ZBOG NJIH SU SE RASPADALI BENDOVI I PADALE VLADE, A ZBOG LEPOTE SU PLATILE NAJVEĆU CENU: Svojom pojavom bacale su u TRANS milione od Vardara pa sve do Triglava, a kad je ONA prolazila ulicom, ZUBIMA su KIDALI STOLOVE (FOTO)

Za vreme trajanja Jugoslavije nije postojala plastična hirurgija, teretane nisu bile u ekspaniziji, o dijetama se nije mnogo pričalo. Verovatno su iz tog razloga lepe i negovane devojke svojom pojavom znale da bace u trans na milione njih, od Vardara, pa sve do Triglava. Žene koje su bile sinonim domaće i svetske scene nisu nosile jaku šminku, veštačke umetke za kosu, provokativane haljine, već su sve morale da iznesu sa onim što im je majka priroda dala. Bilo je dovoljno da imaju crveni ruž, čistu kosu, negovano lice i pristojno kreiranu haljinu. I tako su pijedestal u javnosti dobile glumice, pevačice i javne ličnosti zbog kojih su muškarci "ludeli".

Ena Begović

Dok je bila tinejdžerka glumica se ponašala veoma buntovno, što će je koštati nekoliko meseci pre kraja školovanja. Njena sestra i ona bile su izbačene iz doma, te su morale da život nastave kao podstanari. Već u tom dobu Ena je pokazivala sklonost ka umetnosti, a među vršnjacima je važila za devojku koja ima raskošan talenat za recitovanje. Međutim, ona nije bila društvena, ni vesela, a sa sobom je nosila dozu sete, odmerenosti i povučenosti. Njena karijera počela je slučajno kada ju je 1978. u jednoj predstavi primetio reditelj Lordan Zafranović i kao maturantkinji joj ponudio ulogu u filmu “Okupacija u 26 slika”. Koliko zapravo nije volela glumu svedoči činjenica da je upisala Pravni fakultet u Zagrebu i da nije želela da se bavi kinematografijom. Ponovo se sreće sa Zafranovićem i prihvata ulogu u filmu “Pad Italije” i taj momenat predstavlja njenu prekretnicu na filmu. Kadar u kojem neukrotive plave kose izlazi iz mora naglasili su njenu lepotu zbog čega je postala seks simbol i bila na naslovnim stranama novina. Kritičari su govorili da je poput bodljikavog ježa, kojem niko ne sme da priđe. Iz tog razloga o njenom ljubavnom životu javnost nikada nije imala prilike da sazna mnogo toga. Jedina osoba koja se spominje u tom kontekstu jeste Josip Redeljak. Više od dve decenije braka sa Bebom Lončar splitski biznismen prekinuo je zbog Ene. Venčali su se 2000. godine, a nekoliko meseci kasnije, tačnije 15. avgusta 2000. poput bombe odjeknula vest da je glumica Ena Begović izgubila život u saobraćajnoj nesreći na ostrvu Brač.

foto: Printscreen YT

Marija Baksa

Završila je arhitetkturu, a potom upisala glumu. Za nju je brzo znala čitava Jugoslavija, krasile su je krupne zelene oči i plava kosa. Bila je svesna lepote koju poseduje i nikada nije skrivala to u javnosti. Zato su je mnogi poredili sa Ketrin Denev, a koliko je bila lepa toliko je bila i mistična. Beogradska legenda kaže da, kad je Marija Baksa prolazila Jevremovom ulicom, muškarci u kafanama odgrizali su komade stolova U isto vreme u prvi plan izašle su Beba Lončar i Marija, te su ih mnogi poredili i između njih stvarali rivalitet. Debitovala je kao dvadesetjednogodišnjakinja u filmu „Bokseri idu u raj“, da bi 1971. godine zablistala punim sjajem u kontroverznom ostvarenju Joce Jovanovića „Mlad i zdrav kao ruža“ kada joj je dodeljena glavna ženska uloga. Sedamdesetih godina seli se u Italiju, gde snima film za filmom. Pojavljuje se u kriminalističkim i naučnofantastičnim filmovima i erotskim komedijama B produkcije i pozira za magazine, između ostalih i za italijanski magazin “Plejmen”. Tokom života u italijanskoj prestonici uspela je da se "progura" u javnim krugovima, a neverovatnom brzinom je osvajala svojim šarmom i lepotom. Grčki producen Ovidije Asonitis u nekoliko navrata joj je nudio brak, ali je Marija uvek govorila kako je rano za to. Tabloidi su je dovodili u vezu s mnogim zavodnicima i zvezdama. Srpski fizičar doktor Bogdan Maglić u jednom intervju otvoreno je rekao da je bio u emotivnoj vezi sa Marijom, te da mu je pružila veliku podršku u momentu kada je njegova karijera krenula u lošem smeru. Snagu da se vrati na pravi put dala mu je glumica i uspešno je nastavio sa svojim istraživačkim radovima. Ipak jedna osoba uspela je da osvoji srce lepe glumice, a radi se o biznismenu Milojku Veljoviću. Marija je danas u srećnom braku s njim, a imaju i kćerku Taritu. Ona danas živi u Rimu i bavi se prodajom antikviteta.

