NAJVEĆI MUZIČAR SVIH VREMENA BI NA DANAŠNJI DAN PROSLAVLJAO 72. ROĐENDAN! Fredi Merkjuri je bio VANVREMENSKI talenat, a ovih 13 stvari niste znali o njemu!

Legendarni pevač grupe Queen rođen je 5. septembra 1946. godine. Evo zanimljivosti koje niste znali o njemu.

Zauvek će ostati upamćen po svom snažnom vokalu i energiji, koja je pomerala granice i pristup muzici.

Pevač Fredi Merkjuri umro je od posledica zaraženosti HIV virusom, a svoju bolest je krio od javnosti, pokušavajući da zaštiti svoje najbliže od medija.

Dvadeset i četiri sata pred smrt, Fredi je svetu "poslao" saopštenje u kojem je potvrdio da je nekoliko godina bio je HIV pozitivan. Umro je od bronhitisa koji je bio posledica AIDS-a. Svoju smrt je "požurio" tako što je odbijao da uzima lekove.

1. Fredi - umetnik sa "teškim" imenom

Fredi je rođen u današnjoj Tanzaniji, a njegovo pravo ime je Farok Bulsara. Ime Fredi je dobio kada je počeo da svira sa srednjoškolskim bendom The Hectics u Londonu, jer su članovi grupe imali problema da izgovore njegovo pravo ime.

Zanimljiva je činjenica da je Fredi stekao diplomu iz umetnosti i grafičkog dizajna. Upravo to znanje je iskoristio kada je osmislio omot za jednu ploču, na kome se nalazio grb benda Queen, koji je po mnogima, predstavljao parodiju na grb Engleske.

2. "Bohemian Rhapsody" - numera veka o Fredijevim traumama

Fredi je ovu pesmu napisao 1975. godine i u to vreme "Bohemian Rhapsody" je važila za najskuplju i najduže snimamu numeru ikada. Ona se našla na četvrtom albumu ove grupe "A Night at the Opera'". Strani mediji su pisali u to vreme da pesma zapravo govori o pevačevim traumama iz detinjstva. Fredi to nikad nije potvrdio, već je kratko rekao da je "to pesma o vezama".

3. Fredi je voleo mačke

Legendarni pevač je obožavao životinje, a mačke su u njegovom životu imale posebno mesto. Čuvao je nekoliko u svom domu, a svojoj miljenici Dilajli je čak posvetio i pesmu "Innuendo" sa istoimenog albuma. U svom testamentu je obavezao svoju bivšu verenicu Meri Ostin da brine o njegovim mačkama nakon njegove smrti.

4. "Sudar kraljeva" i veliki hit

Malo je poznato da su legendarni hit grupe Queen, "Under pressure", napisali Dejvid Bouvi i Fredi Merkjuri. Maratonsko sviranje i snimanje u "miksu" sa konzumiranjem vina i kokaina trajalo je nekoliko dana. Bouvi je insistirao da on i Fredi snime vokale odvojeno, kako ne bi čuli jedan drugog, što ovu pesmu još više čini posebnom. Bouvi i Fredi ovu pesmu nikada nisu izveli uživo.

5. Žurke do jutra sa princezom Dajanom

Pričalo se da je Dajana izlazila sa Fredijem i njegovom ekipom, u periodu kada je imala problema u braku sa Čarlsom. Videvši da je tužna, Fredi je rekao Dajani: "Hajde mala, izađi, zabavi se malo". Kako je bilo nemoguće da Dajana "opušteno" uđe u bilo koji klub, Fredi je bio taj koji je predložio da se princeza maskira u muškarca i izađe na jedno mesto gde izlaze gejevi. Dajana je sa oduševljenjem prihvatila ideju, a posebno se oduševila "slobodom" koju je spoznala, jer je mogla da naručuje piće na šanku, kao sav običan svet.

6. Transvestiti za 39. rođendan

"Living On My Own" je njegova najpoznatija solo pesma, za koju je snimio provokativan spot. U spotu su prikazani snimci sa njegovog 39. rođendana koji je slavio u Minhenu 1985. godine, na kome su većinu zvanica, pored njegovih prijatelja, činili transvestiti iz nemačkih klubova.

