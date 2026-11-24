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Paolo Bulgari nije bio samo vizionar koji je porodičnu juvelirsku radionicu uzdigao do svetskog simbola glamura, čije su kreacije decenijama birale filmske dive, princeze i najuticajnije žene planete.

Predstavljao je i jedan od poslednjih stubova one nekadašnje, takozvane filmske Italije, epohe u kojoj su se visoka estetika, umetnost, prefinjenost i sedma umetnost susretali na istom mestu, dok su dragulji imali snagu daleko veću od skupocenih ukrasa. Dugogodišnji prvi čovek imperije Bvlgari juče je u Rimu ispraćen na večni počinak.

Čovek koji je godinama oblikovao svet visokog nakita i definisao čitavu jednu eru luksuza, preminuo je u 89. godini. Kao pripadnik treće generacije vrhunskih juvelira, bio je unuk Sotiriosa Vulgarisa, Grka poreklom iz Epira, koji je još 1884. godine stigao u Rim i otvorio prvu prodavnicu srebrnine. Posao je najpre nasledio njegov sin Đorđo, da bi se 1960. godine porodičnoj manufakturi pridružio i sam Paolo Bulgari, vrsni stručnjak za obradu dragog kamenja.

Kada je 1984. godine stao na čelo kompanije, ova modna imperija proširila je svoje poslovanje i ponudu van okvira klasičnog juvelirstva, uvrstivši u svoj asortiman i satove, parfeme, kožnu galanteriju i brojne modne detalje. Pod njegovim vođstvom, Bvlgari je učvrstio poziciju u visokom društvu, ali i u Holivudu, gde je postao neprikosnoveni simbol prestiža i moći.

Holivudski glamur i ljubav Elizabet Tejlor

Kada se govori o istoriji čuvene italijanske kuće, nemoguće je zaobići Elizabet Tejlor. Legendarna glumica bila je jedna od najvernijih obožavateljki nakita sa potpisom Bvlgari, a njena strast prema raskošnim komadima rodila se upravo u Rimu, tokom snimanja filma "Kleopatra".

Elizabet Tejlor Foto: Edward Roth / Alamy / Profimedia

U njenoj kolekciji nalazili su se neki od najčuvenijih komada, među kojima su posebno mesto zauzimale smaragdne ogrlice i dijamanti koje joj je poklanjao Ričard Barton. Njihova burna ljubavna priča, luksuzna putovanja i opčinjenost draguljima dodatno su učvrstili vezu između ovog brenda i zlatnog doba "fabrike snova". Skupoceno kamenje sa ovim potpisom nosile su i princeza Dajana, Sofija Loren, Merilin Monro, Odri Hepbern i mnoge druge slavne dame.

Skromnost iza kulisa svetskog luksuza

Za Paola Bulgarija nakit nikada nije bio puko pokazivanje materijalnog bogatstva, već umetnost, izraz ličnosti i način da žena postane nezaboravna. Iako je pripadao svetu u kojem se moć često demonstrira bez ikakve zadrške, za njega se vezivala potpuno drugačija slika – bio je povučen, diskretan i, prema svedočenjima onih koji su ga dobro poznavali, duboko vezan za "večni grad", u kojem je i rođen.

Nerertko je umeo da svrati u butik u čuvenoj Ulici Kondoti i da se ponaša kao sasvim običan prodavac, posmatrajući kupce i razgovarajući sa njima. Iza njega je ostalo nasleđe koje se ne meri isključivo vrednošću dragog kamenja, već i autentičnim estetskim pečatom koji je zauvek obeležio istoriju luksuza.

Njegov doprinos prevazilazio je okvire biznisa. Paolo je posedovao izuzetno istančan osećaj za estetiku, boje i proporcije, što je presudno uticalo na oblikovanje prepoznatljivog Bvlgari stila: raskošno zlato, krupni dragulji, intenzivne nijanse, smeli spojevi i snažna inspiracija antičkom Grčkom i Rimom.

Paolo Bulgari Foto: AGF s.r.l. / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je porodica 2011. godine prodala kontrolni udeo francuskoj luksuznoj grupaciji LVMH za više od pet milijardi dolara, Paolo se nije u potpunosti povukao iz kreativnog sveta. Nastavio je aktivno da učestvuje u osmišljavanju i dizajniranju nakita, jer je upravo stvaranje bilo ono što ga je najviše ispunjavalo.

Dostojanstven oproštaj u večnom gradu

Posebno potresan trenutak na sahrani bio je iznošenje kovčega iz bazilike. Supruga Maite Karpio i ćerke Karlota i Marina nisu uspevale da sakriju tugu, ali su sa mnogo dostojanstva primale izraze saučešća i pozdravljale okupljene građane ispred crkve. Poslednjem ispraćaju prisustvovala su i njegova deca iz prvog braka sa Alisom Vali – Irena, Alesija, Gaja i Đovani, kao i brojni unuci.

U poslednjim godinama života bio je snažno posvećen humanitarnom radu. Zajedno sa suprugom 2019. godine osnovao je fondaciju usmerenu na pomoć mladima iz siromašnijih rimskih četvrti, pružajući im priliku za kvalitetnije obrazovanje i stručno usavršavanje, a mnogi od tih mladih ljudi došli su da mu odaju poslednju počast.

Iako je Paolo Bulgari decenijama bio okružen najvećim svetskim zvezdama, njegov ispraćaj nije bio spektakl nalik glamuroznim događajima na kojima su sijali njegovi dragulji. Bio je to pre svega tih i intiman oproštaj od čoveka koji je, uprkos slavnom prezimenu i svemu što mu je ono donelo, ostao neraskidivo vezan za grad u kojem je rođen, i u kojem je na kraju ispraćen u večnost.

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