Bonda i Hemingveja, dok je Meri bila posvećena umetnosti, posebno radovima slikarke Helen Frankentaler", priča novinarka.

Zbog toga su se supružnici s godinama sve više udaljavali jedno od drugog. Neposredno pred Božić 1956. godine u njihovoj porodici dogodila se velika tragedija kada je jednog od njihovih sinova na smrt udario automobil, što je bila kap koja je prelila čašu u braku Meri i Korda. Dve godine kasnije podnela je zahtev za razvod.

Novi početak u Džordžtaunu

Nakon razvoda Meri se preselila u Džordžtaun, gde je počela da gradi sopstvenu karijeru i da se druži sa mnogim poznatim ličnostima, političarima i ljudima iz sveta umetnosti. Jedna od njenih bliskih prijateljica postala je američka vajarka En Trut, sa kojom je delila studio.

Meri se nastanila u prestižnom kvartu, a prve komšije postali su joj upravo Džeki Kenedi i Džon Kenedi. Tada su ona i Džon obnovili kontakt. Uz to, Merina sestra udala se za urednika Vašington posta, Bena Bredlija, koji je takođe bio dobar prijatelj američkog senatora, što je dodatno zbližilo njihove porodice.

Veza, eksperimenti i neotvoreno pismo

Iako se ne zna tačno kada je zapravo počela tajna romansa Meri i Džona, Berli smatra da se to dogodilo 1961. ili 1962. godine.

"Njeno ime se prvi put pojavilo u knjizi gostiju Bele kuće u oktobru 1962. godine", objašnjava novinarka. "Posle toga je često dolazila kod njega. Obično se njeno ime pojavljivalo na spisku posetilaca kada Džeki nije bila tu."

Džon Kenedi Foto: Profimedia

Prema rečima Kenedijevog političkog pomoćnika Majera Feldmana, Meri je toliko često boravila u Beloj kući da su zaposleni počeli da je doživljavaju "kao neodvojivi deo enterijera".

U svojim memoarima Bredli je tvrdio da nije znao ništa o tajnoj vezi Meri i Džona, barem dok je predsednik bio živ.

"Kao i svi ostali, čuli smo da je predsednik bio neveran svojoj supruzi, ali nismo imali nikakve dokaze za to", napisao je on.

Međutim, nakon što se Ben upoznao sa sadržajem Merinog dnevnika, shvatio je da je "ona bila ljubavnica predsednika Sjedinjenih Država, iako njegovo ime nikada nije bilo pomenuto". Takođe je dodao da je bio "do dubine duše potresen spoznajom o razmerama te obmane".

Nina Berli, kao i mnogi drugi istraživači života Meri Mejer, smatra da se između umetnice i predsednika razvio poseban odnos zasnovan na "intelektualnom srodstvu". Za razliku od drugih Kenedijevih ljubavnica, ona mu je pre svega bila zanimljiva kao izuzetna ličnost koja je delila njegove stavove o politici i umetnosti.

"Meri je pripadala eliti i bila je ispred svog vremena, izražavajući se kroz savremenu umetnost i lični stil, čiji je deo postala i upotreba marihuane i LSD-a", kaže Berli. "Postala je jedna od pionirki u umetnosti koja je doživela procvat 1960-ih."

Džon Kenedi Foto: Profimedia

U aprilu 1962. godine Meri se sastala sa poznatim psihologom, učesnikom kampanje za istraživanje psihodeličnih supstanci i predavačem na Univerzitetu Harvard, Timotijem Lirijem. On je kasnije u svojoj autobiografiji napisao da ga je umetnica zamolila da je obuči najnovijim praksama korišćenja LSD-a. Liri je takođe dodao da je Meri otvoreno nagoveštavala kako to psihodelično iskustvo ne zanima samo nju, već i još jednu osobu, za koju je psiholog kasnije shvatio da je Džon Kenedi.

"Imam prijatelja, veoma važnu osobu", govorila je ona. "Veoma je impresioniran onim što su mu drugi ljudi, uključujući i mene, pričali o LSD-u. Sada želi i sam to da proba."