Mira Furlan

Kada se 1985. godine pojavila u filmu “Otac na službenom putu” neverovatnom brzinom čitava Jugoslavija je postavila novu muzu na filmu. Uz sve to dobila je Zlatnu palmu na Kanskom festivalu. Od tada život Zagrepčanka koje je sa trideset godina ostvarila svoju prvu veliku ulogu menja život iz korena. Godinu dana kasnije pojavljuje se u ostvarenju “Lepote poroka” i stiče titulu seks simbola. Odigrala je ozbiljne uloge za svega šest godina, dok 1991. godine nije bila primoreana usled loše politike u zemlji da spakuje kofere i sa tadašnjim parnterom režiserom Goranom Gajićem otputuje u Ameriku. Na sve to, hrvatski mediji su u trenutku ratnog stanja na prostoru Jugoslavije optužili je za izdajnika. Uz sve to dočekala sačekala ju je osuda javnosti, otkaz u Hrvatskom narodon pozorištu, oduzet joj je stan koji je nasledila od bake, a dnevno je dobijala preko 50 pretnji smrću. Sve to se dešavalo samo što je volela režisera koji je bio iz Srbije i zbog kog je često posećivala Beograd. Spas je pronašla kod psihijatra kod kojeg je odlazila. Zakeli su se na večnu ljubav 1993. godine, a 1998. godine dobili su sina kome su dali ime Marko Lav. Jedna od retkih glumica s ovih prostora koja je ostvarila i zapaženu holivudsku karijeru, u serijama Lost i Babilon 5. Iako je u Americi doživela slavu, svojevremeno je izjavila da je tamo veoma teško baviti se ovom profesijom jer glumce ponižavaju i tretiraju kao stoku i da zato ljudima kojima želi dobro nikada ne bi savetovala da postanu glumci. Donosi odluku da se posle 11 godine izgnanstva vrati u Hrvatsku na poziv Radeta Šerbedžije gde 2002. godine izgra u njegovoj predstavi. Nakon toga nastavila je život u Zagrebu.

foto: Dragana Udovičić

Lepa Brena

“Lepa Brena je ikona Jugoslavije, brend i simbol jednog vremena” glasili su novinski natpisi kada se Brena posle čuvenog hita “Čačak, Čačak” vinula u sam vrh Balkanske scene. Njena karijera traje preko tri i po decenije, a popularnost joj ni dan danas ne jenjava. Svi znamo koliko je Lepa Brena uticala na oblikovanje današnje muzičke scene na celom Balkanu, ali koliki su bili njeni uticaji na političke prilike na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Nazivali su je jugoslovsneka Madona, koja je kroz filmove i spotove naručito znala da spoji urbano, ruralno i savremeno kako bi oslikala svoje pesme. Brenini porovokativni stajlinzi na koncertima i u spotovima nikoga nisu ostavljali ravnodušnim, a ona je brzinom munje zazuela svoj status na domaćoj sceni. Najveći udarac zadao joj je period kada je bila zabranjena svuda tokom devedesetih:

- U periodu 1991-1996. bila sam zabranjena na čitavom našem prostoru jer sam volela da budem Jugoslovenka, iako su se time do tad svi ponosili. Odjednom su se svi počeli deklarisati i iza njih je, zavisno šta im je odgovaralo da bi uspeli, stajala crkva ili džamija. Ja se verski ni nacionalno ne mogu promeniti i uvek sam to isticala. Ja sam ono što sam bila šezdesetih godina kada sam se rodila - obrazložila je Brena jednom prilikom.

