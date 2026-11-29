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Holivud je tokom svoje istorije svedočio brojnim tragedijama, ali smrt mlade glumice Kerin Kapsinet i danas se ubraja među njegove najintrigantnije nerešene misterije.Imala je samo 22 godine kada je pronađena mrtva u svom stanu, a njeno ubistvo decenijama se povezivalo čak i s atentatom na američkog predsednika Džona F. Kenedija.

Bilo je to krajem novembra 1963. godine, dok su američke porodice obeležavale Dan zahvalnosti, a zemlja još uvek tugovala za ubijenim predsednikom. U stanu nedaleko od slavnog Sunset Stripa odvijala se tragedija koja će decenijama intrigirati javnost.

Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Nago telo mlade glumice pronađeno je na kauču, gde je ležalo dva dana. Televizor je još uvek bio uključen, pored njega se nalazila napola ispijena šoljica kafe, a vrata stana bila su otključana. Jedini vidljivi znak borbe bila je oborena lampa.

Kerin su 30. novembra pronašli njeni prijatelji, glumac Mark Godard i njegova supruga Marša, koje su njeni roditelji zamolili da pripaze na nju nakon preseljenja u Holivud.

U početku se sumnjalo na predoziranje ili samoubistvo jer je glumica uzimala tablete za mršavljenje, ali rezultati obdukcije otkrili su da je bila zadavljena.

Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

"Kerin je bila vrlo živahna i srećna kada smo je poslednji put videli", izjavio je tada Godard, dodavši da nije bila osoba koja bi sebi oduzela život.

Budući da nije bilo tragova nasilnog ulaska u stan, istražitelji su pretpostavljali da je glumica možda poznavala svog ubicu.

Kerin je rođena kao Roberta Lin Kapsinet, a odrasla je u Čikagu u porodici uglednog novinara i kolumniste Irva Kapsineta. Pred javnošću se prvi put pojavila sa samo pet meseci kao model za dečju odeću, ali vrlo rano je otkrila ljubav prema glumi.

Sa 13 godina debitovala je na pozorišnim daskama, a posle je pohađala Actors Studio u Njujorku. U Kaliforniju se preselila s 20 godina, odlučna u nameri da izgradi holivudsku karijeru.

Lepotica koju su zbog fizičke sličnosti upoređivali s Natali Vud ostvarila je niz pozorišnih i televizijskih uloga, a zahvaljujući očevom prijateljstvu sa slavnim Džerijem Luisom dobila je priliku da se pojavi u njegovom filmu "The Ladies Man" iz 1961. godine.

Glumila je i u serijama "Hawaiian Eye" i "The Donna Reed Show", dok je njena poslednja televizijska uloga u seriji "Perry Mason" prikazana dva meseca nakon njene smrti.

"Bila je živahna mlada devojka. Pred njom je bila velika glumačka budućnost. Poznajem je otkad je bila beba. Njen otac i ja vrlo smo bliski prijatelji", izjavio je nakon tragedije potreseni Luis.

Iako je pred njom bila obećavajuća karijera, iza holivudskog glamura skrivao se buran privatni život.

Kerin je bila u vezi s glumcem Endruom Prajnom, kog je upoznala na snimanju serije "Wide Country". Dok je ona maštala o braku, Prajn navodno nije želeo da se veže, a njihov odnos postajao je sve turbulentniji.

Prema pisanju Chicago Tribunea, glumica je u julu 1963. godine navodno prekinula trudnoću u Meksiku, a teško je podnosila i činjenicu da se njen partner viđao s drugim ženama.

Nakon njene smrti istražitelji su otkrili i neobičan detalj. Kerin je navodno slala anonimne preteće poruke bivšem dečku, ali i samoj sebi, što su potvrdili otisci njenih prstiju.

Prajn se zbog njihove komplikovane ljubavne prošlosti našao među osumnjičenima, ali policija ga je na kraju isključila iz kruga osumnjičenih jer su svedoci potvrdili njegov alibi.

Među osumnjičenima bio je i Dejvid Leng, brat glumice Houp Leng, koji je navodno u šali rekao da je ubio mladu glumicu. I on je posle isključen iz kruga osumnjičenih.

Posebnu pažnju istražitelja privuklo je i Kerinino neobično ponašanje na dan smrti. Tokom večere s prijateljima delovala je dezorijentisano, a ispričala im je i nikada potvrđenu priču o bebi koja je navodno bila ostavljena pred vratima njenog stana.

"Činilo se da su joj usne utrnule. Glas joj je zvučao čudno. Glavu je pomerala pod neobičnim uglovima, a zenice su joj bile sužene", prisetili su se prijatelji.

Međutim, ono što je njenu smrt pretvorilo u jednu od najpoznatijih holivudskih misterija bila je teorija o povezanosti s atentatom na Džona F. Kenedija, koji je ubijen samo šest dana pre nje.

Godine 1967. novinar Pen Džons Mlađi objavio je knjigu "Forgive My Grief", u kojoj je izneo tvrdnju da je upravo Kerin bila misteriozna žena koja je telefonskim pozivom unapred upozorila na predsednikovo ubistvo.

Džon F. Kenedi Foto: Profimedia

Prema njegovoj teoriji, glumica je za planirani atentat saznala od svog oca, koji je navodno poznavao Džeka Rubija, čoveka koji je ubio Kenedijevog identifikovanog atentatora Lija Harvija Osvalda.

Pojavila su se tako nagađanja da je mlada glumica ubijena jer je znala previše.

Njen otac je takve tvrdnje godinama odlučno odbacivao, nazivajući ih gnusnom uvredom. Teorije su opovrgnuli i njeni prijatelji, koji su svedočili koliko je bila potresena vešću o Kenedijevoj smrti.

Foto: Profimedia

Nijedna zvanična istraga nikada nije utvrdila povezanost između dvaju ubistava.

Uprkos tome što su istražitelji ispitali oko 400 ljudi, sproveli niz poligrafskih ispitivanja, a njeni roditelji ponudili nagradu od 5000 dolara za informacije, slučaj nikada nije rešen.

Kerin je sahranjena na groblju Memorial Park u Skokiju u saveznoj državi Ilinois.

Više od šest decenija nakon njene smrti pitanje ko je oduzeo život mladoj holivudskoj glumici i zašto još uvek nema odgovor.

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