Prema Lirijevim rečima, Meri je verovala da bi uzimanje psihoaktivnih supstanci kod uticajnih ljudi proširilo granice njihove svesti, što bi zauzvrat pomoglo da se okončaju svi svetski sukobi.

"Poznato je da je pušila travu", kaže Berli. "Takođe sam intervjuisala Timotija Lirija u Kaliforniji nekoliko meseci pre njegove smrti.Potvrdio je da je dolazila kod njega u severni deo države Njujork i tražila tu uslugu. Ne smatram da je Liri izvor kojem se može verovati 100 odsto, ali prema njegovim rečima, ona je rekla da je Kenedi morao da umre jer se nadao da će sklopiti mir sa Rusima, čemu su se usprotivile mnoge vojnoindustrijske sile."

Prema jednoj verziji, Meri Mejer, koja nikada nije krila svoje simpatije prema komunistima i socijalistima, zbližila se sa Džonom na osnovu zajedničkih interesovanja i pažljivo je beležila njihove ideje u svom ličnom dnevniku. Ipak, posle nekoliko godina razočarala se u njega kao političara i ostavila ga.

Prema drugoj verziji, i sama je bila deo zavere čiji je cilj bio uklanjanje slabog predsednika, te se upravo zato udaljila od njega nekoliko meseci pre atentata kako bi skrenula sumnju sa sebe.

Džon Kenedi Foto: Wikipedia

Jedini materijalni dokaz ove skandalozne romanse ostalo je pismo koje je Džon napisao svojoj ljubavnici nekoliko dana pre nego što je ubijen. Napisano, ali nikada poslato. Pismo koje otvara brojna dodatna pitanja o njihovom odnosu, a gotovo da ne daje nikakve odgovore.

"Zašto makar jednom ne napustiš predgrađe?", napisao je Meri na zvaničnom papiru sa vodenim žigom. "Dođi kod mene, ili ovde, ili na more sledeće nedelje, ili 19. oktobra u Boston. Znam da je to nerazumno, iracionalno i da možda mrziš sve ovo. A s druge strane, možda i ne, i ja ću biti oduševljen. Kažeš da je za mene korisno da ne dobijem ono što želim. Posle svih ovih godina trebalo bi da mi daš ljubazniji odgovor od tog. Zašto jednostavno ne kažeš da?"

Ubistvo koje je i danas obavijeno velom tajne

Kao što je pomenuto na početku priče, ubistvo Meri Mejer i danas se vodi kao nerešeno, što samo podstiče nastanak novih teorija zavere.

Tako je, na primer, sin jednog od najboljih agenata CIA iz prošlog veka, Piter Dženi, napisao knjigu "Merin mozaik", u kojoj je tvrdio da je njegov otac učestvovao u specijalnoj operaciji uklanjanja ove žene.

Međutim, Nina Berli smatra tu verziju malo verovatnom. Ona zastupa stav da je Merin ubica bio upravo onaj muškarac kojeg je policija privela na mestu zločina.

"Dokazi protiv njega, Reja Krampa Mlađeg, bili su snažni, ali posredni, jer oružje nikada nije pronađeno, međutim moje istraživanje me je dovelo do zaključka da je Kramp bio sklon nasilnom ponašanju", kaže ona. "U njegovom sudskom dosijeu nakon oslobađajuće presude nalaze se detalji poput zatvorskih kazni zbog nekoliko podmetnutih požara, kao i zbog silovanja trinaestogodišnjeg deteta."

Možda nikada nećemo saznati ko je zaista ubio Meri Mejer.

"Pričali su mi da je poslednjih godina života Meri sa prijateljima delila sumnje da joj neki nepoznati ljudi tajno ulaze u kuću i preturaju po stvarima", dodaje Berli. "Ali mi niko nije rekao da se plašila za svoj život. Bila je hrabra, gotovo neustrašiva žena."

(Kurir.rs/ Blic žena)

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