foto: Ana Paunković

Olivera Katarina

Vamp devojka šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka. Rođena Beograđanka kroz glumački, a kasnije pevački posao zadobila je pečat dame koju su mnoge žene mrzele, a muškarci su se zbog nje mnogo puta tukli gde god da se pojavi. Odrastala je u strogo patrijalanoj porodici, do te mere da ju je otac kada pogreši terao da kleči u ćošku kad god bi zakasnila da dođe kući. Želeći da se otrgne takvom vaspitanju, sa svega četranest godina uplovila je u ljubavnu vezu sa dvadesetogodišnjim vaterpolo golmanom Milanom Galetom Muškatirovićem. Ostaće zajedno nekoliko godina u vezi, a sa svega osamnaest godina pakuje kofere i beži od porodičnog doma. Odlazi za Pariz, ali iz prvog puta ne uspeva da se tamo snađe i započne normalna život. Vraća se u Beograd i upisuje glumu. Preko gradskih krugova upoznaje novinara Vuka Vuča sa kojim se posle nekoliko meseci zabavljanja udaje. Roditelji su zbog tog njenog gesta bili očajni i sa njom mesecima nisu razgovarali. Veliku ljubav prema Oliveri tada već Vučo imao je glumac Miloš Žutić koji kada je saznao da se udala, popio je otrov nakon čega su mu lekari teškom mukom spasili život. Posle dve godine razvela se, ali prezimena nije želela da se odrekne. Već je ubrzo uplovila u vezu sa Ratkom Draževićem, Titovim obaveštajcem i filmskim producentom. Dvadesetdve godine je imala kada je sa njim započela život u Parizu, kažu da ju je on proslavio, te da joj je on završio da se pojavi u čuvenom filmu “Skupljači perja” koji je pretio da dobije Oskara. Međutim, ni taj brak se nije proslavio slavno, Ratko nije želeo decu, te ga je Olivera ostavila. Udaje se za potpredsednika Beograda Miladina Šakića i u trideset prvoj godini rodila je sina Maneta, slikara koji danas živi u Americi. Kažu da su prvi paparaci u Jugoslaviji nastali onda kada su danima čekali Oliveru da izađe iz porodilišta, ne bi li načinili prve fotografije. Nekoliko godina kasnije ostala je udovica i napustila umetnost, posvetivši se sinu. Pored brojnih filmova za njen uspeh vezuje se i činjenica da je održala 72 uzastopna koncerta u prestižnoj dvorani “Olimpija” u Parizu. Ostala je zapamćena i kao „jedina žena pred kojom je klečao Salvador Dali“ budući da je bio oduševljen njenom lepotom i glasom. Dugi niz godina nije je bilo nigde, a onda se vratila ulogom u filmu “Čarlston za Ognjenku”.

foto: printScreen jutjub

Dijana Bećirević

Nosila je epitet najlepše Jugoslovenke, zvezde nekadašnjeg “Starta”, a brzo i američkog “Plejboja”. Za nju se vezuju sledeće stvari: žena koja je srušila vladu Silvija Berluskonija, koju je papa Benedikt XVI vozio na “vespi”, kojoj je Mik Džeger verovao više nego bilo kojoj drugoj, Al Paćina je oterala u ludnicu, a odolela Kevinu Kostneru. Brojni svedoci tog vremena tvrde da se zbog nje raspalo “Bijelo dugme”. Verovatno mnogi koji tek sada čuju za nju žele da je positovete sa starletom, međutim iza nje se kriju brojne godine studija. Završila je čak tri fakulteta.

- Svi su padali pred “Majklom Korleoneom”, ali ne i ja. Nije bio moj tip. Al Paćina sam upoznala kada je sa Frensisom Fordom Kopolom snimao “Kuma”. Izlazili smo, ali je on bio večno napet i uvek u paranoji od paparaca. Redovno u strahu da će ga uhvatiti. Moj zadatak je da muškarca napravim muškarcem, a njegov da mene napravi ženom. To nisam osećala kod Paćina, već samo njegov ključali ego. Počeo je da mi daje naredbe kada smo bili u noćnim provodima. Kao, “idemo odmah kući”. Odgovorim mu: “idi ti slobodno”. Dogovarali smo naše druženje i na Siciliji. Rekla sam mu “Staviću ti košuljicu”. Mislila sam na ludačku košulju. I neverovatno, samo dva dana posle ovog mog zezanja Al Paćino je završio na psihijatrijskoj klinici. I to od posledica konstantnog stresa. Al je divan tip, ali iako ga mnogi vide kao “Kuma” ili “Skarfejsa”, ja sam ga doživela kao neopuštenu osobu. Možda čak i sa nataloženim kompleksima - ospričala je u jednom intervju Dijana i dodala zbog čega se raspao kultni brend bivše Jugoslavije:

- Živela sam u Milanu i družila se sa Vladom Pravdićem, klavijaturistom “Bijelog dugmeta”. Bio je zaljubljen u mene, ali odjedanput se pojavio Goran Bregović. A kada Goran nešto hoće, onda i dobije. Pored toga što sam optužena za pad italijanske vlade, “krivili” su me i da sam zamalo rasturila “Bijelo dugme”. I tu je krenuo sukob dvojice članova “Dugmeta”. A da li me je Goran “ukrao” od Vlade? Pa jeste. Gledala sam Bregovića pre nekoliko godina u LA. On je jedini muzičar sa ovih prostora koji nastupa u elitnim američkim dvoranama. Ostale naše zvezde se moraju zadovoljiti prostorima na periferiji - objasnila je Bećirevićeva.

