DAN KAD JE ADOLF HITLER TRI PUTA BOMBARDOVAO BEOGRAD: Narodna biblioteka je mogla da bude spasena

Na današnji dan pre 77 godina bombardovan je Beograd i tog dana, 6. aprila 1941, nestala je Narodna biblioteka Srbije.



U vatrenoj stihiji su nestale vredne stare knjige, a ceo fond mogao je biti spasen da je zgrada bila otključana. Požar je izbio negde oko 18 sati, a budući da ga niko nije gasio, utihnuo je tek u sredu, 9. aprila, u popodnevnim satima.



Bivši upravnik i istoričar Dejan Ristić objašnjava da je biblioteka mogla biti spasena jer je gađana zapaljivim bombama koje nisu imale eksplozivnu napravu, već leguru magnezijuma koja je u prvih 15 minuta od pada potpuno bezbedna, jer tek posle razvoja hemijske reakcije stvara temperaturu od 2.500 stepeni Celzijusa, kad se rasprskava u komadiće u krugu od 10 do 20 metara. Svaki komadić stvara temperaturu od 1.300 stepeni i izaziva razarajuće požare.

Ali ukoliko se zaspe zemljom ili peskom, prema uputstvu koje je deljeno Beograđanima uoči početka rata - za jedan minut se deaktivira trajno.

Kako i zašto je biblioteka gađana i kako to da je niko nije štitio? To su pitanja koja su do danas ostala bez odgovora, a i na podizanje novog zdanja na mestu stare Biblioteke i dalje se čeka.

