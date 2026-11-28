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Naš čuveni glumac Branislav Tomašević je pronašao mir daleko od gradske gužve u rodnom mestu nadomak Gornjeg Milanovca, gde ima svoje gazdinstvo. On tamo obavlja sve poljske poslove, a gaji i stoku.

Glumac, koji ima suprugu i troje dece, rado vreme provodi na seoskom imanju.

U galeriji pogledajte fotografije sa seoskog imanja Branislava Tomaševića:

1/7 Vidi galeriju Branislav Tomašević živi na selu Foto: printscreen/instagram/banetomasevic

- U selu sam i baš dok pričam sa vama deca me dozivaju, viču: "Ručak!". Ovde je jedna posebna dimenzija života, pravi život! Imam kontakt sa prirodom, bez buke i haosa. Gledam svoje kokoške, prvi put sam ih pustio u prirodu. Kupio sam 40 pilića i podgajio ih, pravi su, divlji, oni što šetaju po dvorištu i kljucaju - rekao je Bane Tomašević nedavno za Blic i objasnio da je od malih nogu navinkut na selo i rad:

Foto: Printscreen/ Instagram/ banetomasevic

- Gajim životinje, imam svinje i ovce takođe. Imam svoju baštu, paradajz, krastavac, tikvice. Nije mi teško da sve radim, u detinjstvu sam dolazio na selo kod bake i dete, oduvek sam voleo tu da boravim. Kada sam ovde nema stresa uopšte. Čim čovek sedne u auto i 30 metara napravi, nešto se desi, odmah neka nervoza. Ovde je to drugačije. Ljudi treba da se vrate prirodi, da ekološku svest probude, da nauče da bolje brinu o prirodi. Toliko je sve zagađeno i smeće je na sve strane, angažujemo decu da čistimo divlje deponije i sav taj haos sređujemo - ispričao je glumac.

Foto: Sonja Spasić

Razvija biznis

Bane je sa bratom počeo da širi biznis, o čemu je takođe govorio.

- Zasadio sam mnogo stabala višnje na imanju na kojem se rodio moj otac, to je moja dedovina, kao i mog brata. Sagradili smo i kuću. Zatim sam dokupio nekoliko obližnjih hektara zemlje i napravio zasad od 1.000 stabala višnje. Ideja mi je da razvijem posao proizvodnje voća i usput razmatram sve mogućnosti za preradu i pravljenje proizvoda od tog voća. Imam spremnu zemlju za još 1.200 stabala višnje, a na imanju imam i više sorti šljiva koje je su još ranije zasađene - kazao je jednom prilikom Bane za Blic.

U galeriji pogledajte fotografije Branislava Tomaševića i njegove supruge Jelene:

1/6 Vidi galeriju Glumac Branislav Tomašević sa suprugom Jelenom Foto: Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić, Profimedia

Inače, njegova supruga je manekenka Jelena Ivanović, a u braku su oko 20 godina.

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