7. Ostvarenje velikog sna

Fredijev lični asistent Piter Friston je u svojoj knjizi "Fredi Merkjuri, intimni memoari čoveka koji ga je najbolje poznavao" opisao kako je tekla saradnja sa operskom divom Monserat Kabalje, kojoj se pevač divio i u kojoj je video veliki uzor. Projekat "Barcelona" iz 1988. godine, po mnogima je vrhunac Fredijeve karijere. Pre upoznavanja sa divom iz Katalonije, Fredi je imao veliku tremu. Nakon prvog razgovora sa njom, umetnici su se prepoznali i usledila je odlična saradnja.

"Monserat je postala veoma emotivna posle prvog slušanja pesme 'How Can I Go On?', zbog osećanja i zvuka Fredijevog glasa dok je izgovarao stihove, a koje je ona posle toga otpevala. Suze su joj tekle niz obraze i kada je Fredi video dubinu njenih osećanja, napunio je suzama svoje oči. Možda je i on po prvi put stvarno slušao reči dok je do tada samo živeo kroz njih", napisao je Fredijev asistent.

Iako su pesme sa albuma "Barcelona" bile tema Olimpijskih igara 1992. godine, od realizacije se odustalo, jer Fredi godinu dana pre toga preminuo.

8. Zašto nije želeo da se zna gde je sahranjen?

U svom testamentu, Fredi je svojom poslednjom voljom obavezao svoju bivšu verenicu Meri Ostin da se pobrine za pepeo i nikada javno ne saopšti šta je uradila sa urnom. Početkom ove godine na groblju u zapadnom Londonu otkrivena je ploča sa natpisom: "U spomen na Faroka Balsara. Uvek ću biti uz tebe svojom ljubavlju. M". Ipak, još uvek niko zvanično nije potvrdio da se urna sa pepelom legandarnog muzičara nalazi ispod ploče.

9. Fredi nema ni jednu spomen bistu u Londonu

Njegov uticaj i dan danas je predmet rasprave u britanskoj javnosti. Konzervativci negiraju njegov značaj, najviše zbog privatnih opredelenja i načina života. Iako su njegovi obožavaoci godinama pokušavali da mu podignu spomenik u Londonu, to se još uvek nije dogodilo.

Njegova spomen-bista nalazi se u Švajcarskoj, u mestu Montre koje je postalo mesto hodočašća Fredijevih obožavaoca i grupe Queen. Svakog septembra se u Montreu održava svečanost kojom se obeležava njegov rođendan.

10. Koncert za Ginisa

Pola godine nakon Fredijeve smrti, bend je organizovao tribute koncert na londonskom stadionu Wembley. Sva zarada išla je u dobrotovorne svrhe, organizaciji za borbu protiv AIDS-a, fondu "Mercury Phoenix". Koncert je ušao u Ginisovu knjigu rekorda i smatra se najvećim dobrotvornim rok koncertom ikada.

11. Bio je izuzetno stidljiv

Iako je bio poznat po svojim divljim i "skandaloznim" performansima, mnogi ljudi koji su poznavali Merkjurija lično, govorili su da je privatno bio veoma stidljiv, što je jedan od razloga zbog kojih je retko davao intervjue. "U stvarnom životu, niko nije znao Fredija. Bio je stidljiv, nežan i veoma fin. Nikada nije bio onaj koji je bio na bini", rekao je jednom prilikom njegov prijatelj iz benda Rodžer Tejlor.

12. Pre nego što je postao rok zvezda, radio je na aerodromu!

Mnogo pre nego što je postao jedan od najznačajnijih pevača u istoriji muzike, Fredi je za život zarađivao putem mnogo manje glamuroznog posla - bio je zadužen za ubacivanje i izbacivanje prtljava na londonskom aerodromu "Hitrou". Kako bi proslavili ono što bi bio Merkjurijev 72. rođendan, grupa zaposlenih na odeljenju za prtljag na ovom aerodromu izdvojila je vreme prošle godine da zabavi putnike uz koreografiju za jednu njegovu pesmu.

13. On je dizajnirao logo benda

Zahvaljujući diplomi s fakulteta za umetnost i grafički dizajn, Merkjuri nije bio samo lice benda, već je pomogao i da se grupa brendira. Grb koji je dizajnirao za logo benda sastoji se od horoskopskih znakova svih članova - dva lava za Džona Dikona i Rodžera Tejlora, rak za Brajana Meja i dve vile koje predstavljaju Fredijev znak - devicu. Slovo "Q" i kruna podrazumevaju naravno ime benda, a veliki feniks je tu da štiti celu postavku.

