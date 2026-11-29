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Jedna od najpoznatijih ljubavnih priča britanske kraljevske porodice započela je mnogo pre nego što je Elizabeta II postala kraljica.

Tadašnja princeza Elizabeta i Filip Mauntbaten venčali su se 20. novembra 1947. godine u Vestminsterskoj opatiji u Londonu, a njihova ljubav trajala je više od sedam decenija.

U galeriji pogledajte fotografije princa Filipa i kraljice Elizabete:

1/11 Vidi galeriju Filip je pre venčanja morao da se odrekne pravoslavlja i prava na grčki presto. Do kraja života je ostao sa Elizabetom. Foto: PA / PA Images / Profimedia, Profimedia / PA Images

Elizabeta je Filipa upoznala još kao devojčica, ali njihov odnos počeo je da se razvija 1939. godine, kada je tada 13-godišnja princeza posetila Kraljevsku pomorsku školu u Dartmutu. Tamo je ponovo srela pet godina starijeg Filipa, koji je bio pomorski kadet. Mladić je ostavio jak utisak na buduću kraljicu, a njih dvoje nastavili su da održavaju kontakt pismima.

Njihova bliskost se s godinama pretvorila u ljubav, a veridba je zvanično objavljena u julu 1947. godine. Filip se pre venčanja odrekao svojih grčkih i danskih kraljevskih titula, prihvatio britansko državljanstvo i prezime Mauntbaten, a na dan venčanja dobio je titulu vojvode od Edinburga.

Foto: Alpha Historica / Alamy / Profimedia

Kada je napokon stigao njihov veliki dan, Elizabeta je imala 21 godinu, a Filip 26. Njihovo venčanje bilo je jedan od najvećih kraljevskih događaja posleratnog perioda, u vreme kada se Velika Britanija još uvek oporavljala od posledica Drugog svetskog rata.

Svečana ceremonija održana je u Vestminsterskoj opatiji pred oko dve hiljade zvanica, dok su milioni ljudi širom sveta pratili događaj putem radija.

Foto: Profimedia

Arhivski snimci prikazuju veličanstvenu atmosferu tog dana, od dolaska kraljevske porodice u opatiju do svečane vožnje kočijom ulicama Londona, koje su bile prepune građana željnih da vide mladence.

Nakon ceremonije usledilo je slavlje u Bakingemskoj palati, gde su se okupili članovi kraljevske porodice i brojni uglednici, među kojima su bile kraljica Meri i princeza Elis od Atlonea.

Foto: ANL / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebnu pažnju toga dana privukla je Elizabetina raskošna venčanica, koja se i danas smatra jednom od najpoznatijih kraljevskih venčanica svih vremena.

Za njen dizajn bio je zaslužan britanski modni kreator Norman Hartnel, dugogodišnji miljenik kraljevske porodice. Haljina je izrađena od svilenog satena boje slonovače, a krasili su je raskošni cvetni vezovi, biseri i kristali.

venčanica kraljice Elizabete II Foto: ANL / Shutterstock Editorial / Profimedia

Inspiraciju za venčanicu Hartnel je pronašao u Botičelijevoj slici "Proleće", želeći da cvetnim motivima simboliše novi početak, obnovu i nadu nakon ratnih razaranja.

Venčanica je imala pripijeni gornji deo, naglašen struk, duge rukave i raskošnu suknju, dok se iza princeze protezao nekoliko metara dug šlep. Celokupan izgled upotpunili su dugačak veo i tijara kraljice Meri.

svadbena torta kraljice Elizabete i princa Filipa Foto: ANL / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, iza glamuroznog izdanja krila se i zanimljiva priča koja je odražavala težak posleratni period.

Naime, u Velikoj Britaniji tada je još uvek bila na snazi racionalizacija potrošnje, što je značilo da su građani za kupovinu odeće i tkanina morali da koriste posebne kupone.

Foto: ANL / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ni kraljevska porodica nije bila potpuno izuzeta od tih ograničenja, pa je Elizabeta za izradu venčanice morala da koristi kupone za odeću. Dobila je dodatnu količinu kupona, a brojne Britanke, dirnute njenim venčanjem, pokušale su da joj pošalju i svoje.

Ipak, zbog tadašnjih pravila o korišćenju kupona, takve pošiljke su morale da budu vraćene pošiljaocima.

Uprkos skromnim posleratnim okolnostima, nastala je jedna od najraskošnijih venčanica u istoriji britanske monarhije. Njena simbolika bila je mnogo veća od same mode jer je za mnoge Britance predstavljala nadu u lepšu i mirniju budućnost.

Foto: ANL / Shutterstock Editorial / Profimedia

Samo pet godina nakon venčanja, 1952. godine, Elizabeta je nakon smrti oca, kralja Džordža VI, nasledila britanski presto. Filip je tada preuzeo ulogu kraljičinog supruga i tokom decenija postao njena najvažnija podrška.

U braku su dobili četvoro dece, Čarlsa, Anu, Endrua i Edvarda, a zajedno su prošli kroz brojne istorijske događaje, porodične izazove i promene koje su obeležile britansku monarhiju.

Njihov brak trajao je više od 73 godine, sve do Filipove smrti 9. aprila 2021. godine, kada je preminuo u 99. godini.

Kraljica Elizabeta na sahrani princa Filipa Foto: Printscreen RTS

Elizabeta se od supruga oprostila na intimnoj pogrebnoj ceremoniji u dvorcu Vindsor, a prizor kraljice koja zbog tadašnjih epidemioloških mera sedi sama u kapelici obišao je svet.

Kraljica Elizabeta II preminula je 8. septembra 2022. godine u 96. godini, nešto više od godinu dana nakon supruga.

U galeriji pogledajte još fotografija kraljice Elizabete i princa Filipa:

1/6 Vidi galeriju Kraljica Elizabeta i princ Filip Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia, HUSSEIN ANWAR / Sipa Press / Profimedia, Reuters

Njihova ljubavna priča ostala je zapamćena kao najdugovečniji brak britanskog monarha, a fotografije s venčanja iz 1947. godine i danas podsećaju na početak zajedničkog života koji je trajao više od sedam decenija.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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