Beba Lončar

Tokom 1960. godine snimljeni su kadrovi za potrebe filma “Ljubav i moda” u kojem slatka Sonja vozi vespu. Tada je imala svega sedamnaest godina i to je Desanik Bebi Lončar omogućilo ulazak u filmski svet koji će dvadestdve godina kasnije u najvećem zenitu slave napustiti. Smatrali su je jugoslovnskom Brižit Bardo. Svi su bili zaljubljeni u preslatku tinejdžerku plave kose Bebu, a ona je volela prestoničkog plejboja Dejana Božovića, momka divne talasaste kose i prodornih plavih očiju, zbog kojih je tražio da ga zovu „srpskim Polom Njumenom“. Zagrljeni, predstavljali su atrakciju beogradskog korzoa u Knez Mihailovoj ulici. Šarmom i lepotom brzo uspeva da je osvoji splitskog biznismen Josip Radeljak Dikano i nakon što su nekoliko meseci proveli zajedno odlaze kod matičara i tada se zaklinju na večnu ljubav. Prve godine braka Beba je često opisivala kao najljepši san, govoreći kako ona i suprug žive poput dvoje zaljubljene dece. Ona je snimala filmove na relaciji Jugoslavija - Italiji gde su živeli, nakon čega su stizale ponude i za ostala inostrana tržišta, dok je Josip počeo da radi kao inženjer elektrotehnike. Između ponuda koje su podrazumevale preseljenje u Los Anđeles, Pariz, London. Oboje postaju neverovatno uspešni u Italiji, a Dikan stiče orgomno bogatstvo kojim će kasnije Bebu učenjivati. U 39. godini života postaje majka, rodivši sina Lea. Nekoliko godina kasnije razvodi se od Josipa zbog navodne ljubavne prevare sa tada najuspšenijom glumicom Enom Beogvić. Tada počinje prljava brakorazvodna parnica u kojoj Jospip optužuje Bebu da je alkoholičar, smešta je na kliniku za odvikavanjae i preuzima starteljstvo nad Leom. Glumica jedva preživljava te trenutak odvojenosti od sina, a Leo posle mnogo godina traži da vidi majku, kada se oboje tajno sreću u Londonu za vreme njegovih studija. Po izlasku sa klinike Beba je spakovala kofere i doselila se u Beograd, gde danas živi. Nakon dugo godina sreću je pronašla u bivšem parnetu, nekadašnjem uspešnom skijašu Stevanom Marinkovićem.

foto: Printscreen

Neda Arnerić

Prvi put u javnosti se pojavila sa svega trinaest godina u filmu “San”. Filmskim radnicima dopala se njena lepota te je tako munjevitom brzinom dobijala brojne uloge. U dvadesetoj godini imala je preko dvadeset filmova koje je snimila, a Jugoslavija je pratila čitavo njeno odrastanje i sve ono što je radila. Kada su neverovatnu popularnost imali partizanski filmovi, Neda je u tom momentu snimila film “Višnja na Tašmajdanu” što je bilo pravo osveženje za to vreme. Zahvaljući tom filmu preko noći Višnja postaje najpopularnije lice sa malih ekrana. Kada je imala šesnaest godina Neda napušta srednju školu kako bi upisala “Akademiju dramskih umetnosti”, međutim to joj ne polazi za rukom, jer u to vreme svako ko je imao neki angažman nije bio primljen na Akademiju. Odlućuje da proba na “Filozofskom fakultetu” i istoriju umetnosti. Biva primljena i to će joj nekoliko godina kasnije omogućiti da se posveti umetničkoj galeriji čija je bila vlasnica. Malo je poznata činjenica da se udavala dva puta. Prvog supruga upoznala je na snimanju filma “Uzička republika” Toliko se zaljubila da je otkazala tu veliku ulogu koju je trebala da ima. Brak je potrajao kratko, a sreću je pronašla u drugom muškarcu, doktoru Miloradu Mešteroviću. U javnosti je znala da kaže da je zbog velike slave i popularnosti bila primorana da posćuje psihijatra jer nije znala da se dobro nosi u tom svetu.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir