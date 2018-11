LJUBIŠA SAVANOVIĆ U ULOZI APISA: Istorijske činjenice se menjaju po dnevnopolitičkoj potrebi! Zato je važno snimati ovakav film!

Zahtevna uloga Dragutina Dimitrijevića Apisa u filmu "Kralj Petar Prvi" pripala je jednom od najangažovanijih glumaca iz Banjaluke - Ljubiši Savanoviću.

foto: promo

"Za mene je rad na ovom ostvarenju dragoceno iskustvo. Ovo je veliki projekat i nisam ni bio svestan koliki je to posao dok nisam otišao na snimanje. Uloga Dragutina Dimitrijevića Apisa je veliki glumački izazov, možda i najveći u mojoj karijeri. Nadam se da sam uspeo da rastumačim i dočaram bar deo bića jednog veoma intrigantnog i kompleksnog čoveka", kaže Savanović za Srpskainfo.

foto: Privatna Arhiva

On dodaje da je saradnja s Lazarom Ristovskim i ekipom filma premašila sva njegova očekivanja:

foto: Promo

"Lazar je jedan od najvećih glumaca u regionu od kojeg i te kako ima šta da se nauči. Odlično sam sarađivao i s mladim i vrlo talentovanim Petrom, koji je na svojim plećima izneo veliki teret. Iako vrlo mlad, pokazao se kao veoma strpljiv i razborit, do tančina upućen u materiju i spreman za ovaj posao".

foto: Promo

Ljubiša naglašava da ovaj film ima i posebnu društvenu vrednost, s obzirom na istorijski značaj Prvog svetskog rata za celokupnu istoriju Balkana, posebno u svetlu činjenice da se ove godine slavi jubilej 100 godina od njegovog završetka, uz brojne pokušaje revizije ovih događaja u dnevnopolitičke svrhe.



"Ovo je jedan od retkih velikih kulturnih događaja kojim će se obeležiti jubilej okončanja velike ratne tragedije. S obzirom na to da smo na vetrometini svetskih sila i da smo sami od sebe ludi da ne vidimo da nestajemo kao narod, i da nam to nije dosta da se prizovemo pameti, ne čudi me da se menjaju istorijske činjenice po dnevnopolitičkoj potrebi. Tako da nas to vuče nazad i s takvim teretom idemo u budućnost", zaključuje Savanović.

Ljubiša Savanović ostvario je zapaženu ulogu i u seriji "Meso", čiji se nastavak očekuje u sezoni 2019/20.

"Uloga u seriji "Meso" mene je preporučila i za "Kralja Petra Prvog". Snima se i nastavak pod nazivom "Kosti", koji jedva čekam. Pažnja koju je ova serija izazvala u okruženju je velika i nema bolje reklame za Banjaluku i RS od nje".

foto: Promo RTS

Kurir.rs / Srpskainfo / Foto: Promo

Kurir

Autor: Kurir