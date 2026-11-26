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Pevačica Arijana Grande nedavno je javno potvrdila svoju vezu sa Rikijem Alvarezom, a izvori tvrde da par razmišlja o sledećem koraku. Izvođačica hitova poput "Thank U, Next", "Petal" i "God Is a Woman" pre dve godine se razvela od supruga Daltona Gomeza, ali je, po svemu sudeći, spremna za brak sa novim partnerom.

Pogledajte zajedničke fotografije Arijane Grande i Rikija Alvareza:

1/5 Vidi galeriju Arijana Grande, Riki Alvarez Foto: INSTAGRAM / Planet / Profimedia, Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

"Arijana definitivno razmišlja o braku sa Rikijem. Iskreno, nikada nije bila srećnija i smirenija. Čini se da sve ide veoma dobro i da sve teče glatko. On ide sa njom gotovo svuda. Dan zahvalnosti provode zajedno sa njenom porodicom u Njujorku. Svi su veoma srećni zbog nje. I svi vole Rikija", rekao je izvor za Page Six.

Arijana i Riki ponovo su se zbližili gotovo deset godina posle njihovog poslednjeg raskida. Pevačica i plesač upoznali su se 2015. godine, tokom njene turneje "Honeymoon".

Arijana Grande, Riki Alvarez Foto: INSTAGRAM / Planet / Profimedia

Nedugo zatim potvrdili su vezu, a u februaru 2016. godine prvi put su se zajedno pojavili na crvenom tepihu. Međutim, nekoliko meseci kasnije su raskinuli, ali su ostali u dobrim odnosima.

Grande je nakon raskida bila u vezi sa pokojnim reperom Makom Milerom, neko vreme bila je verena za komičara Pita Dejvidsona, bila je i u braku, a zatim u vezi sa Itanom Slejterom. Posle raskida sa Slejterom, Arijana je obnovila romansu sa Alvarezom, a ranije ovog meseca ponovo su se pojavili kao par na crvenom tepihu, na premijeri njenog novog filma "Focker-in-Law".

(Kurir.rs/Jutarnji)

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