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Naš poznati glumac i voditelj Predrag Peđa Damnjanović (45) pre tri godine je rešio da okonča svoj brak posle punih 17 godina provedenih sa suprugom. Premda više nisu pod istim krovom, Damnjanović ističe da njihov odnos nikada nije bio skladniji nego sada i da se gotovo svakodnevno susreću.

Pogledajte u galeriji fotografije Peđe Damjanovića:

1/6 Vidi galeriju Peđa Damjanović Foto: Printscreen/Instagram/damjanovski_, Miša Obradović

Pričajući otvoreno o uzrocima razlaza i načinu na koji njihova porodica danas funkcioniše, Peđa Damnjanović je u nedavnom razgovoru za medije naglasio da su odluku o razdvajanju doneli zajednički i u pravi čas:

"Prolazili smo kroz razne neke razgovore. Došli smo do zaključka, da dok smo u dobrim odnosima je dobra ideja da to tada uradimo. U pravom trenutku smo presekli. U sjajnim smo odnosima, ali problem su bile sitnice, na primer neoprani sudovi. Mi smo se razišli, ali nismo zvanično razvedeni. Sitnice na dnevnom nivou su postajale ogromne. Komunikacija je bila loša i tako se gomilalo. Čak su deca i srećna što smo se razveli, a viđamo se skoro svakog dana. Rado zajedno pijemo kafu svakog dana, baš je sve ispalo nesvakidašnje."

Vodio borbu sa opakom bolešću

Podsećanja radi, ovaj umetnik je još 2007. godine uspešno savladao maligno oboljenje, a nedavno je prošao kroz novu dramu na lekarskom pregledu.

Glumac Peđa Damjanović Foto: Printscreen/Instagram/damjanovski_

"Preživeo sam horor, snimao sam pluća. Doktorka me prozove i kaže: Ja vidim promenu na snimcima, ne znam da li je ovo od ne preležane upale pluća ili je možda metastaza, ja sam prebrojao sve zvezde", ispričao je Peđa za Blic, a potom je nastavio svoju ispovest:

"Odmah smo uradili skener, setio sam se da imam jednu fleku za koju znaju moji prošli lekari i ja pošaljem njima snimak i oni mi potvrde. Pao mi je kamen sa srca, jer ja tu fleku imam 20 godina. Doktorka me zove kasnije i kaže: Peđa, zovite me na večeru, sve je u redu, malo sam vas prepala, a ja ne znam gde se nalazim", zaključio je glumac ne skrivajući veliko olakšanje zbog dobrih rezultata.

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